Canlı borsa döviz ve kripto para takibi yapılabilen Matriks Mobil IQ'da birçok farklı hizmete ulaşabilirsiniz.

Hasan Okçu - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

20 yıldır sektörün öncüsü olan Matriks, müşteri odaklı hizmet kalitesi yüksek ve güçlü kurumsal ilişkileri ile finansal teknoloji alanın birçok ürün ve hizmet sunuyor. Şirket tarafından geliştirilen Matriks Mobil IQ kullanıcılara mobil cihaz üzerinden canlı borsa takibi yapabilmelerinin ötesinde bir kullanım fırsatı sunuyor.

Matriks Mobil IQ İndir

Canlı borsa ve kripto para takibi yapılabilen Matriks Mobil IQ, bunların yanı sıra; altın, döviz, brent petrol, pariteler,varantlar, tahvil ve bono verilerini görüntüleme imkanı sağlıyor. Piyasaya dair verileri ve yabancı borsa endeksleri de uygulamadan takip edilebiliyor.

Matriks Mobil IQ: Borsa Döviz uygulamasında alarm özelliği, haberler ve ekonomik takvim ekranları yer alıyor. Aynı zamanda yatırım fonları, hızlı al sat kısayolları, formasyon analizi ve tüm hisselere ait net alış satış hacimleri gibi hizmetler de bulunuyor.

Birçok data, özellik, ekran ve grafiğin bulunduğu uygulama sayesinde piyasayı yakından takip etmek ve yatırımları en doğru şekilde yapabilmek çok daha kolaylaşıyor. Uygulama üzerinden kullanıcılar hem Netdania hem de Tradingview kullanarak gerçek zamanlı teknik analiz dahi yapabiliyor.

Matriks Mobil IQ Özellikleri