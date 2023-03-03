Bully Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Bully, oyun dünyasının gördüğü en aykırı ve farklı oyunlardan biridir. Bir lise öğrencisini canlandırdığımız bu oyun dönemine göre oldukça sıra dışı bir yapımdı. Oldukça eğlenceli bir yapım olan Bully’nin devam oyunu belli bir oyuncu kitlesi tarafından yıllardır bekleniyor.

Eğer siz de Bully’yi tekrardan oynamak istiyorsanız ya da zamanında oynayamayıp şimdi oyuna bir şans vermek istiyorsanız Bully Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Böylece Bully’yi en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz. Bully Türkçe yama yüklemek için aşağıdaki basit adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir.

Bully Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Bully Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Ardından Winrar ile dosyayı çıkarın.

ile dosyayı çıkarın. Akabinde Bully Scholarship Edition Türkçe Yama.exe isimli dosyayı çalıştırın.

isimli dosyayı çalıştırın. 3 kere “ Next ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan yükleme ekranında yamanın kurulacağı yeri oyunun halihazırda kurulu olduğu dizin olarak seçin.

olarak seçin. Onaylayın ve kurulumu başlatın.

Tebrikler. Çok kısa bir süre içerisinde Bully Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Bully Nasıl Bir Oyun?

Bully; Rockstar Games tarafından yayınlanan, Rockstar Vancouver tarafından geliştirilen bir Aksiyon/Macera oyununudur. Bu oyunda Jimmy Hopkins ismindeki bir lise öğrencisini canlandırıyoruz. Dilersek derslere girebiliyor, istersek de çalışarak para kazanabiliyoruz. Etrafı keşfedip çeşitli görevler yapabildiğimiz bu oyun size lise döneminizi hatırlatacak.

Bully, Rockstar Games tarafından yapılmış bir oyundu ve maalesef ki bir devam oyunu gelmedi. GTA’ya ve sonrasında Red Dead Redemption gibi serilere odaklanan yapımcı Bully’ye tekrar dönemek istemedi. Bu kült oyunu çok seven bir azınlık olsa da Rockstar Games ilerleyen yıllarda bu oyunun devamını ya da remake versiyonunu yapar mı bilemiyoruz. Sizce Rockstar Games tekrardan bir Bully oyunu yapar mı?

Bully Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Bully’yi oynamış mıydınız? Bully Türkçe yama hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.