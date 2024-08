Gerçekten Ayırt Edemeyeceğiniz En İyi Grafikli Oyunlar

Son yıllarda bariz olan bir şey var ki artık çok fazla iyi grafikli oyun görüyoruz. Teknolojinin ve donanımların gelişmesi ile birlikte artık video oyunlarında gerçekten ayırt edilmesi zor görsellik ile karşı karşıya kalıyoruz. Eğer yeni bir bilgisayar aldıysanız ya da mevcut cihazınızın sınırlarını zorlamak istiyorsanız sizler için en iyi grafikli oyunlar listesi hazırladık.

İyi bir sisteminiz varsa bu oyunları oynayarak bilgisayarınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Bu sırada da gözleriniz bayram etmiş olur. Eminiz ki ilerleyen yıllarda buradaki oyunların sayısı da artacaktır. Unreal Engine 5 oyun motorunun yapabildiği şeyler düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda çok daha iyi grafikli oyunlar göreceğiz gibi duruyor.

Size Gerçekliği Sorgulatacak En İyi Grafikli Oyunlar

Bodycam

Unrecord

Alan Wake 2

Cyberpunk 2077

Ghost Of Tsushima

Black Myth: Wukong

God of War Ragnarök

Horizon: Forbidden West

Red Dead Redemption 2

Senua's Saga: Hellblade II

Marvel's Spider-Man Remastered

Bodycam

Listemizdeki şüphesiz en iyi grafikli oyunlardan biri olan Bodycam gerçekten sınırları zorlayan bir yapım. Öyle ki bu oyunun fragmanı ilk kez yayınlandığı zaman insanlar bu oyunun gerçek olduğuna inanmadı. Daha sonra geliştirici ekip oyun içi motoru kullanarak hazırladığı başka bir video ile bu oyunun gerçek bir proje olduğunu bizlere kanıtlamak zorunda kaldı.

Bodycam, isminden de anlaşılacağı üzere askeri ekiplerin göğüslerine taktığı kameralardan ilham alınarak hazırlanmış bir FPS oyunu. Normalde FPS yapımlarında oyunu karakterimizin gözünden görürür. Bodycam’de ise göz hisasından değil, daha aşağıda, göğüs hizasında kendimizi görüyoruz. Bu durum oyuna hem farklı bir hava katmış hem de gerçekçilik hissini artırmış.

Unrecord

Tıpkı Bodycam gibi bir oyun olan Unrecord da aşırı gerçekçi grafiklere sahip bir FPS. Taktiksel yönü kuvvetli bir oyun olan Unrecord bakalım Bodycam’den daha başarılı olacak mı? Bodycam’in aksine tek kişilik bir deneyim sunmayı amaçlayan Unrecord’un daha da gerçekçi bir yapım olması beklenitor.

Alan Wake 2

2023 yılının son aylarında çıkış yapmasına rağmen senenin en iyi oyunlarından biri olan Alan Wake 2 çok geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Bir korku oyunu olarak aşırı iyi grafiklere sahip olan Alan Wake 2 üzerinde neredeyse hiç beklenti yoktu.

Oyunu oynayan herkes Alan Wake 2’nin ne kadar iyi olduğundan bahsetti ve oyun kısa süresi içerinde 2023’e damga vurmayı başardı. Korku oyunları seviyorsanız Alan Wake 2’ye muhakkak bir göz atın.

Cyberpunk 2077

Çıktığı günden beri gündemden hiç düşmeyen bir oyun olan Cyberpunk 2077 tüm hatalarına, sıkıntılarına ve hayal kırıklıklarına rağmen çok iyi gözüken bir yapım. Adeta bir teknoloji demosu gibi olan Cyberpunk 2077’de her zaman en son teknolojiler kullanılıyor. Öyle ki, yeni bir teknolojik atılım yapılacağı zaman ilk Cyberpunk 2077’de deneniyor.

Ghost of Tsushima

Sony’nin PC’ye çıkardığı oyunlar her zaman bilgisayarda çok daha iyi gözüküyor. 2020 yılında PlayStation 4 için çıkmış olan bir oyun olmasına rağmen 2024 yılında PC’ye gelen Ghost of Tsushima mükemmel bir atmosfere sahip.

Grafik kalitesi bakımından sınırları zorlayan Ghost of Tsushima’ya hayran olmamak gerçekten çok zor. İyi bir hikaye, güzel bir oynanış ve mükemmel grafikler görmek istiyorsanız Ghost of Tsushima’dan daha iyi bir oyun bulmanız epey zor.

