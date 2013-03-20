BiTaksi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,937
- DOSYA BOYUTU 28 MB
- Üretici Bitaksi Mobil Teknoloji AŞ
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BiTaksi, taksiye binmek istediğinizde taksi çağırmak için en kolay yöntemlerden bir tanesi olan Android taksi çağırma uygulaması.
BiTaksi, Türkiye'de aktif olduğu günden bu yana hergün düzenli olarak gelişmesini ve büyümeyi sürdüren ücretsiz ve kullanımı kolay bir Android taksi çağırma uygulaması. Android ve iOS platformuna özel olarak geliştirilen ve kullanıcılara tek bir tık ile bulundukları konuma taksi çağırma fırsatı veren başarılı BiTaksi apk indir geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Yıllar önce piyasaya çıkan ve ücretsiz olarak taksi çağırma fırsatı tanıyan uygulama, çeşitli kampanyalar ile kullanıcılara daha ucuz yolculuklar yapma şansı da veriyor. Türkçe dahil pek çok dil desteğini de bünyesinde bulunduran BiTaksi apk yükle, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
BiTaksi Apk Özellikleri
- Türkçe dahil farklı dil desteği,
- Şık bir tasarım,
- Çeşitli duyuru ve kampanyalar,
- Taksinin geliş ve gidiş güzergahını takip edebilme,
- Güvenli ödeme,
- Tek tıkla taksi çağırma,
- Düzenli güncellemeler,
Çağırdığınız taksiyi yolda gelirken bile yol üzerinde izleyebilme imkanı sunan BiTaksi sayesinde tek tuşla taksi çağırıp güvenli bir şekilde taksiye binebiliyorsunuz. Taksilere nakit ödeme yapmak kredi kartı, PayPal ve BKM Express gibi farklı ödeme yöntemlerine sahip olan uygulama taksiyi tercih edecek olan Android kullanıcılarının tüö işlerini baştan sonra en kolay hale getiriyor diyebilirim.
Taksi çağırmak istediğinizde size en yakın taksiyi size yönlendiren BiTaksi uygulaması şu an için İstanbul ve Ankara'da aktif şekilde hizmet veriyor. Eğer düzenli olarak taksi kullanıyorsanız BiTaksi bu süreci sizin için çok kolay ve pratik hale getiriyor.
BiTaksi Apk İndir
Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan BiTaksi apk indir, Türkçe dil desteği ile kullanıcılara en basit taksi çağırma yolunu gösteriyor. Çeşitli ödeme yöntemlerine de ev sahipliği yapana başarılı mobil uygulama, büyükşehirlerde başarılı hizmet sunuyor. Düzenli olarak güncellemeler alan başarılı taksi çağırma uygulaması, en yakın taksiyi size çağırma fırsatı veriyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
BiTaksi Tanıtım Videosu:
BiTaksi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,404
- DOSYA BOYUTU 45.9 MB
- Üretici Bitaksi Mobil Teknoloji AŞ
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BiTaksi, iPhone sahiplerinin ücretsiz ve hızlı bir şekilde diledikleri an taksi çağırabilecekleri bir iOS taksi çağırma uygulaması.
BiTaksi, iPhone akıllı telefonunuz ile tek bir tuşa basarak taksi çağırabileceğiniz iPhone taksi çağırma uyguşaması. Uzun süredir ülkemizde hizmet veren BiTaksi, kendi kategorisinde en popüler uygulamalrdan da bir tanesiş olmayı başardı. İstanbul'dan sonra Ankara'da da hizmete giren BiTaksi, günden güne daha da yayılmaya devam ediyor.
Uygulama ile taksi çağırdıktan sonra taksinin size gelişini harita üzerinden canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca çağırdınız taksi, taksimetresini sizin adresinizde açıyor. Bunun dışında uygulamaya da herhangi bir ek ücret ya da komisyon ödemiyorsunuz.
Taksi yolculuklarınızı kayıt altında tutan BiTaksi sayesinde hem güvenilir şekilde taksiye binebilir hem de ödemelerinizi nakit dışında kredi kartı ya da PayPal ile yapabilirsiniz. Ayrıca takside herhangi bir eşya unutmuş olsanız bile sonrasında aynı taksici ile iletişime geçerek konuşabiliyorsunuz. Sunduğu gelişmiş özellikler ile işini oldukça iyi yapan BiTaksi'yi hemen ücretsiz olarak iPhone'larınıza indirip taksi çağırmak için kullanabilirsiniz.