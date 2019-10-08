Rockstar Games, Bully 2 için Çalışmalara Başlamış ama İptal Edilmiş

Oyuncular olarak Rockstar Games'ten beklediğimiz oyunlardan bir tanesi Grand Theft Auto 6 iken bir diğeri de yeni bir Bully oyunu. Geçmişte ikinci oyun ile ilgili birçok söylenti çıkmış ve iddialar ortaya atılmıştı ama ne yazık ki hiçbirisi nihayete erebilmiş değil. Rockstar Games aslında Bully 2 için çalışmalara başlamış ama devamı pek de yolunda gitmemiş.

VGC sitesine bağlı isimsiz kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, Bully 2 için geliştirilme süreci 2008 yılı içerisinde başlamış. Rockstar Games Kurucu Ortağı Dan Houser, şirketin çatısı altında kurduğu küçük bir şirket ile ilk sahneleri içeren senaryo ve sonrasında gelişecek olan hikaye üzerinde çalışmaya başlamış. Söylenene göre Yaz mevsiminde Jimmy'in üvey babasının evinde başlayacak olan Bully 2, bu karakterin geleceğini anlatacakmış.

Bilgilerin devamında ise Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto V arasında denk gelen dönemde geliştirilme süreci devam etmiş. Görsellik kısmıyla Rockstar New England stüdyosunun ilgilendiği Bully 2 için Rockstar motoru ile açık dünya oynanış ve basitleştirilmiş mekaniklerin gösterildiği kısa bir demo da oluşturulmuş. Ne var ki geliştirilme süreci 12 - 18 ay devam ettikten sonra geliştiricilerin başka projelere dağıtılmaları ile sona ermiş.

Bu bilgiler isimsiz bir kaynaktan aktarıldığı ve Rockstar Games tarafından henüz onaylanmadığı için bir söylentiden öteye taşımak pek de mümkün değil. Onaylansa bile bu günün birinde elbet ikinci bir Bully oyunu göreceğimize olan inancımızı yitirmemize neden değil. İlk oyunun başarısından sonra bir devam oyunu gelmezse cidden yazık olur. Bakalım Rockstar Games müjdeli duyuruyu ne zaman yapacak? Umarız yapar. Hadi Rockstar Games!