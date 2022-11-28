Bir Zamanlar Popüler Olan, Şu An Tercih Edilmeyen Meslekler

Teknoloji ve yapay zeka kavramlarının öne çıktığı günümüzde, bir zamanlar popüler olan meslekler artık tercih edilmemeye başladı. Teknolojinin dahi yeni teknoloji karşısında çaresiz kalması doğal olarak popüler olan birçok şeyin önemini yitirmesine neden oldu. Tarihte insanların yapmak için uğraştığı mesleklerden bazılarının günümüzde adı dahi bilinmiyor.

Bizde sizler için bir zamanlar popüler ama şu an tercih edilmeyen meslekler hakkında bir liste oluşturduk.

Tarihe Karışan Meslekler

Bileyicilik

Yorgancılık

Labut diziciliği

Sepetçilik

Çömlekçilik

Sahaflık

Arzuhalcilik

Bastonculuk

Yemenicilik

Sütçülük

1. Bileyicilik

Unutlan meslekler listemizin ilk sırasında bileyicilik yer alıyor. Bu mesleğini yapan kişiler bileyici olarak anılır. Bileyiciler, sırtlarına iş çantalarını takarak sokak ve mahalle mahale gezerek körelen kesicileri tekrar keskinleştirirdi. Esnafların ve ev kadınlarının çaresi olan bileyiciler, yerlerini artık evlerde daha portatif olan ve adı yine ''bileyici'' olan eşyalara bıraktı.

2. Yorgancılık

Eskiden her mahallede yorgancı olurdu. Günümüzdeyse yorgancılar belirli mahallelerde hizmet veriyor. Yorgancılar pamukları kızılcık sopasıyla döverlerdi. Daha sonra pamuğa astarlama işlemi yapıp sabitlenmesi için de dikiş atarlardı.

Diş atma işleminin ardından yorgan yüzü dikme işlemi yapılırdı. Yorgancılar adeta bir sanatçı edasıyla kusursuz şekilde yorganları tasarlarlardı. Şimdi bu mesleği yapan çok nadir yer görmek mümkün.

3. Labut Diziciliği

Labut kelimesi kulağa şimdilerde biraz farklı gelse de, eski zamanlarda labut diziciliği mesleği son derece rağbet görüyordu. Eskiden bowling alanlarında çocuklar parayla labutları dizerlerdi. Teknolojik gelişmeler çocukların yaptığı bu işi de makinelere bıraktı.

4. Sepetçilik

Eşyaların taşınmasını sağlayan sepetler, çeşitli bitkilerden tasarlanırdı. Kestane ağacı, sorgun ağacı, kamış sazdan sepetler dizayn edilirdi. Bu bitki dalları yarılıp onlardan meydana gelen şeritlere de örgü yapılırdı. Günümüzde sepetçilik mesleği desteklerle ayakta durmaya çalışırken küfecilik tamamen bitmiştir.

5. Çömlekçilik

Plastik ortaya çıktı ve çömleklerin öneminin yitirilmesine sebep oldu. Çömlekler eski dönemlerde her çeşit içecek ve yiyeceği muhafaza etmek için kullanılırdı. Evlerde eksik olmayan çömlekler ve çömlekçilik mesleği günümüzde önemini yitirdi.

6. Sahaflık

Gelişen teknoloji kitaplara kolay ulaşılmayı sağlıyor. Bu durum sahaflık mesleğinin önemini yitirmesine sebep oldu. Fakat sahafları dolaşıp sonrasında sahaflardan kitap almayı sevenler az da olsa yine var. Sahaflık mesleği için tam tarihe karışmış demek doğru değil. Yalnızca eski dönemlere nazaran önemli ölçüde popülerliğini kaybeden bir meslek dalı diyebiliriz.

7. Arzuhalcilik

Unutulan eski meslekler listemize; bilgisayarların yaşamımıza dahil olmadığı dönemde resmi makamlara daktiloyla dilekçe yazan arzuhalcileri ekleyebiliriz. Arzuhalcilik mesleği neredeyse yok oldu. Daktilo yerini de bilgisayarlar aldı. Daktilolar artık çoğu kişi tarafından koleksiyon veya dekor ürünü olarak tercih ediliyor.

8. Bastonculuk

Türkiye genelinde bastonculuk mesleği önemini kaybetti. Fakat Zonguldak’ın Devrek ilçesinde popülerliğini halen sürdürüyor. Bastonculuk mesleğini yapan ustalar, marifetlerini bastona yaptıkları tasarımlarla konuşturuyor.

9. Yemenicilik

Osmanlı döneminde popüler olan yemenicilik mesleği günümüzde tarihe karıştı desek yeridir. Türkiye genelinde yemeni ustası araştırıldığında neredeyse yok diyebiliriz. Ayakkabı üretiminin kolaylaşıp artması, ucuzlaması gibi durumlar yemeni mesleğinin öneminin yitirilmesine sebep oldu. Günümüzde sadece Kilis ve Gaziantep’te iki yemeni ustası kaldığı biliniyor.

10. Sütçülük

Bir zamanlar popüler ama şu an tercih edilmeyen mesleklere sütçülüğü de örnek verebiliriz. Sütçüler eski zamanlarda bakır ve alüminyum güğümlere sütleri doldurup dağıtırlardı. Sokakları dolaşarak sütlerin dağıtımını yaparlardı. Sağlık standartları ve fabrikaların süt üretmeye başlamasıyla sütçülük mesleği de tercih edilmemeye başladı.

Eskiden çok tercih edilen fakat günümüzde önemini yitiren meslek gruplarından bahsettik. Dilerseniz geleceğin mesleklerinin neler olduğunu öğrenmek Geleceğin Meslekleri Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.