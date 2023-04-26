BiTaksi Nedir? Nasıl Çalışır?

Yolculuk yapmak isteyen insanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran BiTaksi nedir? Bu yazıda çok popüler bir hizmet olan BiTaksi'nin tam olarak ne işe yaradığını açıkladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu uygulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile beraber uygulama sayısında önemli bir artış yaşandı. Günümüzde pek çok türde uygulama bulunuyor ve bunların çoğu, insanların hayatını daha kolay hâle getiriyor. İnsanların hayatını kolaylaştıran hizmetler arasında BiTaksi de yer alıyor.

BiTaksi Nedir?

Android ve iOS cihazları üzerinden kullanılabilen BiTaksi bir taksi uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok kolay bir şekilde kullanılabilen uygulama yolcu arayan taksiciler ile taksiye ihtiyaç duyan yolcuları bir araya getiriyor.

Popüler hizmet kullanıcıların yolculuğu puanlayabilmesine ve hatta yorum yapabilmesine imkân tanıyor. Bu sayede yüksek puana sahip sürücülerin hangileri olduğu görülebiliyor. Uygulama, gelen şoförün adını, taksinin plakasını ve hatta taksinin konumunu harita üzerinden görebilmenize de olanak tanıyor.

Gitmek istediğiniz adresi uygulamaya girebiliyorsunuz. Bu, sürücüye yol tarifi yapmanıza gerek bırakmıyor. Peki, çoğu kişi tarafından tercih edilen BiTaksi uygulaması nasıl kullanılır?

BiTaksi Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı indirip yükleyin.

Uygulamayı açın.

Konum erişimine izin verin.

"Hemen Başla" butonuna basın.

Telefon numaranızı girin.

"İleri" butonuna dokunun.

Telefona gelen aktivasyon kodunu yazın.

"Doğrula" butonuna basın.

Nereye gitmek istediğinizi girin.

Araç seçin.

Nakit ödemek istiyorsanız direkt "BiTaksi Gönder" butonuna basın.

Eğer kartla ödemek istiyorsanız "Kart Ekle" butonuna basın.

Kart ekleme işlemini gerçekleştirin.

Seçeneklerden "Nakit" yerine kartı seçin.

"BiTaksi Gönder" butonuna dokunun.

Öncelikle uygulamayı indirip yükleyin ve ardından açın. Şu anda Ankara'da ve İstanbul'da kullanılabilen uygulamayı açtıktan sonra konum erişimi istenecek. Gerekli izni verdikten sonra "Hemen Başla" butonuna basın. Hizmeti kullanabilmek için bir telefon numarası girmeniz ve aktivasyon koduyla doğrulama yapmanız gerekiyor.

Doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra hizmetin arayüzü ile karşılaşacaksınız. Ekranın üst kısmında bir harita bulunuyor. Gitmek istediğiniz konumu girdikten sonra iki konum arasındaki tahmini mesafeyi haritadan görebiliyorsunuz.

Haritanın altında ise sarı, siyah ve turkuaz olmak üzere üç farklı araç bulunuyor. Adres girdiğinizde araçların üzerinde tahmini tutar görünüyor. Ödeyeceğiniz tutarın araçtan araca değişiklik gösterdiğini de belirtmek gerekiyor.

Ödemeyi ister nakit olarak isterseniz online ödeme yapabiliyorsunuz. Online ödeme yapabilmek için "Kart Ekle" butonuna basıp kart ekleme adımlarını uygulamanız gerekiyor. Ayrıca "Nakit" olan seçeneği kart ile değiştirmeniz gerekiyor. Bu işlemlerin ardından "BiTaksi Gönder" butonuna basarak taksi çağırabilirsiniz.

Eğer uygulamayı kullandıktan sonra memnun kalmazsanız BiTaksi üyelik silme işleminin de kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Yalnızca birkaç adımı sırasıyla uygulayarak üyeliğinizi silebilmeniz mümkün.