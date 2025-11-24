CoPilot Asistan: İşletmeniz İçin Güvenilir AI Yardımcısı

Teknolojinin yaygınlaşması ile dijital dönüşüm kaçınılmaz hâle geldi. Bu durumun farkında olan girişimciler ve KOBİ'ler (küçük ve orta ölçekli işletmeler) de günümüzün koşullarında hedef kitlesine ulaşmak, çalışmalarını yürütmek ve belirlenen hedefleri yakalamak için bu alanda önemli yatırımlar yapıyor.

Sorun şu ki işletmeler için asıl önemli olan dijital ortamda var olmak ve geleneksel iş yazılımları kullanmaktan ibaret değil. Son teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, iş yükünü mümkün olduğunca hafifletmenin yollarını aramak, daha çok hız kazanmak ve hata payını düşürmek gerekiyor.

Bunların her biri, bize yenilikçi ve gelişmiş iş yönetim hizmeti kullanmanın önemini gösteriyor. Örneğin Bitrix24'te bulunan CoPilot sayesinde görev yönetimi, yazışma, toplantı hazırlığı ve veri analizi gibi süreçleri otomatikleştirebilir ve işletmenizi bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyabilirsiniz.

İster küçük veya orta ölçekli bir işletme ister büyük hedefleri olan girişimci ister kapsamlı görev yönetimi gerektiren bir ekibe sahip olun, Bitrix24'ün CoPilot desteğinden faydalanabilirsiniz. Bu, işletmeniz için belirlediğiniz hedeflere kısa süre içinde ulaşmanıza yardımcı olurken daha birçok çeşitli avantajdan da yararlanmanızı sağlar. Hızlı bir başlangıç yapmak için dilerseniz gelin, Bitrix24'ün size CoPilot asistanı ile nasıl katılar sunabileceğini incelemeye başlayalım.

CoPilot Hangi Süreçlerde En Etkili?

CoPilot, yapay zeka destekli bir asistandır ve size ihtiyacınız olan her konuda yardımcı olabilir. Bu aracın ne kadar etkili olduğunu işletme açısından ele alacak olduğumuzda ise görev planlama, müşterilere yanıt verme, toplantı notları ve özetleri oluşturma, iç raporlar oluşturma gibi faydalardan söz edebiliriz:

Görev Planlama ve Açıklama Üretimi

CoPilot sayesinde hiçbir cümleyi bitirmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken kısa bir özet yazmak. Bitrix24'ün yapay zekası, isteğe bağlı olarak bir kontrol listesi ekleyip ayrıntıları dolduracaktır. CoPilot ayrıca size her görevi özetleyerek görevleri detaylı bir şekilde inceleme zahmetini ortadan kaldırır. Uzun bir görev tanımını istediğiniz anda sadece bir tıklama ile kontrol listesi olarak ekleyebilirsiniz. Hemen ardından da sorumlu kişileri kolaylıkla atayıp görevi başlatabilirsiniz.

Bu özellikler, işletmelere büyük kolaylık sağlar. Geleneksel görev planlama sürecinde görevi öncelikle detaylı bir şekilde tanımlamanız ve açıklamanız gerekir ancak bu size büyük bir zaman kaybına neden olur. CoPilot ise süreci otomatikleştirerek asıl odaklanılması gereken işlere zaman ayırmanızı mümkün hâle getirir.

Müşteri Yanıt Önerileri

Bir işletmenin en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, müşterilerle iletişim kurma şeklidir. Kurumsal kimliğinizi en iyi şekilde yansıtmanız için müşteri yanıtlarına çok özen göstermeniz gerekir. CoPilot, müşterilerden gelen soru ve taleplere en iyi şekilde yanıt vermenize yardımcı olmak için yanıt önerileri sunar.

İşte bir örnek:

Sayın müşterimiz, Tarafımıza ilettiğiniz "hesap girişinde yaşanan sorun" konulu yardım talebinizi aldık. Size en kısa sürede yardımcı olabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanızı rica ederiz: Şifre Kontrolü: Lütfen şifrenizi doğru girdiğinizden emin olun. Büyük/küçük harf duyarlılığına dikkat ediniz.

Lütfen şifrenizi doğru girdiğinizden emin olun. Büyük/küçük harf duyarlılığına dikkat ediniz. Tarayıcı Önbelleği: Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyerek tekrar giriş yapmayı deneyiniz.

Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyerek tekrar giriş yapmayı deneyiniz. Alternatif Cihaz: Sorunun cihaz kaynaklı olup olmadığını anlamak için farklı bir cihaz veya tarayıcıdan giriş yapmayı deneyiniz.

