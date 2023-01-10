Bumble Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bumble, Tinder’e çok benzeyen bir mobil flört uygulamasıdır. Basit bir arayüze sahip olmasından dolayı Tinder'ın en büyük alternatifi kullanılmaya başlandı. Uygulamayı, eski Tinder çalışanı Whitney Wolfe 2014 yılında geliştirmiş.

Bumble sadece flört uygulaması değildir. Bu uygulama aynı zamanda iş ve arkadaşlık odaklı modlardan da oluşuyor. Bumble’ı cihaza indirdikten sonra istediğiniz modu seçip uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bumble, diğer flört uygulamalarından çok farklı özelliklere sahip diyebiliriz.

Bumble’da ilk görüşmeyi kadın başlatılıyor. Bunun temel amacı eşleşme sonrası kadınlara gönderilen hoş olmayan mesajların engellenmesi. Flört sitelerinde genellikle erkekler sohbeti kontrol altında tutmak ister. Fakat bu durum Bumble uygulamasıyla birlikte rafa kalkıyor. Uygulamada kadınlar daha ayrıcalıklı konumda.

Konum tabanlı uygulama olarak biliniyor. Uygulama, hesap kullanıcılarından konumlarının güncel olmasını ister. Bu sayede memleket, üniversite ve komşu gibi birçok tanıdık kişiyle platform üzerinde karşılaşmak mümkün hale gelir.

Bumble Nasıl Kullanılır?

Bumble'da eşleşme sağlandıktan sonra kadınlar ilk 24 saat içerisinde karşı tarafla iletişime geçmelidir. Eğer iletişime geçilmezse eşleşme otomatik kaldırılır. Uygulamayı kullanmak için Android ya da iOS sürümünün indirilmesi gerekiyor. Kuruluma dair ekrana bazı talimatlar gelir. Bu talimatları şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak uygulamaya kayıt olunmalıdır.

Kayıt işleminin ardından kullanıcı profili, hakkında açıklaması ve resim alanları doldurulmalıdır.

Daha sonraki adımda üyelik tipi seçilir. Üyelik türü, kullanıcının erişim sağlayabileceği hizmet türlerini de belirlemektedir.

Maksimum 6 adet fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ayrıca isterseniz Spotify ya da Instagram uygulamalarındaki hesaplarınızı da bağlayabilirsiniz.

Bumble Özellikleri Nelerdir?

Bumble’ı diğer flört uygulamasından ayıran en önemli özellik Bizz, Date ve BFF modlarıdır.

1. Bizz Modu

Uygulamadaki diğer modlardan çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bizz Modu; iş yaşamındaki kişilerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. İnsanlar kariyerlerine göre Bizz Modu üzerinden birbirleriyle iletişime geçebilir.

2. Data Modu

İlişki ve flört için tercih edilen mod. Data Modu üzerinden birbirleriyle eşleşen kullanıcılar ilerleyen zamanlarda aralarındaki ilişkiyi flörte çevirebilir.

3. BFF Modu

Flörtten ziyade BFF Modu ile kullanıcılar normal arkadaşlıklar kurabilir. Günlük yaşamında arkadaşı olmayanların tercih ettiği bir moddur. BFF Modu üzerinden kullanıcı yalnızlığını paylaşacak dostluklar kurabilir.

Bumble uygulamasını öne çıkaran diğer bir özellikse diğer uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan taciz gibi durumlarla kadınların karşılaşmamasıdır. Uygulama eşleşme özelliğiyle dikkat çekiyor. Eşleşme ve bağlantılar kurarak yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Uygulama üzerinde kullanıcı başka bir kullanıcıyı sağa kaydırırsa eşleşmiş olur. Böylelikle eşleşen kişiler birbirleriyle konuşmaya başlar.

Yazımızda flört ve arkadaşlık uygulaması Bumble hakkında bilgi verdik. Ayrıca diğer arkadaşlık uygulaması olan Tinder'ı bilmeyenler için Tinder Nedir, Nasıl Kullanılır?” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.