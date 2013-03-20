BiTaksi, taksiye binmek istediğinizde taksi çağırmak için en kolay yöntemlerden bir tanesi olan Android taksi çağırma uygulaması.

Barış YANIK - 4 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

BiTaksi, Türkiye'de aktif olduğu günden bu yana hergün düzenli olarak gelişmesini ve büyümeyi sürdüren ücretsiz ve kullanımı kolay bir Android taksi çağırma uygulaması. Android ve iOS platformuna özel olarak geliştirilen ve kullanıcılara tek bir tık ile bulundukları konuma taksi çağırma fırsatı veren başarılı BiTaksi apk indir geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Yıllar önce piyasaya çıkan ve ücretsiz olarak taksi çağırma fırsatı tanıyan uygulama, çeşitli kampanyalar ile kullanıcılara daha ucuz yolculuklar yapma şansı da veriyor. Türkçe dahil pek çok dil desteğini de bünyesinde bulunduran BiTaksi apk yükle, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

BiTaksi Apk Özellikleri

Türkçe dahil farklı dil desteği,

Şık bir tasarım,

Çeşitli duyuru ve kampanyalar,

Taksinin geliş ve gidiş güzergahını takip edebilme,

Güvenli ödeme,

Tek tıkla taksi çağırma,

Düzenli güncellemeler,

Çağırdığınız taksiyi yolda gelirken bile yol üzerinde izleyebilme imkanı sunan BiTaksi sayesinde tek tuşla taksi çağırıp güvenli bir şekilde taksiye binebiliyorsunuz. Taksilere nakit ödeme yapmak kredi kartı, PayPal ve BKM Express gibi farklı ödeme yöntemlerine sahip olan uygulama taksiyi tercih edecek olan Android kullanıcılarının tüö işlerini baştan sonra en kolay hale getiriyor diyebilirim.

Taksi çağırmak istediğinizde size en yakın taksiyi size yönlendiren BiTaksi uygulaması şu an için İstanbul ve Ankara'da aktif şekilde hizmet veriyor. Eğer düzenli olarak taksi kullanıyorsanız BiTaksi bu süreci sizin için çok kolay ve pratik hale getiriyor.

BiTaksi Apk İndir

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan BiTaksi apk indir, Türkçe dil desteği ile kullanıcılara en basit taksi çağırma yolunu gösteriyor. Çeşitli ödeme yöntemlerine de ev sahipliği yapana başarılı mobil uygulama, büyükşehirlerde başarılı hizmet sunuyor. Düzenli olarak güncellemeler alan başarılı taksi çağırma uygulaması, en yakın taksiyi size çağırma fırsatı veriyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

BiTaksi Tanıtım Videosu: