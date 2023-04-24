BiTaksi Üyeliği Nasıl Silinir?

BiTaksi üyeliğini silme işlemi, popüler taksi uygulamasını artık kullanmak istemeyen kişiler tarafından gerçekleştirilmek isteniyor. Peki, kullanıcıların hesaplarını silebilmesi için hangi adımları sırasıyla uygulaması gerekiyor?

Taksiye ihtiyaç duyan yolcular ile yolcu arayan taksicileri bir araya getiren BiTaksi, hesap silme işleminin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyor. Böylelikle hizmeti kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler üyeliğini hızlıca silebiliyor.

Eğer siz de üyeliğiniz sonlandırmak istiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz. Rehberde bulunan adımları sırası ile uyguladığınız takdirde hesabınız kapatılacaktır.

BiTaksi Üyeliğini Silme Adımları

BiTaksi hesabınıza giriş yapın.

"Hesabım" kategorisini açın.

"Bilgilerim" bölümünü görüntüleyin.

Ayarlar sayfasına girin.

"Üyelik İptal" seçeneğini seçin.

İstediğiniz zaman taksi çağırabilmenize olanak tanıyan uygulamada yer alan hesabınızı kapatmak için öncelikle üyelik bilgilerinizi yazarak BiTaksi hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza girdikten sonra "Hesabım" kategorisini görüntüleyin.

Bir sonraki adımda "Bilgilerim" bölümüne girin. Açılan sayfa üzerinden ayarlar menüsünü ziyaret edin. "Üyelik İptal" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda işlem tamamlanmış olacaktır. Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız BiTaksi müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek de üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

İlerleyen zamanlarda söz konusu hizmeti tekrar kullanmak isterseniz çok pratik bir şekilde yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz. Bu işlemi uygulama giriş ekranı üzerinden yapabilirsiniz.

BiTaksi Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

BiTaksi'nin web sitesine göre hizmetin müşteri hizmetlerinin numarası 0850 333 47 00'dır. Hesap kapatma dahil olmak üzere çevrim içi hizmet ile ilgili bir sorun olduğunda müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

BiTaksi Ne İşe Yarar?

BiTaksi, Android ve iOS cihazları üzerinden kullanılabilen bir taksi uygulamasıdır. Online ödeme sistemini destekleyen uygulama üzerinden kolayca taksi çağırabilirsiniz. Yolculuğu puanlayabilir ve yorum yapabilirsiniz. Yüksek puana sahip sürücüleri görme imkânına da sahipsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde pratik bir şekilde kullanılabilen uygulamada gideceğiniz adresi girebilirsiniz. Böylece yolculuk esnasında yol tarifi vermenize gerek kalmaz.

Bu yazıda popüler taksi uygulaması BiTaksi'de hesap silme işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak üyeliğin iptal olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden bilet almanıza olanak tanıyan hizmetleri merak ediyorsanız en iyi bilet uygulamaları listesine göz atabilirsiniz.