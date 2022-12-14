Bilgisayar alanında en çok tercih edilen meslekler yazılımdır diyebilirsiniz. Ancak yazılım bu meslekler arasında belki de en çok tercih edilenlerdir. Fakat sadece yazılım mesleğini ele almak diğer meslekleri gölgede bırakabilir. Öyle ki bilgisayar alanında birçok meslek bulunmaktadır. Peki, bu meslekler neler? Gelin, yakından bakalım.

Bilgisayar Alanında En Çok Tercih Edilen Meslekler Neler?

Yazılım mühendisliği

Bilgisayar bilimi

Grafik tasarımcı

İçerik editörü

SEO uzmanı

Veri bilimci

Veri tabanı yöneticisi

Bilgisayar programcısı

Video editörü

Sosyal medya uzmanı

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar alanında tercih edilen popüler mesleklerden biri de yazılım mühendisliğidir. Tabi ki yazılımın birçok alt alanıda bulunur. Mesela web programlama ya da uygulama geliştirme gibi.

Bilgisayar Bilimi

Bilgisayar mühendisliğinin yurt dışındaki ismi bilgisayar bilimidir. Ancak Türkiye'de mühendislik olarak adlandırılır. Bilgisayar mühendisinin yazılım mühendisliğinden farkı ise bilgisayar mühendisinin donanım üretebiliyor olmasıdır. Yazılımcı ise sadece yazılım geliştirmek üzerine ilerler.

Grafik Tasarımcı

Birçok mesleğe göre ne kadar dışlanmış olsa da aslında bilgisayar alanında en önemli mesleklerden biri olarak kabul edilmektedir. Kimi insanlar yapay zekanın grafik tasarım mesleğinin yok edeceğini düşünsede bu meslek yapay zeka ile evrimleşebilir.

Aslında bu durumda şöyle bir soru da ortaya çıkmıyor değil yapay zeka tüm meslekleri yok edebilir mi veya yapay zeka bir gün dünyayı ele geçirebilir mi?

İçerik Editörü

İnternette okuduğunuz her şey (yapay zeka hariç) içerik editörü tarafından yazılmaktadır. Mesela şu an bu yazıyı bir içerik editörü yazıyor ve bilgisayar alanında bulunan bir mesleklerden birinde çalışıyor.

SEO Uzmanı

Bilgisayar alanında en çok tercih edilen mesleklerden biri olan yazılım o kadar çok konuşuluyor ki diğer meslekler adeta unutuluyor. Bu mesleklerden biri de SEO uzmanlığıdır.

Aslında bakacak olursak ne kadar iyi bir web siteniz olursa olsun ünlü bir kişi tarafından tanıtılmadığı sürece Google ya da diğer arama motorları tarafından indexlenmezse hiçbir şekilde ön plana çıkamayacaksınız.

İşte burada devreye SEO uzmanları girmektedir. Başta Google olmak üzere arama motorlarında ön sıralarda web sitelerini çıkarmaya çalışmaktadırlar.

Veri Bilimci

Bir şey neden oldu, ileri de ne olabilir? Gibi sorulara yapay zeka kullanarak ve tüm verileri analiz ederek bir sonuç oluşturmaya çalışan kişilere veri bilimci denilebilir. Veri bilimi nedir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.

Veri Tabanı Yöneticisi

İnternet üzerinde bulunan tüm uygulamaların bir veri tabanı olması gerekmekte. Çünkü diğer türlü sadece basit fonksiyonlardan oluşan bir yapı olacaktır.

Bilgisayar Programcısı

Yazılım mühendisliği ile en çok karıştırılan mesleklerden biri de bilgisayar programcılığıdır. Aralarındaki fark ise yazılım mühendisi bir yazılım üretebilirken bilgisayar programcısı sadece program yazabilir. Daha açıklayıcı olursak yazılım mühendisi bir programlama dili yapabilir.

Bilgisayar programcısı ise sadece bu dilden program üretir. Elbette bu meslekler birbirinden ayrılmış olsa da isteyen bir kişi istediği mesleği öğrendikten sonra yapabiliyor. Özellikle internet dünyasında.

Video Editörü

Sadece bu meslekle uğraşıp freelance olarak çalışabilen birçok insan bulunmaktadır. Grafik tasarımın bir alt dalı olarakda görülebilir.

Sosyal Medya Uzmanı

Günümüzde internet sitelerinden daha çok kullanılan sosyal medya, bir şirket için oldukça önemli yer taşıyor. Özellikle markalar bu platformlarda oldukça karalama yaşayabiliyor ve sosyal medya uzmanlarının burada devreye girmesi gerekiyor. Ayrıca diğer rakiplere karşı daha farklı taktikler ile özgün bir şekilde takipçi kazanmaları gerekmekte.

Bu içeriğimizde bilgisayar alanında en çok tercih edilen meslekleri sizler için derledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.