Sorunun cihaz kaynaklı olup olmadığını anlamak için farklı bir cihaz veya tarayıcıdan giriş yapmayı deneyiniz. Şifre Sıfırlama: Eğer sorun devam ederse, "Şifremi Unuttum" seçeneğini kullanarak yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Toplantı Notları ve Özetler

Görüntülü görüşme sırasında CoPilot Follow-Up etkinleştirildiğinde yapay zeka destekli asistan analize başlar ve zaman damgasıyla birlikte ayrıntılı bir özet oluşturur. Bu özette toplantının ana konusunu, önemli kısımları hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayrıca toplantı notlarından hareketle önerilen takip eylemleri üzerinden anında görevler oluşturabilirsiniz.

Bu araç ayrıca analizden yola çıkarak görüşmenin verimliliğini ve ekibin üretkenliğini arttırmak için nelerin iyileştirilip değiştirilebileceği konusunda özel geri bildirimlerde de bulunur. CoPilot'ın önerilerine bağlı kalarak personellerin çok daha üretken bir şekilde çalışması için gerekli adımları atabilirsiniz.

İşte bir örnek:

Toplantı Konusu: Yeni ürün lansmanı için pazarlama stratejisi Tarih: 20 Kasım 2025 Katılımcılar: Pazarlama direktörü, ürün müdürü, satış ekibi temsilcisi, tasarım ekibi lideri Görüşülen Başlıklar Ürün Tanıtımı: Ürün müdürü, yeni geliştirilen akıllı cihazın özelliklerini ve hedef kitlesini aktardı.

Ürün müdürü, yeni geliştirilen akıllı cihazın özelliklerini ve hedef kitlesini aktardı. Pazarlama Stratejisi: Pazarlama direktörü, sosyal medya kampanyaları ve influencer iş birlikleri üzerinde durdu.

Pazarlama direktörü, sosyal medya kampanyaları ve influencer iş birlikleri üzerinde durdu. Satış hedefleri: Satış ekibi, ilk çeyrek için %15 pazar payı hedefi belirledi.

Satış ekibi, ilk çeyrek için %15 pazar payı hedefi belirledi. Tasarım ve Görsel Kimlik: Tasarım ekibi, minimalist bir ambalaj tasarımı önerdi ve lansman görselleri için konsept sundu. Alınan Kararlar Lansman tarihi Şubat 2026 olarak belirlendi.

Reklam kampanyası için üç aşamalı bir plan yapılacak: teaser, lansman günü, takip kampanyası.

Satış ekibi, distribütörlerle ön görüşmelere Aralık ayında başlayacak.

Tasarım ekibi, ambalaj prototiplerini iki hafta içinde sunacak. Aksiyon Maddeleri Pazarlama ekibi: Kampanya takvimini hazırlayıp onaya sunacak.

Kampanya takvimini hazırlayıp onaya sunacak. Ürün ekibi: Teknik özellikleri içeren basın dosyasını oluşturacak.

Teknik özellikleri içeren basın dosyasını oluşturacak. Satış ekibi: Lansman öncesi fiyatlandırma stratejisini finalize edecek.

Lansman öncesi fiyatlandırma stratejisini finalize edecek. Tasarım ekibi: Ambalaj ve görsel kimlik için son revizyonları yapacak.

İç Raporlar ve Analizler

Geleneksel yöntemlerle iç raporlar ve analizler oluşturmak, saatlerinizi hatta günlerinizi alırken Bitrix24'ün sunduğu özellikler sayesinde çok kapsamlı raporlar ve analizleri oldukça kısa bir süre içinde elde edebilirsiniz. Bitrix24 sayesinde ekip üyelerinizden çeşitli türlerde çalışma raporları alıp bunların tamamını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Rapor sihirbazını kullanarak departmanlar ve hatta personeller için özel rapor oluşturabilirsiniz. Ayrıca belirli bir raporu her gün, her hafta, her ay ya da başka özel dönemde otomatik olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak çalışanlarınızın belirli bir görev için ne kadar zaman harcadığını takip edebilir, projelere katılımlarını ölçebilirsiniz. Bu verileri daha verimli iş yükü planlaması ve iş takibi gibi amaçlarla kullanabilirsiniz.

AI Destekli Asistanlar İnsan Hatalarını Nasıl Azaltır?

İnsanların fiziksel, çevresel, psikolojik ve daha birçok sebepten ötürü hata yapma ihtimali vardır. Yapay zeka destekli asistanlar, insanlardan farklı olarak yorulma, dikkat dağınıklığı gibi faktörlerden etkilenmez. Bu da aşağıda sıraladığımız avantajlardan söz etmemizi mümkün hâle getirir.

Tekrarlayan İşlerin Otomasyonu

İnsanlar, tabloya veri ekleme gibi sürekli tekrar eden görevleri oldukça can sıkıcı bulabilir. Bu bir noktadan sonra dikkat dağıtıcı bir faktör hâline bile gelebilir. Dolayısıyla hata yapma ihtimalleri de oldukça artar. Yapay zeka asistanları ise önceden belirlenmiş kurallar dizisine bağlı olarak bu görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirir. Böylece insan hatası sıfıra iner.