Black Myth: Wukong

Yıllarca beklediğimiz bir oyun olan Black Myth: Wukong nihayet çıkışını yaptı. Çin pazarından gelen en büyük yapım olan Black Myth: Wukong o kadar uzun süredir bekleniyordu ki artık insanlar bu oyunun hiç çıkmayacağını düşündüler. Öyle ki, oyunun dolandırıcılık olduğunu iddia edenler bile oldu. Neyse ki tüm bunları geride bıraktık ve Black Myth: Wukong tarihi bir başarıya imza atarak Steam’in en büyük açılış yapan oyunlarından biri oldu.

Grafik kalitesi, fizik ve doku kaplamaları bakımından eşini benzerini daha önce görmediğimiz bir oyun olan Black Myth: Wukong 2024’ün en büyük toplarından bir tanesi.

God of War Ragnarök

2018 yılında ilk rebootlanmış God of War oyunu PlayStation 4’ün sınırlarını zorlayarak ağzımızı açık bırakmıştı. 2022 yılında PC’ye gelen God of War, bilgisayarın tüm nimetlerinden faydalanarak muhteşem bir görsellik ile bizleri karşılamıştı. Şimdi devam oyunu olan God of War Ragnarök da bunu yapıyor. PlayStation markasının PC’ye çıkardığı tüm yapımlar artık muhteşem gözüküyor. İlk God of War’u oynadıysanız Ragnarök’u mutlaka oynamanız gerekiyor.

Horizon: Forbidden West

Listemizde pek çok PlayStation oyununun PC portunu görüyorsunuz. PlayStation’un son yıllarda yaptığı en iyi şeylerden biri de kendi özel oyunlarını PC’ye getirmek oldu. Horizon: Forbidden West de buna en güzel örneklerden biri. Oyunun kaplama kalitesinin çok iyi olduğu zaten çok belli. Bunun üzerine bir de oyunun renk paletinin aşırı renkli olmasından ötürü oyun çok daha fazla göze hitap ediyor.

Listemizdeki en iyi grafikli oyunların pek çoğu gerçekçi görünebilmek adına biraz daha gri ve kahverengi tonlarında olsalar da Horizon: Forbidden West rengarenk dünyası ile bizlere seyirlik bir deneyim sunuyor.

Red Dead Redemption 2

En iyi grafikli oyunlar denildiği zaman hemen hemen herkesin aklına ilk gelen yapım olan Red Dead Redemption 2’nin şanını duymayan kaldı mı bilmiyoruz. Listemizdeki en yaşlı oyun olmasına rağmen grafiksel bağlamda aşılması zor bir oyun olan Red Dead Redemption 2 kesinlikle PC’de, yüksek ayarlarda tecrübe edilmesi gereken bir yapım.

Senua's Saga: Hellblade II

2024’ün tartışmalı isimlerinden biri de Senua's Saga: Hellblade II oldu. Oynanış bakımından biraz yavan bir yapım olsa da görsel anlamda eşi benzeri görülmemiş bir iş ortaya konulmuş. Ses tasarımı bakımından tıpkı ilk oyun gibi üst düzey bir çalışmaya imza atan ekip bu oyunda grafiksel bağlamda da seviye atlamış. Ne yazık ki oynanış bakımından isteneni veremeyen, sinematik bir yapım olan Senua's Saga: Hellblade II grafik sevdalıları tarafından muhakkak oynanmalı.

Marvel's Spider-Man Remastered

Bir diğer PC’ye gelen PlayStation oyunu ise Marvel's Spider-Man Remastered. Bu oyundaki “remastered” vurgusu oldukça önemli çünkü 2019 yılında çıkan Marvel's Spider-Man PlayStation 4 için çıkan bir oyundu. 2022 yılında oyunun elden geçirilmiş, cilalı versiyonu PC için çıkarıldı. Grafiksel ve teknolojik anlamda yenilenmiş bir yapım olan Marvel's Spider-Man Remastered muhteşem gözüken bir oyun.

En iyi grafikli oyunlardan biri olan Marvel's Spider-Man Remastered hem çok iyi bir görselliğe sahip hem de mükemmel bir oynanış sunuyor. Bu ikisi bir araya gelince de oynamaya doyamadığımız bir yapım oluyor. En iyi Marvel Oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man Remastered kesinlikle herkes tarafından oynanması gereken bir yapım.

En iyi grafikli oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur.