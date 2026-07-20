150 TL'ye Windows 11 Satan Sağlam Lisans Gerçekten Güvenilir mi?

Windows'u lisanslı kullanmak isteyip de Microsoft'un istediği 6.599 TL'yi gözden çıkaramayan hemen herkesin aklından bir kez olsun "bunu daha ucuza almanın bir yolu yok mu?" sorusu geçmiştir. Biraz araştıran herkesin karşısına ise er ya da geç Sağlam Lisans gibi platformlar çıkabiliyor. Bu platformlarda Windows başta olmak üzere Office, antivirüs ve çeşitli yazılımların ürün anahtarlarını resmi fiyatın çok altına almak mümkün. Peki Sağlam Lisans ve bu tarz siteler güvenilir mi?

Sağlam Lisans Güvenilir mi?

Aslında bu sorunun cevabı biraz karışık ve daha iyi anlayabilmeniz için konunun derinliklerine inmek gerekiyor. Ancak hızlı bir cevap arayan kullanıcılarımız için evet cevabını verebiliriz. Sağlam Lisans gerçekten de Windows gibi lisanslı ürünleri orijinal olarak kullanmanızı sağlayan ürün anhatarlarını uygun fiyata alabileceğiniz bir platform.

Yıllardır aktif bir şekilde hizmet vermeye devam eden Sağlam Lisans, satın alma sonrası vadettiği ürünü kullanıcıya ulaştırıyor ve çoğu zaman kullanıcılar bir sorun olmadan ürünlerini aktifleştirebiliyor. Biz de bu içerik için bir deneme yaptık ve satın aldığımız Windows 11 lisansı sorunsuz bir şekilde çalıştı.

Platformda Windows 11 lisansını 150 TL gibi 2026 Türkiye'si için komik bir rakama bulmak mümkün. Belirtmekte fayda var ki biz denemeyi sadece Windows 11 lisansı üzerinden yaptık. Office, antivirüs ve oyunlar konusunda bir denememiz olmadı. Ancak bu ürünlerde de şirketin sözünü tutmadığını düşünmek için herhangi bir neden yok.

Özellikle de beklentilerinizi doğru ayarladığınız sürece. Örneğin kısa süre önce satışa çıkan Assassins Creed Black Flag Resynced'i Sağlam Lisans'ta 450 TL'ye bulmak mümkün. Kıyaslamak gerekirse oyunun Epic Gamesf fiyatı 2.199 TL. Ancak bu Sağlam Lisans'tan aldığınız oyunun Epic'ten aldığınız versiyon ile aynı deneyimi sunacağı anlamına gelmiyor.

Sağlam Lisans, oyun satışlarında size Epic Games ya da Steam gibi platformlarda kullanabileceğiniz bir ürün anahtarı vermiyor. Bunun yerine size Sağlam Oyun adlı bir platformda hesap veriliyor. Daha sonra sağlam oyunu indirmeniz isteniyor ki aslında burada oyunu onlarca, belki yüzlerce kişi ile paylaşılan bir oyunu oynuyorsunuz.

Oyun sizin Steam kütüphanenize ya da hesabınıza ait olmuyor ve çevrim içi özellikleri kullanamıyorsunuz. Eğer uygun fiyata oyun almak istiyor ama oyunların başkasının hesabı yerine kendi Steam, Epic Games kütüphanenize eklenmesini istiyorsanız, Tamindir Fırsatlar sayfasına göz atabilirsiniz.

Bana kalırsa Sağlam Lisans, bir ürün anahtarı alacaksanız doğru bir platform olabilir. Ancak sitenin size vadettiği şey bir hesap olduğunda buna şüphe ile yaklaşmalı ve ürün ve hizmet ne olursa olsun alternatiflere yönelmelisiniz. Peki Sağlam Lisans nasıl bu kadar ucuz?

Sağlam Lisans Nasıl Bu Kadar Ucuz?

Sağlams Lisans'ın ucuz olmasının arkasında iki neden var. Bunlardan ilki oyunlarda olduğu gibi mümkün olan ürünlerde aynı ürünün birden çok kişiye satılması. Ghost of Tsushima'yı bir kez alan şirket bunu onlarca belki de yüzlerce kişiye çok ucuza satıyor ve sürümden kazanıyor. Ki tekrarlıyorum bu uzun vadede sizin için iyi bir alışveriş değil.

