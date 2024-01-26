Yatırım yapma ve yatırımları profesyonel bir şekilde yönetmenin yeni adresi: Piapiri!

Hasan Okçu - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ünlü&Co'nun yeni uygulaması olan Piapiri, yatırım yapma ve yatırımlarınızı yönetme konusunda sizlere destek oluyor. Uygulama içerisinde yatırım sepetleri, robotik alım-satım sinyalleri ve sektör uzmanlarından raporlar yer alıyor.

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Piapiri kişiselleştiribilen arayüzü sayesinde özel bir danışmana dönüşüyor. Bu sayede yatırım yapmak oldukça kolay bir hale geliyor. Piyasanın piri sloganıyla sektörde yer alan uygulamada hisse senetlerine, vadeli işlem sözleşmelerine ve opsiyonlarına, yatırım fonlarına ve varantlara yatırım yapılabiliyor.

O sırada ilgilenilen yatırım araçlarının detaylarına hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Bu yatırım araçlarının detayları:

Anlık borsa verileri

Haberler

Bilanço ve gelir tablosu

Kademe analizi

Takas analizi

Aracı kurum dağılımları

Tweetler

Öneriler

Kişisel ekranlarda yatırımcı profilinizi dilediğiniz şekilde tasarlama imkanı da bulunuyor. Analistlerin uzun ve kısa vadeli yatırım önerileri uygulamada yer alıyor. Algoritma, gün içi alım satım sinyallarinin yanı sıra hazır sepetleri tek tuşla portföye dahil etme olanağı da sunuyor.

Piapiri Özellikleri

Piapiri içerisinde aşağıdaki hizmetlerin hepsine ulaşabilir ve yatırım işlemi gerçekleştirilebilir: