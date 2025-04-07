IMDb'ye Göre Black Mirror'ın En İyi Bölümleri

Black Mirror evrenine yeni adım atıyorsanız veya dizinin unutulmaz anlarına tekrar göz atmak istiyorsanız muhtemelen Black Mirror'ın en iyi bölümleri hangileri sorusunun yanıtını merak ediyorsunuzdur. Bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişse de IMDb'deki kullanıcı değerlendirmeleri, genel olarak en çok beğenilen bölümleri gözler önüne seriyor.

Bu rehberde 2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Black Mirror'ın en iyi 10 bölümü listesi hazırladık. En başarılı bölümlere geçmeden önce dizinin konusuna bir göz atalım.

Black Mirror Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Charlie Brooker tarafından yaratılan Black Mirror, bağımsız bölümlerden oluşan bir İngiliz bilim kurgu antoloji dizisidir. Her bölüm farklı bir oyuncu kadrosuna, farklı bir ortama ve farklı bir "yakın gelecekte" geçen teknoloji temasına odaklanır.

En iyi bilim kurgu dizileri arasında yer alan Black Mirror, modern toplumun teknolojiye olan bağımlılığının karanlık ve beklenmedik sonuçlarını genellikle distopik bir bakış açısıyla ele alıyor. İnsanın doğası, teknoloji, toplum ve etik gibi derin konuları işleyen Black Mirror, izleyicileri her bölümün sonunda düşündürmeyi başarıyor.

IMDb Puanlarına Göre Black Mirror'ın En İyi Bölümleri

White Christmas (Özel Bölüm) - Puan: 9.1

(Özel Bölüm) - Puan: 9.1 Black Museum (4. Sezon, 6. Bölüm) - Puan: 8.6

(4. Sezon, 6. Bölüm) - Puan: 8.6 San Junipero (4. Sezon, 4. Bölüm) - Puan: 8.5

(4. Sezon, 4. Bölüm) - Puan: 8.5 The Entire History of You (1. Sezon, 3. Bölüm) - Puan: 8.5

(1. Sezon, 3. Bölüm) - Puan: 8.5 Shut Up and Dance (3. Sezon, 3. Bölüm) - Puan: 8.4

(3. Sezon, 3. Bölüm) - Puan: 8.4 Hated in the Nation (3. Sezon, 6. Bölüm) - Puan: 8.4

(3. Sezon, 6. Bölüm) - Puan: 8.4 Nosedive (3. Sezon, 1. Bölüm) - Puan: 8.3

(3. Sezon, 1. Bölüm) - Puan: 8.3 USS Callister (4. Sezon, 1. Bölüm) - Puan: 8.3

(4. Sezon, 1. Bölüm) - Puan: 8.3 Be Right Back (2. Sezon, 1. Bölüm) - Puan: 8.0

(2. Sezon, 1. Bölüm) - Puan: 8.0 White Bear (2. Sezon, 2. Bölüm) - Puan: 8.0

White Christmas Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Üç farklı distopik hikâyeyi bir araya getiren bu özel bölüm, Noel atmosferine tezat oluşturan karanlık temaları işliyor. Engelleme teknolojisi, bilinç kopyalama ve sanal cezalandırma gibi konuları ele alarak, teknolojinin insan ilişkilerini ve psikolojisini nasıl etkileyebileceğine dair rahatsız edici bir tablo çiziyor.

IMDB Puanı: 9.1

Black Museum (Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Seyahat eden Nish, ıssız bir yerde bulunan ve suçla ilgili eserleri sergileyen Black Museum'a uğrar. Müzenin sahibi Rolo Haynes, ona her bir eserin arkasındaki tüyler ürpertici hikâyeleri anlatır. Bu bölüm, Black Mirror evreninin karanlık ve rahatsız edici yönlerini bir araya getiren antoloji tarzı bir yapıya sahiptir.

IMDB Puanı: 8.6

San Junipero Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: 1980'lerde geçen bu bölüm, yeni tanışan iki kişinin, San Junipero adlı sanal bir dünyada yaşadıklarını anlatıyor. Bu bölüm Ölüm ve yaşlılık gibi temaları dokunaklı bir şekilde işliyor.

IMDB Puanı: 8.5

The Entire History of You Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: İnsanların taktıkları bir implant sayesinde tüm anılarını kaydedip tekrar izleyebildiği bir dünyada geçen bu bölüm, kıskançlık ve ilişki sorunlarını mercek altına alıyor. Liam ve Ffion'un ilişkisi üzerinden, geçmişe takılı kalmanın ve sürekli şüphe duymanın bir ilişkiyi nasıl yıpratabileceğini etkileyici bir şekilde anlatıyor.

IMDB Puanı: 8.5

Shut Up and Dance Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Kenny adlı bir adam, bilgisayarındaki bir zararlı yazılım yüzünden çevrim içi sırları açığa çıkmakla tehdit edilir ve anonim kişiler tarafından tehlikeli bir oyuna sürüklenir. Bu bölüm, internetin karanlık yüzünü ve anonimliğin tehlikelerini gerilim dolu bir şekilde işliyor.

IMDB Puanı: 8.4

Hated in the Nation Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Sosyal medyada nefret söylemlerinin hedefi haline gelen insanlar gizemli bir şekilde ölmeye başlar. Dedektif Karin Parke ve ortağı Blue Coulson, bu ölümlerin arkasındaki ürkütücü teknolojiyi ortaya çıkarmaya çalışır.

IMDB Puanı: 8.4

Nosedive Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Herkesin birbirini sürekli olarak puanladığı bir gelecekte geçen bu bölüm, sosyal statünün ve kabul görmenin acımasızlığını gözler önüne seriyor. Lacie Pound karakterinin mükemmel hayatı arayışındaki çabaları, sosyal medyanın ve beğeni kültürünün ne kadar tehlikeli olabileceğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

IMDB Puanı: 8.3

USS Callister Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Robert Daly, popüler bir online uzay oyununun baş programcısıdır. Ancak oyunun özel bir versiyonunda, iş arkadaşları üzerinde bir kontrol kurduğu karanlık bir fantezi dünyası yaratmıştır. Bu bölüm, güç, intikam ve sanal gerçekliğin sınırlarını sorguluyor.

IMDB Puanı: 8.3

Be Right Back Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Sevdiği eşini kaybeden Martha, yeni bir teknoloji sayesinde onun dijital bir kopyasıyla iletişim kurmaya başlar. Bu bölüm, yapay zeka, yas ve kayıp temalarını duygusal bir şekilde ele alırken, teknolojinin insan özlemini ne kadar karşılayabileceği sorusunu akıllara getiriyor.

IMDB Puanı: 8.0

White Bear Bölümü Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Konusu: Victoria Skillane, hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanır ve herkesin onu izlediğini ve şiddet uyguladığını fark eder. Gerçeğin giderek daha da karmaşıklaştığı bu bölüm, adalet ve ceza kavramlarını sarsıcı bir şekilde sorguluyor.

IMDB Puanı: 8.0