İkincisini ise toptan alıp perakende satmak gibi düşünebilirsiniz. 400 çalışanı için Microsoft'tan lisans satın almak isteyen bir şirket, 4 çalışanı olan bir şirkete kıyasla ürün anahtarı başına çok daha iyi bir anlaşma alabiliyor. Microsoft bu tür toplu kullanımlar için sattığı ürün anahtarları bir şekilde Sağlam Lisans gibi satıcıların eline düşüyor.

Yani söz konusu lisans anahtarları önce lisans ücretlerinin daha düşük olduğu bir ülkede toplu olarak alınıyor. Daha sonra ise kullanıcılara tek tek satılıyor. Bu da fiyatların düşük olmasını sağlıyor. Doğal olarak bunun yasal olup olmadığını merak edebilirsiniz. Aslında bu sorunun da tam bir cevabı yok. Konu biraz gri alanda kalıyor.

Microsoft'un kullanıcı sözleşmesi toptan olarak satılan lisansların perakende olarak tekrar satılmasını yasaklıyor. Ancak şirketin hukuki olarak yapabileceği pek de bir şey yok. Hatta Microsoft'un bu durumu kasıtlı olarak görmezden geldiği bile söylenebilir. Kim bilir belki de şirket yöneticileri aksi durumda korsan kullanımın artacağını düşünüyordur ki haksız değiller.

Ayrıca bu sitelerden ucuz lisans satın alıp bilgisayarında kullanman bireysel olarak bir suç değildir. Sonuçta siz bu dağıtımı yapan kişi değilsiniz. Sadece internetten bir ürün satın aldınız. Yine de bu tarz lisansları satın almanız durumunda karşı karşıya olduğunuz bazı riskler var.

Ucuz Windows 11 Satın Almanın Riskleri Neler?

Sağlam Lisans gibi platformlardan bir ürün anahtarı almanız durumunda karşı karşıya kalabileceğiniz en büyük risk parasını ödediğiniz ürünün bir süre sonra kullanılmaz hale gelmesi olabilir. Yukarıda da belirttiğim üzere bu yasa dışı olmasa bile Microsoft gibi şirketlerin kullanıcı politikalarına aykırıdır.

Bu nedenle lisansın ait olduğu şirket bir süre sonra satın alınan ürün anahtarlarını deaktif hale getirebilir. Bu haftalar, aylar ve hatta yıllar sonra yaşanabilir. Ancak yaşanmayadabilir. Ben Şikayetvar üzerinden kontrol ettiğimde bazı kullanıcıların bazı ürünler için bu sorunu yaşadığını gördüm. Satıcıların bu durumda size yardımcı olup olmayacağı ise belirsiz.

Ayrıca söz konusu ürün anahtarlarının bir kısmı kurumsal lisans havuzundan geldiği için anahtarı girdiğiniz andan itibaren makineniz Microsoft tarafında o firmaya bağlı görünebiliyor. Bu da bazı sistem ayarlarının kısıtlanmasına yol açabiliyor. Bu yaygın bir sorun değil, ancak yine de yaşanabiliyor.

En büyük risk de bir hesap satın almanız durumunda karşınıza çıkıyor. Diyelim ki bir Office hesabı satın aldınız. Bu noktada tüm çalışmalarınız risk altında. Şifresini değiştirmezseniz başka insanlar bu hesaba ve dosyalarınıza erişebilir ya da belki de yönetici şifrenizi sıfırlayabilir. Erişimin nerede bittiğini kim bilebilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Editörün Yorumu

Bana sorarsanız "güvenilir mi?" sorusunu cevaplamak için satın aldığımız ürünleri ikiye ayırmak gerekiyor. Eğer aldığınız şey hesabınızı etkinleştirecek bir ürün anahtarıysa bence ortada büyük bir sorun yok. 6.599 TL ödemek yerine birkaç yüz TL ödeyerek lisans anahtarı alınabilir. Ben yıllarca bu tarz ürün anahtarları satın aldım. Herhangi bir sorun da yaşamadım.

Ancak size satılan şey bir hesap ise kesinlikle uzak durun. Başkasının üzerine olan bir hesapta kendi çalışmalarınızı kaydetmek istemezsiniz. Ayrıca bir oyunu başkasının kütüphanesinden oynamak yerine indirim dönemlerini beklemek çok daha mantıklı olacaktır ki yukarıda da bahsettiğim gibi Tamindir Fırsatlar sayfasında tüm indirimleri sizin için takip ediyrouz.