Bilgisayarı Uzun Süre Açık Bırakmak Zararlı mı? Neler Yapılmalı?

Bilgisayarınızı sık kullandığınız için kapatıp açmak yerine uzun süreli olarak açık bırakıyor musunuz? Cevabınız evet ise bu alışkanlığınızı neden değiştirmeniz gerektiğini öğrenmenin vakti geldi. Farkında olmadan bilgisayarınıza zarar veriyor olabilirsiniz.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların uzun süre açık kalması cihazın kullanım ömrünü kısaltıp performansını düşürebiliyor. Bu yazımızda bilgisayarı uzun süre açık bırakmanın oluşturduğu tehlikeleri sizinle paylaşıyoruz. İşte, cihazınızı olası hasarlardan korumak için bilmeniz gerekenler!

Bilgisayarı Uzun Süre Açık Bırakmak Zararlı mı?

Bilgisayarda aktif olarak kullandığınız programları her seferinde yeniden açmaya üşendiğiniz ve istediğiniz zaman yaptığınız işe kaldığınız yerden devam edebilmek için cihazı kapatmayı erteliyor olabilirsiniz.

Bu programlar arka planda açık kaldığı sürece bellek harcamaya devam edecektir. Bu da bilgisayarınızda bazı sorunların oluşmasına neden olabilir. Peki, bu sorunlar neler?

Aşırı ısınma

Güç dalgalanması

Memory leak

Yazılım sorunları

Yüksek güç tüketimi

1. Aşırı Isınma

Arka planda çalışan uygulamalar bilgisayarınızın kullanılmadığı zamanlarda bile ısınmasına neden olabiliyor. Bu da cihazda hem yazılım hem de donanım anlamında çeşitli hasarların oluşmasına ortam hazırlayan önemli bir etmen.

Aşırı ısınan bir bilgisayarda donma, gürültülü çalışma, kendiliğinden reset atma, görüntülerde bozulma, kapanıp açılmama gibi sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

2. Güç Dalgalanması

Masaüstü bilgisayarlar sürekli olarak prize bağlı olduğu için bu cihazlara gelen elektrik akımında yaşanan güç dalgalanmaları cihazınıza zarar verebilir. Benzer durum fişe takılı bir şekilde bıraktığınız dizüstü bilgisayarlar için de geçerlidir.

Özellikle elektrik kesintisi veya voltaj değişikliğinin sık yaşandığı bölgelerde uzun vadede elektronik cihazlar ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyor. Yağmurlu ve fırtınalı havalarda da bu tarz durumlar sıkça yaşanıyor.

3. Memory Leak

Bellek sızıntısı olarak Türkçe’ye çevrilen bu kavram programların harcadığı ekstra belleği ifade ediyor. Bir program açık kaldığı sürece bellek sızıntısı devam ediyor.

Özellikle fazla RAM tüketen programları açık bıraktığınızda artarak devam eden bu sızıntı hem programın hem de bilgisayarın daha yavaş çalışmasına neden olabiliyor.

4. Yazılım Sorunları

Yazılım hataları cihazınız uzun süre açık kaldığında birikmeye başlar. Biriken bu hatalar önce söz konusu yazılımın ardından cihazınızın düzgün çalışmamasına yol açar. Bilgisayarda aniden kapanma veya çökme gibi beklenmedik davranışlarla karşılaşmanız olası hale gelir.

Öte yandan güvenlik anlamında da bazı yazılım sorunları baş gösterebilir. Programların uzun süre açık kalması güvenlik açığı oluşma riskini arttırır. Hem verileriniz hem de cihazınızın yönetimi kötü amaçlı kullanıcıların eline geçebilir.

Ayrıca aniden yazılımların kendini kapatması kaydedilmemiş verilerin de kaybolmasına neden olur.

5. Yüksek Güç Tüketimi

Priza takılı bırakılan elektronik cihazlar elektrik tüketiminin artmasına neden oluyor. Bu da boşa harcanan enerji ve maddiyat anlamına geliyor. Saatler boyu açık bırakılan bilgisayarların tükettiği güç elektrik faturasında kendisini gösteriyor.

Yüksek güç tüketimi cihazınızın zarar görmesine ve maddi olarak ekstra yük üstlenmenize neden olabiliyor.

Bilgisayarınızı Uzun Süre Açık Bırakmak Yerine Neler Yapılabilir?

Kullanıcıların bilgisayarını uzun süre açık bırakmasının en önemli nedenlerinden birisi sık kullanılan programların kapatılıp açılması sırasında oluşan zaman kayıpları.

Ek olarak bilgisayarda duraklamalı bir şekilde yürüttüğünüz işler varsa cihazı kapatmak yerine açık bırakmayı da tercih ediyor olabilirsiniz. Bu durumun neden olabileceği zararları minimuma indirmek için şu adımları izleyebilirsiniz: