Piapiri
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 246.7 MB
- Üretici Ünlü&Co
-
Yatırım yapma ve yatırımları profesyonel bir şekilde yönetmenin yeni adresi: Piapiri!
Ünlü&Co'nun yeni uygulaması olan Piapiri, yatırım yapma ve yatırımlarınızı yönetme konusunda sizlere destek oluyor. Uygulama içerisinde yatırım sepetleri, robotik alım-satım sinyalleri ve sektör uzmanlarından raporlar yer alıyor.
Piapiri İndir
Piapiri kişiselleştiribilen arayüzü sayesinde özel bir danışmana dönüşüyor. Bu sayede yatırım yapmak oldukça kolay bir hale geliyor. Piyasanın piri sloganıyla sektörde yer alan uygulamada hisse senetlerine, vadeli işlem sözleşmelerine ve opsiyonlarına, yatırım fonlarına ve varantlara yatırım yapılabiliyor.
O sırada ilgilenilen yatırım araçlarının detaylarına hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Bu yatırım araçlarının detayları:
- Anlık borsa verileri
- Haberler
- Bilanço ve gelir tablosu
- Kademe analizi
- Takas analizi
- Aracı kurum dağılımları
- Tweetler
- Öneriler
Kişisel ekranlarda yatırımcı profilinizi dilediğiniz şekilde tasarlama imkanı da bulunuyor. Analistlerin uzun ve kısa vadeli yatırım önerileri uygulamada yer alıyor. Algoritma, gün içi alım satım sinyallarinin yanı sıra hazır sepetleri tek tuşla portföye dahil etme olanağı da sunuyor.
Piapiri Özellikleri
Piapiri içerisinde aşağıdaki hizmetlerin hepsine ulaşabilir ve yatırım işlemi gerçekleştirilebilir:
- Yatırım danışmanlığı
- Yatırım fonları
- Varantlar
- Altın
- Anlık hisse fiyatları
- Hisse alım satım önerileri
- Günlük borsa bülteni
- Sektör, Şirket ve KAP haberleri
- Araştırma raporları
- Robotik hisse sepetleri
- Borsa model portföy
- Temettü hisselerine kolay yatırım
- Halka arzlar için anında talep oluşturma
- Robot al-sat sinyalleri
- Uygulama kişiselleştirme
- Takip listesi oluşturma
- Dall-E 2 entegrasyonu
Piapiri
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 246.7 MB
- Üretici Ünlü&Co
-
Ünlü&Co'nun yeni uygulaması Piapiri ile daha kolay ve hızlı bir şekilde yatırım yapabilirsiniz!
Ünlü&Co'nun yeni uygulaması olan Piapiri, yatırım yapma ve yatırımlarınızı yönetme konusunda sizlere destek oluyor. Uygulama içerisinde yatırım sepetleri, robotik alım-satım sinyalleri ve sektör uzmanlarından raporlar yer alıyor.
Piapiri İndir
Piapiri kişiselleştiribilen arayüzü sayesinde özel bir danışmana dönüşüyor. Bu sayede yatırım yapmak oldukça kolay bir hale geliyor. Piyasanın piri sloganıyla sektörde yer alan uygulamada hisse senetlerine, vadeli işlem sözleşmelerine ve opsiyonlarına, yatırım fonlarına ve varantlara yatırım yapılabiliyor.
O sırada ilgilenilen yatırım araçlarının detaylarına hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Bu yatırım araçları anlık borsa verileri ve haberler başta olmak üzere bilanço ve gelir tablosu, kademe analizi ve takas analizlerini kapsıyor.
Ek olarak aracı kurum dağılımları, öneriler ve tweetler de görüntülenebiliyor.
Kişisel ekranlarda yatırımcı profilinizi dilediğiniz şekilde tasarlama imkanı da bulunuyor. Analistlerin uzun ve kısa vadeli yatırım önerileri uygulamada yer alıyor. Algoritma, gün içi alım satım sinyallarinin yanı sıra hazır sepetleri tek tuşla portföye dahil etme olanağı da sunuyor.
Piapiri Özellikleri
Piapiri içerisinde aşağıdaki hizmetlerin hepsine ulaşabilir ve yatırım işlemi gerçekleştirilebilir:
- Yatırım danışmanlığı
- Anlık hisse fiyatları
- Hisse alım satım önerileri
- Günlük borsa bülteni
- Sektör, Şirket ve KAP haberleri
- Araştırma raporları
- Robotik hisse sepetleri
- Borsa model portföy
- Temettü hisselerine kolay yatırım
- Halka arzlar için anında talep oluşturma
- Robot al-sat sinyalleri
- Uygulama kişiselleştirme
- Takip listesi oluşturma
- Dall-E 2 entegrasyonu