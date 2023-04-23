Yüksek çözünürlüklü ses desteği sayesinde müzik deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan Huawei FreeBuds 5 zengin özelliklerinin yanı sıra konforlu kullanım sağlayan başarılı tasarımıyla da ön plana çıkıyor. Huawei FreeBuds 5 incelemesi ile şık tasarıma sahip kablosuz kulaklığın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei FreeBuds 5 İncelemesi

Kulağa tam oturan tasarımı sayesinde konforlu bir kullanım imkânı sunan kulaklık çok şık bir görünüme sahip. Kulaklıkların her biri yalnızca 5,4 gram ağırlığında. Bu, Huawei FreeBuds 5'in uzun süre boyunca herhangi bir rahatsızlık duyulmadan kullanılabilmesine imkân tanıyor.

Huawei FreeBuds 5 olarak adlandırılan akıllı uyarlanabilir kulak eşleştirme özelliğine sahip kablosuz kulaklığın şarj kutusu da çok hafif bir yapıya sahip. 45 gram ağırlığındaki şarj kutusunu gün içerisinde sorun yaşamadan yanınızda taşıyabilirsiniz.

11 mm çift manyetik devre dinamik sürücünün yer aldığı kulaklık, 16Hz - 40 KHz arası frekans yanıt aralığına sahip. Düşük frekanslarda FreeBuds 4'e kıyasla yüzde 30 oranında daha hassas olan FreeBuds 5, 16Hz'e kadar daha güçlü bas üretiyor.

Kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimini sağlamak adına uyum ve kullanım durumu gibi bazı kıstaslar göz önünde bulundurularak ses kalitesi otomatik olarak ayarlanıyor. Bu, kulaklığın sunduğu önemli avantajlardan yalnızca bir tanesi.

14,3 mm büyük diyafram değeriyle dikkat çeken üründe turbo bas teknolojisi bulunuyor. Kulaklıkların başlıkları, özgün tüp sayesinde diyaframın maruz kaldığı titreşim direncini azaltıyor. Böylece hava akışı artıyor ve daha güçlü bir bas elde ediliyor.

Yüksek çözünürlüklü kodlayıcı desteğine ve Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip olan kulaklık, 990 kbps'ye kadar yüksek aktarımları destekliyor. Kristal berraklığında net sesler sunan FreeBuds 5, üst düzey bir dinleme deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

FreeBuds 5 modelinde 10 bantlı EQ ayarı bulunuyor. Böylece her kullanıcı kendi müzik zevkine göre ayar yapabiliyor. Bu da müzikten alınan keyfi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Bulunulan ortamda gürültü veya uğultu olduğunda çağrı kalitesi ile ilgili endişe yaşanmasına gerek bırakmayan Huawei FreeBuds 5, kişiye özel gürültü önleme ve otomatik akıllı dinamik ANC (aktif gürültü engelleme) özelliklerini içeriyor.

Üç mikrofon ve derin sinir ağı algoritmasının yer aldığı kulaklık, gürültü ortamlarda bile sesinizin karşı tarafa daha anlaşılır bir şekilde gitmesine imkân tanıyor.

Dinleme ortamına bağlı olarak Genel ve Rahat olmak üzere iki farklı mod arasında geçiş yapılabiliyor. Genel mod kafe ve restoran gibi mekânlar için uygunken Rahat isimli mod ise ev ve kütüphane gibi ortamlar için daha uygundur. Bu sayede nerede olursanız olun kulaklık deneyimi olumsuz yönde etkilenmiyor.

Kulaklığı kontrol etmek için telefonunuz ile uğraşmanıza gerek yok. Dokunmatik işlevler kullanımı inanılmaz pratik hâle getiriyor. Parmağınızı kaydırarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Aramayı cevaplamak, sonlandırmak, sesi çalmak veya duraklatmak için kulaklığa çift dokunmanız yeterlidir.

Dokunma ve basılı tutma, aktif gürültü engelleme özelliğini etkinleştirmenize, devre dışı bırakmanıza veya çağrıları reddetmenize olanak tanıyor. Bunların yanı sıra dokunmatik işlevlerini özelleştirebilmeniz de mümkün. Bunu Huawei Sağlık uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Çift cihaz bağlantısı desteğiyle kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren FreeBuds 5, bağlı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapılabilmesini sağlıyor.

Kulaklığın sunduğu en önemli avantajlardan biri de suya dayanıklılık desteğidir. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı olan kulaklığı yağmurlu günlerde ya da spor yaparken herhangi bir endişe yaşamadan kullanabilirsiniz.

Tüm Android ve iOS cihazlar ile uyumlu olan Huawei FreeBuds 5, oyun oynamaktan keyif alan kişilere de hitap ediyor. Öyle ki kablosuz kulaklıkta yer alan oyun modu, 150 ms düşük gecikme sunuyor.

Huawei tarafından üretilen kablosuz kulaklığı yalnızca 5 dakika şarj ederek 2 saat boyunca müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık ayrıca 20 dakikada tam şarj olabiliyor. Böylelikle aniden dışarı çıkmanız gerektiğinde şarj konusunda endişe etmenize gerek kalmıyor.

ANC özelliği 3,5 saat, kapalıyken 5 saat oynatma süresiyle dikkat çeken kulaklık, şarj kutusuyla beraber 30 saat pil ömrü sunuyor.

Editörün Yorumu

Huawei FreeBuds 5 başarılı tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca rahatsızlık duyulmadan konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Bu, kulaklığı gün içerisinde uzun süre boyunca kullanan kişiler açısından önemli bir detay.

11 mm çift manyetik devre dinamik sürücü, yüksek çözünürlüklü kodlayıcı desteği, Hi-Res Audio Wireless sertifikası, 16Hz - 40 KHz arası frekans yanıt aralığı, turbo bas teknolojisi dahil olmak üzere birçok özellik üst düzey müzik deneyimini mümkün hâle getiriyor.

10 bantlı EQ ayarı sayesinde kendi müzik zevkinize göre özelleştirme yapabilmeniz de önemli detaylardan biri. 20 dakikada tam şarj olabilen kulaklığın sağladığı en büyük avantajlar arasında 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik müzik dinleme imkânı yer alıyor.

Eğer yakın zamanda bir kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız Huawei FreeBuds 5 isimli kablosuz kulaklık modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Huawei FreeBuds 5 Özellikleri

Renk: Beyaz Seramik ve Buz Grisi

Ağırlık: Tek kulaklık 5,4 gram. Şarj kutusu 45 gram

Bluetooth: 5.2

Şarj Girişi: USB-C port

Batarya: Şarj Kutusu: 580 mAh. Kulaklık 55 mAh

Mikrofon: 3 adet

Hoparlör Türü: 11 mm çift manyetik devre dinamik sürücü

Frekans Yanıt Aralığı: 16 Hz - 40 kHz

Huawei FreeBuds 5 Fiyatı

Beyaz Seramik ve Buz Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei FreeBuds 5 isimli kablosuz kulaklığı 2 bin 999 TL karşılığında satın alabilirsiniz.