Veri Bilimi Nedir, Ne İşe Yarar?

Dünya üzerinde artık petrolden daha değerli olan veriler geçmişten bugüne sürekli kullanılmaktaydı. Günümüzün teknolojik gelişmeleri ile verilerde büyümekte ve devasa veriler oluşmakta, bu veriler o kadar fazla ki işin içinden çıkmak için yeni meslekler doğurdu bunlardan bazıları veritabanı yöneticileri ve veri bilimciler olarak örnek verilebilir. Peki petrolden daha değerli olan veri yani veri bilimi nedir, ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım.

Veri Bilimi Nedir?

İngilizcesi Data Science olan veri bilimi, çok geniş bir alandır öyle ki içinde onlarca terim barındırır. Günümüzün devasa verileri arasından anlamlı verileri çıkartmak ve bu verileri doğru bir şekilde kullanmak veri bilimin özeti denilebilir.

Verilerden anlamlı veri çıkartan kişilere veri bilimci denir. Örnek verirsek milyonlarca hatta milyarlarca verinin bulunduğu bir kümede istenilen doğru bilgilerin çıkarılması ve bu verilerin işlenmesidir.

Veri Bilimi Ne İşe Yarar?

Kurumların ve kuruluşların daha anlamlı ve doğru kararlar alması için birçok veriye ihtiyacı vardır. Veri bilimciler matematik, istatistik gibi bilimleri kullanarak sayısal, görsel ve metinsel verilerin içinden istedikleri sonuca ulaşmasını ve bu verileri analiz ederek kurumların ve kuruluşların ileriye yönük hareketlerini ön görmesine yarar.

Birçok şirket veya kuruluş veriler üzerinden geleceklerini belirleyebiliyor. Çünkü verileri doğru şekilde kullanıp analiz edemezler ise ortaya kötü sonuçlar çıkabiliyor.

Veri Bilimciler Nasıl Hareket Eder?

Veri bilimciler devasa verilerin bulunduğu bir veri deposu veya ambarında ilk olarak ne istediklerine karar vermeleri gerekir. Daha sonra bu verilere nasıl ulaşabileceklerini problemin ne olduğu, hangi nedenler bu probleme neden oluyor? Gibi yolları izlemektedirler. Bir sorunun birden fazla nedeni olabileceği için onlarca, yüzlerce hatta binlerce olasılık göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu nedenlerin daha sonraları gerçeklik payı ayırt edilmesi gerekir.

Nedenler belirlendikten sonra bu zamana kadar olan istatistikleri ele koymalı ve bunlardan veri analizi yapmaları gerekmektedir. Veri analizi yapıldıktan sonra göz önünde bulundurulan olasılıkların gerçeklik payı test edilmekte ve yapay zeka programlama dilleri kullanılmaktadır.

Bir olayın birden fazla nedeni olabileceğinden dolayı yapay zeka kullanımı oldukça önemlidir. Yapay zeka sayesinde gerçekleşen veya gerçekleşebilecek olayların istatistikleri ortaya konur. Örneğin: bir veri bilimci kullanıcıların en çok hangi oyunları oynamakta olduğunu ve neden oynamak istediklerini diğer oyunları neden oynamak istemediklerini araştırmak isterse. Yüzlerce neden ortaya koymalıdır ki verilerin gerçeklik payını bulabilsin.

Kısaca veri bilimi oldukça geniş ve detaylı bir bilimdir. İçinde birden çok meslek bulundurur ve birçok bilimin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

Bu içeriğimizde kısaca veri bilimi nedir, veri bilimci ne iş yapar? Gibi sorulara yanıt verdik. Sizler veri bilimine ilgi duyuyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Veri Bilimine meraklı iseniz algortima nedir, python nedir? Yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.