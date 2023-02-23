Günümüzde artık yabancı pek çok kelime günlük konuşmamızda kendine yer ediyor. İnternetin ve bilgi paylaşımının yaygınlaşması ile pek çok yeni terim lügatımıza katılıyor. Bunlardan biri de bully kelimesi. Nu yazımızda sizler için bully ne demek, bully nedir gibi sorulara cevap vereceğiz.

Bully Nedir?

Bully kelime anlamı olarak zorba, kabadayı, zulmetmek gibi anlamlara gelir. Günlük hayatımızda sıklıkla birisine bully dediğimizde ona zorbalık yaptığını belirtmek için bu kelimeyi kullanıyoruz. Zorba kelimesi dilimizde pek yer etmediği için ve globalde bully kelimesi çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için ülkemizde yaşayan pek çok kişi bully kelimesini tercih edebiliyor.

Bullylenmek Ne Demek?

Bir bully yani zorba tarafından zulüm görüyorsanız bullylenmiş oluyorsunuz. Yani bir kişi zulmediyor, diğer kişi ise buna maruz kalıyor. Zulmedene bully, yaptığı eyleme ise bullylenmek diyoruz.

Neden Zorbalık Yerine Bully Diyoruz?

Batı özentiliğinden ya da plaza ağzından öte olarak bully ve bullylenmek gibi kelimeler daha özel bir durumu anlatmak için kullanılıyor. Siber zorbalık denen bir hadise var. Eskiden insanlar okullarda ya da işyerlerinde zorbalık ile karşılaşabiliyordu ancak internet ve sosyal medya sayesinde artık her yerden zorbalığa maruz kalabiliyoruz. Kendi kişisel hesabınızdan yaptığınız bir paylaşım sonrasında, bir konu hakkında düşüncenizi herkese açık bir alanda paylaştıktan sonra ya da çevrimiçi oyunlarda yanlış bir hareket yaptığınızda zorbalıkla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hem siber zorbalığı hem de gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz zorbalığı tanımlamak için bully kelimesi kullanılabilir.

Bullylenme Konusu Neden Bu Kadar Çok Konuşuluyor?

Eskiden bir çocuğun gözlük takması ya da fiziksel bir özelliği kolayca dalga konusu olabiliyordu ve bu durum normal olmasa da normalmiş gibi kabul ediliyordu. Yıllar içerisinde değişen değer yargılarımız ve her konuda çokça bilinçlenmemizden ötürü artık böyle şeyler kabul edilemez davranışlar haline geldi.

Lakap takmak, alay etmek, küçük düşürmek gibi davranışlar, bu eylemlere maruz kalan kişide göründüğünden çok daha büyük hasar bırakabiliyor. Bu durumun ortaya çıkması da pek çok şeyi değiştirdi. Psikoloji alanında yapılan çalışmalar zorbalığa uğrayan kişilerin bu durumdan çok rahatsız olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla artık zorbalık yapmak eskiye nazaran çok daha büyük bir suç. Siber zorbalığın da önünü kesmek çok zor olduğundan ve zorbalığa her an maruz kalabileceğimizden ötürü insanlar bu konu hakkında çok konuşuyor. Konusunda yetkin kişiler zorbalık yapanların ve zorbalığa maruz kalanların bu konuda bilinçlenmesini istiyor. Hal böyle olduğundan bullylenme oldukça popüler bir konu haline geldi diyebiliriz.

Bully ne demek, bullylenmek ne demek gibi sorulara cevap verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç zorbalığa maruz kaldınız mı? Bilerek ya da istemeyerek birisini bullylediniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.