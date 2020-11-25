Bilgisayara Kimin Ne Zaman Giriş Yaptığı Nasıl Görülür?

Eğer bilgisayarınızı başka kişilerle paylaşmak zorundaysanız ve haberiniz olmadan giriş yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyorsanız, bunun nasıl yapıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Peki ama bilgisayara kimin ne zaman giriş yaptığı nasıl öğrenilir ve bunun için nelere ihtiyacınız var?

Bilgisayara Kimin Ne Zaman Giriş Yaptığı Nasıl Öğrenilir?

Windows'un dahili olarak yer verdiği etkinlik izleyicisi özelliği ile birlikte hangi kullanıcının ne zaman oturum açtığını ve oturumunu ne zaman kapattığını izleyebilirsiniz. Öte taraftan bu özellikten faydalanabilmek için belirli sürümlerden birisine sahip olmanız gerekiyor.

- Windows 7 Pro / Enterprise

- Windows 8 Pro / Enterprise

- Windows 10 Pro / Enterprise

Eğer yukarıdaki işletim sistemlerinden birisini ve o işletim sistemine ait uygun sürümlerden birisi kullanıyorsanız, etkinlik izleyici için hazırsınız demektir. Ne yazık ki bu özellikten Home sürüm kullanıcıları faydalanamıyor. Eğer her şey hazırsa, ayarların nasıl aktif hale getirileceğine daha yakından bakalım.

Oturum Açma Denetimi Nasıl Aktif Hale Getirilir?

Oturum Açma Denetimi'ni aktif hale getirmek için Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi ayarlarına giriş yapmanız gerekiyor.

Windows + S tuşlarına basın. Gelen ekrana gpedit.msc yazın ve gelen ikona tıklayın. Sol menüde yer alan Windows Ayarları menüsünü genişletin. Altta açılan Güvenlik Ayarları menüsünü genişletin. Altta açılan Yerel İlkeler menüsünü genişletin. Altta açılan Denetim İlkesi sekmesine tıklayın. Sağ ekranda açılan menüden Oturum Açma Olaylarını Denetle sekmesine çift tıklayın Başarılı ve Hata kutucuklarını işaretleyin. Tamam butonuna tıklayın.

Oturum Açma ve Kapama Bilgileri Nasıl Görüntülenir?

Oturum Açma Denetimi etkin hale getirildikten sonra Olay Görüntüleyicisi üzerinden alınan kayıtları görüntülemeniz mümkün olacaktır.

Windows + S tuşlarına basın. Gelen ekrana Olay Görüntüleyicisi yazın ve gelen ikona tıklayın. Sol menüde yer alan Windows Günlükleri menüsünü genişletin. Altta açılan Güvenlik sekmesine tıklayın. Orta sekmede açılan menüden oturum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve oturum açma bilgilerini başarılı bir şekilde görüntüleyebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.