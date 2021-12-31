Metaverse Taciz ve Saldırı Skandallarıyla Gündemde!

Metaverse taciz ve saldırılarla gündemde. Facebook veya yeni adıyla Meta CEO'su Mark Zuckerberg gerekli önlemleri alacaklarını söylese de, kullanıcılar büyük bir risk altında olduğunu söyleyebiliriz.

Chanelle Siggens kısa süre önce en sevdiği nişancı oyunu Population One'ı oynamak için bir Oculus Quest sanal gerçeklik gözlüğünü kullandı. Oyunu açtıktan sonra avatarını sürükleyici dijital dünyadaki sanal bir lobiye çevirdi ve aksiyonun başlamasını bekledi. Ama beklerken başka bir oyuncunun avatarı kendisine yaklaştı. Siggens, yabancının daha sonra avatarına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Avatarı erkek görünen oyuncudan uzaklaşmasını istedi.

Metaverse taciz ve saldırılar nasıl son bulacak?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri -Microsoft, Google, Apple ve diğerleri- insanların avatarlarına video oyunları oynamaktan ve spor derslerine katılmaktan toplantılara katılmak için her şeyi yaptırabilecekleri bir sanal gerçeklik dünyası olan metaverse'i yaratmaya hızla ilerliyorlar.

Ekim ayında, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, metaverse'e o kadar çok inandığını ve bu çabaya milyarlarca yatırım yapacağını söyledi. Ayrıca şirketinin adını Meta olarak değiştirdi.

Yine de teknoloji devleri konsepte büyük bahse girerken, metaverse'in güvenliği ile ilgili sorular su yüzüne çıktı. Araştırmacılar, metaverse'nin bir parçası olan sanal gerçeklik oyunlarında taciz, saldırı, zorbalık ve nefret söyleminin halihazırda yaygın olduğunu ve yanlış davranışı kolayca bildirecek birkaç mekanizma olduğunu söyledi.

Kar amacı gütmeyen Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne göre, popüler bir sanal gerçeklik oyunu olan VRChat'ta, her yedi dakikada bir ihlal eden bir olay meydana geliyor.

Meta veri tabanındaki kötü davranış, günümüzün çevrim içi taciz ve zorbalıklarından daha şiddetli olabilir. Bunun nedeni, sanal gerçekliğin insanları dijital dünyadaki istenmeyen dokunuşların gerçek gibi hissettirilebildiği ve duyusal deneyimin arttığı her şeyi kapsayan bir dijital ortama sürüklemesidir.

Oyunlarda ve sanal gerçeklikte toksik davranış yeni değil. Ancak Meta ve diğer büyük şirketler metaverse'i geleceğin platformları haline getirirken, şirketlerin milyarlarca insana ulaşmasıyla sorunların daha da büyümesi muhtemel.

Metaverse'in zararlarıyla ilgili soruların farkında olan Zuckerberg, gizlilik ve güvenlik göz önünde bulundurarak inşa edeceklerine söz verdi. Yine de kendi mühendisleri bile oradaki toksik davranışları gerçekten önleyip önleyemeyeceklerini merak ediyor.

Mart ayında, 2022'de baş teknoloji sorumlusu olacak bir Meta yöneticisi olan Andrew Bosworth bir notunda, insanların metaverse'de söylediklerini ve nasıl davrandıklarını denetlemenin "pratik olarak imkansız" olduğunu yazdı.