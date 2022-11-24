İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından biri de etkinlik gerçekleştirmektir. Öyle ki herhangi bir etkinlik olmadığında insanlık sosyalleşemiyecek ve belki de yok olacaktı. Bu sebepten ötürü birçok etkinlik hayatımızda varolmakta.

Çok önceleri fiziksel olarak satılan biletler artık her şey de olduğu gibi kendini dijital dünyaya taşıdı. Bunların arasından konserden tutun, otobüs ve uçak biletleri alabileceğiniz sisteme kadar geçildi. Peki, en iyi bilet alma uygulamaları neler? Sizler için anlatıyoruz.

En İyi Bilet Alma Uygulamaları

Biletix

Bubilet

Biletinial

obilet: Otel Uçak Otobüs Araç

Passo

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Pegasus - Uçak Bileti

AnadoluJet - Ucuz Uçak Bileti

SunExpress

TCDD Taşımacılık Eybis

Biletix

Hiç şüphesiz en iyi bilet alma uygulamalarından biri olan Biletix, konserinden tutun tiyatrosuna kadar birçok kişinin bilet alırken buluştuğu yerdir. Hemen hemen her etkinliğin bulunduğu bilet alma uygulaması Biletix, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.

Bubilet

Biletix’in alternatifi olan uygulama en çok tercih edilen bilet alma uygulamaları arasında da yer almakta. Kendileri en uygun biletleri satmakta olduklarını da iddia etmektedir. Hatta birara 1 TL gibi fiyatlara konser bileti satmaktaydılar.

Biletinial

Sinema, konser gibi birçok bileti alabileceğiniz uygulama binlerce kişi tarafından kullanılmaktadır. Ayrı ayrı kategorilerin bulunduğu uygulamada istediğiniz etkinliğe göre bilet alabilme imkanı tanımaktadır.

obilet: Otel Uçak Otobüs Araç

Gelgelelim uzun yolculuk sevenlerin en çok tercih ettiği uygulamaya, obilet milyonlarca kullanıcının bilet alırken buluştuğu bir uygulamadır. Uzun yol sevenler için otobüs, kısa sürede istediği yere gitmek isteyenler için uçak bileti satan uygulama basit bir arayüze ve kolay bir kullanıma sahiptir.

Passo

Spor severlerin en çok buluştuğu uygulama ise Passo’dur. Fakat, Passo uygulaması sadece spor müsabakaları için değil. Aynı zamanda konser gibi etkinliklerin de satıldığı bir platformdur.

Türk Hava Yolları Uçak Bileti

Uçak seyahatlerinde sık kullanılan uygulamalardan biri de havayollarının mobil uygulamalarını kullanmaktır. Bu sayede daha ucuza uçak bileti alınabilmektedir.

Pegasus - Uçak Bileti

En çok tercih edilen uçak bileti uygulamalarından biri de Pegasus - Uçak Bileti’dir. Bunun nedeni ise en ucuza uçak biletlerini bulabilirsiniz. Hatta bin TL altı ucuza yurt dışı uçak bileti alabileceğiniz uygulamada en ucuz tarihe göre filtreleme yapabilirsiniz.

AnadoluJet - Ucuz Uçak Bileti

En iyi bilet alma uygulamalarından biri olan AnadoluJet - Ucuz Uçak Bileti, ucuza uçak bileti almak isteyen kişilerin uğrak noktalarından biridir.

SunExpress

Uçak bileti alırken en çok tercih edilen uygulamalardan biri de SunExpress’dir.

TCDD Taşımacılık Eybis

Tren gibi biletlerin alınabileceği uygulama. Bu tür yolculuklardan en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Her uygulamada olduğu gibi bu uygulama üzerinde de koltuk, saat gibi seçimler yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde en iyi bilet alma uygulamalarını sizler için yazdık. Sizler bu listede hangi uygulamaların yer almasını istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.