Yanlış Veri Girişinin Azaltılması

Veri girişleri insanlar tarafından yapıldığında sadece çok uzun bir süreçten bahsedilemez. Bununla birlikte verilerin yanlış girilmesi gibi durumlar da söz konusu hâle gelir. Yapay zeka destekli asistan ise farklı yerden gelen verileri doğrudan başka bir yere aktararak insan hatasını tamamen ortadan kaldırır.

Daha Hızlı Karar Alma Süreçleri

İnsanlar ne kadar hızlı okuma ve anlama yeteneğine sahip olsa da aşırı uzun ve karmaşık raporları saniyeler içinde algılaması ve bunlardan yola çıkarak hızlıca karar alması imkânsızdır. Yapay zeka ise saniyeler içinde binlerce veriyi işleyip saniyeler içinde karar almanızı sağlayacak bilgileri size sunar.

CoPilot'ın Bitrix24 Ekosistemindeki Yeri

Bitrix24, CoPilot destekli özellikleri ile girişimcilere, KOBİ'lere ve çok daha fazlasına çeşitli alanlarda yardımcı olur. Daha önce Bitrix24'ü hiç kullanmadıysanız tüm avantajları hakkında aşağıdan bilgi edinebilirsiniz.

Görevler, CRM, Sohbet ve E-Posta ile Entegrasyon

Bitrix24, görev tanımlama, anımsatma, otomatik sorumlu atama, etkinlik analizi, ekip paylaşımı gibi özelliklerle görev yönetimini inanılmaz kolaylaştırır. Görev yönetimi klasik yöntemlerle yapanlar büyük bir karmaşa ile karşı karşıya kalırken Bitrix24'ün sunduğu pratik görev yönetimi özellikleri sayesinde bütün süreci otomasyona bağlayabilirsiniz.

Görev yönetiminin yanı sıra Bitrix24 CRM ile müşteri takibi ve satış takibini oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Bu araç anlaşmalar, müşteri adayları, yeni rezervasyon modülü, etkileşim kaydı ve çok daha fazlasına doğrudan ulaşmanıza imkân tanır. Otomatik görevlerden yapay zeka destekli satışlara, otomatik e-posta ve kısa mesajlardan iş akışı otomasyonuna kadar birçok özelliği sayesinde müşteri ilişkileri ve satış sürecini mümkün olan en basit hâle getirebilirsiniz.

Bir işletme eğer başarılı ise bunun en önemli sebeplerinden biri ekip içi iletişimin kusursuz olmasıdır. Ekip üyeleri, Bitrix24 sayesinde çevrim içi olarak her an iletişim hâlinde olur. Zaman ve mekân sınırlaması olmadan sorunsuz bir şekilde bilgi paylaşımı ve yönlendirmelerde bulunulabilir.

Yapay zeka desteği sayesinde toplantıları analiz edebilir, en önemli noktalara hızlıca ulaşabilirsiniz. Toplantı sona erdikten sonra ne karar verildiğini, neler konuşulduğunu, hangi önerilerde bulunulduğu hakkında hızlıca bilgi edinebilirsiniz. CoPilot Follow-Up, toplantı özeti ve notları otomatik olarak sunar ve verimliliği ölçerek doğru aksiyonlar almanıza yardımcı olur.

CRM kuralları ve otomasyon özellikleri sayesinde satış sürecinin tamamen sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bir durum gerçekleştiğinde ne gibi eylemlerin olacağını belirleyen tetikleyiciler oluşturabilirsiniz. Örneğin satış kanalında yeni bir duruma geçilmesi hâlinde e-posta veya bildirim gönderme gibi eylemlerin otomatik gerçekleştirilecek şekilde ayarlama yapabilirsiniz.

Takım İçi İş Birliğinde AI'nın Rolü

Yapay zeka, ekip üyelerinin daha önemli işlere odaklanması için gerekli olan zamanın kazanılmasına yardımcı olur. Toplantıları takip ederek konuşmaları kaydeder ve önemli kararları ve ekip üyelerine düşen sorumlulukları otomatik olarak belirleyip sunar. Ayrıca ekip üyelerinin gözünden kaçabilecek veriler arasındaki örüntüleri anında ortaya çıkarır.

Yapay zeka ne duygulara ne de ön yargılara sahiptir. Tüm olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşır ve alternatif çözüm yolları sunarak ekip içi anlaşmazlıkları giderir. Böylece ekip içi iletişim sorunundan doğabilecek krizlerin de doğrudan önüne geçilir.

CoPilot'ı Ücretsiz Planda Deneme Avantajı

Bitrix24, ücretsiz planda CoPilot'ı denemenize imkân tanır. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir ödeme yapmadan CoPilot destekli özellikleri dilediği gibi kullanabilir. Toplantı özetlerinden uzun metinlerin saniyeler için özetini oluşturmaya kadar çok çeşitli kullanım biçimlerini deneyerek CoPilot'tan nasıl maksimum verim alabileceğinizi görebilirsiniz.

Bu içerik Bitrix24 iş birliği ile hazırlanmıştır.