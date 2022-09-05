Bilgisayar Açıldığında Diğer Programlar Açılıyor Nasıl Çözülür?

Bilgisayar açıldığında birçok programın otomatik olarak açılması kullanıcıları sıkmaktadır. Özellikle bazı programların bilgisayar açıldığında otomatik açılması bilgisayarın yavaşlamasına neden olmaktadır. Kullanıcılar genellikle bazı programları sadece ihtiyaçları sırasında kullanmakta başka zamanlarda kullanmamaktadır.

Bu nedenle bilgisayar açıldığında otomatik olarak açılan uygulamalar cihazın arka planında çalışırken bilgisayarı yavaşlatmaktadır. Bu programlar Steam, Chrome olabiliyor. Özellikle Chrome tarayıcısı diğer tarayıcılara göre çok daha fazla RAM kullanmaktadır. Peki, bu problem nasıl çözülür? Gelin birlikte bakalım.

Bilgisayar Açıldığında Programlar Otomatik Açılıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

İlk olarak bilgisayarınızın arama kısmına gelin.

Arama kısmına; "Görev Yöneticisi" yazın.

İlk çıkan uygulamaya tıklayın.

Sekmeler kısmından "Başlangıç" kısmına gelin.

Bilgisayar açıldığında otomatik olarak açılan programlar aşağıda listelenmiş olacaktır.

aşağıda listelenmiş olacaktır. Kapatmak istediğiniz programa gelin.

Sağ alt kısımda bulunan; "Devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın

Cihazınızı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayar açıldığında Steam ya da başka bir uygulamanın açılmasını istemiyorsanız yukarıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Bilgisayarda Arka Planda Çalışan Uygulamalar Nasıl Kontrol Edilir?

Bilgisayarınızın arama kısmına gelin.

Arama kısmına; "Görev Yöneticisi" yazın.

İlk çıkan uygulamaya tıklayın.

İşlemler sekmesine gelin.

Arka planda çalışan uygulamalar aşağıda listelenmiş olacaktır.

Kapatmak istediğiniz uygulamanın üstüne tıklayın.

Görevi sonlandır diyerek uygulamayı kapatabilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer bu işlemi gerçekleştirirken arka planda çalışan uygulamalar kapanmıyorsa aşağıdaki adımları uygulayın.

Görev Yönetici uygulamasını açın.

Ayrıntılar kısmına gelin.

Kapatmak istediğiniz uygulamayı listede bulun.

Uygulamanın üzerine tıklayın.

Sağ alt tarafta bulunan; "Görevi sonlandır" butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayar açıldığında programların otomatik olarak açılması aslında iyi bir şey olsa dahi bazı programlarda sıkıntı yaratmaktadır. Fakat, hatırlatmak isteriz ki antivirüs programlarını kapatmanızı tavsiye etmiyoruz. Bilgisayar açıldığında otomatik olarak antivirüs programları diğer programlar gibi otomatik açılmakta ve kullanıcı deneyimini yavaşlatmaktadır.

Ancak, antivürüs programları görevlerini yerine getirmek için sürekli açık kalması gerekli, bu nedenle antivürs programlarını başlangıç kısmından kapatmışsanız tekrar etkinleştir kısmına tıklayarak pasif halden aktif hale getirebilirsiniz.

Ayrıca görev yöneticisi programını kullanarak arka planda çalışan programları denetleyebilir veya cihazınızda bir virüs bulunuyorsa görebilir ve antivürüs taraması yapabilirsiniz.

Bu yazımızda birçok kullanıcının sürekli karşılaştığı bilgisayar açıldığında programların otomatik açılması sorunu nasıl çözülür? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu sorun karşısında neler yapıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. ECC RAM nedir? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.