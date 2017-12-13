Bilgisayarlarımızı ve dosyalarımızı tehlikeye atan virüsler, birçok yöntemle bulaşabiliyor. Her virüsün farklı amaçları olduğundan, bazen bunları fark etmediğimiz de oluyor. İnsan vücudunda görülen semptomlar, nasıl bir hastalığa işaret ediyorsa aynı durum bilgisayarlarımızda da geçerli. Bu rehberimizde, bilgisayarınızda virüs olup olmadığını nasıl anlarsınız? konusuna değindik. Mutlaka inceleyin.

1. Tarayıcınız Yanlış Çalışıyorsa

Pop-up reklamlar 2000’li yılların ortasında artış göstermişti. İnanılmaz derecede rahatsız edici olan bu reklamlar genellikle Internet Explorer ile ilişkilendirilmişti ve bilgisayarınızda gizlenmiş zararlı yazılımlarla eş anlamlı hale geldi. Bugünlerde pop-up reklamlar sadece can sıkıcı bir reklam olabilir. Ancak, tarayıcınız açık olmadığı halde bile açılır pencere reklamlarıyla karşılaşıyorsanız, bu durum kötü amaçlı yazılımlara işaret ediyor olabilir. Bu reklamlar genellikle sahte antivirüs yazılımları, bilgisayar temizleme uygulamaları gibi kimliklere bürünebiliyorlar.

2. Antivirüs Yazılımınız Devre Dışı Bırakıldıysa

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarınıza daha kolay sızabilmek için antivirüs yazılımlarınızı devre dışı bırakabiliyorlar. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız, önlem almanın vakti gelmiş demektir.

3. Bilgisayarınız Yavaş Çalışmaya Başladıysa

Bilgisayarların performansı zamanla azalabiliyor. Bunun birçok nedenini sıralayabiliriz. Bu duruma neden olan etkenleri ortadan kaldırdıktan sonra hala bir değişim hissetmiyorsanız, bunun kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Kötü amaçlı yazılımlar, arka planda uygulamaları ve hizmetleri çalıştırarak bilgisayarınızın performansını inanılmaz derecede kötü etkileyebiliyorlar.

4. Dosyalarınız Kayboluyorsa

Fidye yazılımları ya da diğer adıyla ransomware, son zamanlarda artış gösteren kötü amaçlı yazılımlar arasında yer alıyor. Bu tür yazılımlar, dosyalarınızı şifreliyor ve onlara erişmenizi engelliyorlar. Kilidini açabilmeniz için de fidye ödemenizi istiyorlar, tabi kilidi açacaklarının garantisi olmaksızın.

Bu gibi durumlarda fidye ödememenizi tavsiye ediyoruz. Eğer büyük miktarda veriniz yoksa bilgisayarınızda virüs temizliğine başlamanızda fayda var.

5. İnternete Bağlanamıyorsanız

Bazı virüs yazılımları da internete bağlanmanızı engelleyecek değişiklikleri bilgisayarınıza uygulayabiliyor. Virüsü temizlemek için yeni araçlar indirmenizi veya diğer önlemleri uygulamamanız için internet bağlantınızı kesebilen virüslerden korunmak için başka bir bilgisayardan Malwarebytes gibi yazılımları USB yoluyla alabilirsiniz.

6. Programlar Sürekli Çöküyorsa

Bilgisayarınızdaki programlar, kötü amaçlı yazılımlarla hiçbir ilgisi olmayan bir dizi nedenden dolayı da çökebiliyor. Normal sorun giderme adımlarını uyguladıysanız ve sorunun kaynağını bir türlü bulamadıysanız işte o zaman kötü amaçlı yazılımlardan söz edebiliriz. Bu konudaki tavsiyemiz; programların veya Windows’un çökme durumlarında hata kodlarını bir kenara not etmeniz yönünde olacak. Bu hata kodlarını internette arayarak ne anlama geldiklerini öğrenebilirsiniz.

7. Yüklemediğiniz Programlarla Karşılaşıyorsanız

Bilgisayarınızda yüklü olan programlar arasında dolaşırken, yüklediğinizi hatırlamadığınız programlarla karşılaşabilirsiniz. Elbette bunların şüpheli bir şekilde yüklendiğini düşünebilirsiniz. İnternette dolaşırken bazı web sitelerinde reklamlar veya kaynak kodlara yerleştirilen ve o sayfada dolaştığınızda otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenen yazılımlar olabiliyor. Bunları bir an önce temizlemenizi öneriyoruz.

8. Windows Hizmetlerine Erişemiyorsanız

Windows işletim sistemli bilgisayarınızda bir şeyler ters gittiğinde ilk başvurduğumuz şey Görev Yöneticisi oluyor. Ctrl + Alt + Delete komutuyla ya da görev çubuğundaki kısayolla bu özelliğe erişemiyorsanız, Denetim Masası veya Komut İstemi’ne bir türlü giremiyorsanız suçu kötü amaçlı yazılımlara atabilirsiniz. Yukarıdaki maddelerde de bahsettiğimiz gibi, bu yazılımı kaldırmamanız için birçok fonksiyon engellenmiş olabilir.

9. Sabit Diskiniz Bir Anda Dolduysa

Sabit diskinizdeki boş alan hızla azalıyorsa ve herhangi bir büyük yazılım yüklemediyseniz ya da indirmediyseniz şüphelenmeniz gayet olası. Bu duruma en mantıklı cevap, kötü amaçlı yazılımların dosyalar indirip sabit diskinize kaydetmiş olabileceği yönünde olacaktır. Bunu sabit diskinizin etkinliğini takip ederek de anlayabilirsiniz.

10. Hesaplarınızdan Spam İçerikler Gönderiliyorsa

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya profillerinizden arkadaşlarınıza garip ve saçma mesajlar gidiyorsa tehlike çanları sizin için çalıyor demektir. Bu tür virüsler, tıklama yoluyla bulaşan ve yayılan türden olduğu için kaynağını bilmediğiniz bağlantılara asla tıklamamalısınız. Sizin hesaplarınızdan bu tür mesajlar ve paylaşımlar yapıldıysa, uygulama bağlantılarınızı ve bilgisayarınızı kontrol etmeniz gerekiyor.

Bilgisayarınızda virüs olup olmadığını anlayabilmeniz için maddeler halinde sıraladığımız nedenler bu kadar. Bu durumlarla karşılaşmamak için aslında tek yapmanız gereken şey biraz dikkatli davranmak ve iyi bir antivirüs yazılımından yardım almak olacaktır. Aşağıdaki bağlantılardan, bilgisayarınızın güvenliğini sağlayacak antivirüs uygulamalarını indirebilirsiniz.



