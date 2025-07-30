Bumble APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 26,922
- DOSYA BOYUTU 70 MB
- Üretici Bumble Holding Limited
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Bumble APK, tanışmak, sevgili bulmak, iş ağı genişletmek isteyenler için sosyal ağ uygulamasıdır.
Bumble APK, yeni arkadaşlıklar edinmek için kullanabileceğiniz sosyal ağ uygulamaları arasında yer alıyor. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamada, kriterlerinizi belirleyin ve milyonlarca profil arasından size en uygun olanla eşlaşın.
Eski Tinder çalışanlarının kurdukları çöpçatanlık sitesi Bumble mobil uygulaması, an itibariyle en çok indirilen ve kullanılan arkadaşlık uygulamaları arasındadır.
Tinder kadar olmasa da kendi çapında popüler bir arkadaşlık uygulaması diyebiliriz. Benzerlerinin aksine öncelikli olarak bayanlar sohbete katılıyor. Eğer tanışmak istediğiniz kişi 24 saat içerisinde sizinle sohbet etmeye başlamazsa bağlantınız sonlanıyor ve yeni adaylar aramaya başlıyorsunuz.
Bumble APK İndir
İlk olarak profilinizi oluşturmalı ve hobilerinizi özelleştirmelisiniz. Karşınızdaki insana ne kadar bilgi sunarsanız, aynı oranda eşleşme ihtimaliniz de yükselecektir.
Siz de Bumble APK indirin ve yakınınızdaki profillerle eşleşerek yeni ilişkilere adım atın!
Bumble Uygulaması Özellikleri
- Bumble Date: Bumble Date'de ilk adımı bayanlar atıyor.
- Bumble BFF: İster şehirde yeni olun, ister çevrenizi genişletmek isteyin. Bumble BFF, yeni arkadaşlar edinmenin en kolay yolu.
- Bumble Bizz: İş çevrenizi genişletmek, yeni kariyer fırsatları yakalamak istiyorsanız Bumble Bizz'i kullanın.
- Kullanıcı dostu arayüz: Sade ve kullanışlı arayüz sayesinde tüm özellikleri zorluk çekmeden kullanın.
- Profil özelleştirme: Kendi profilinizi kapsamlı bir şekilde özelleştirerek, eşleşeceğiniz insanların size benzer olmasını sağlayabilirsiniz.
Bumble
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 278
- DOSYA BOYUTU 212 MB
- Üretici Bumble Holding Limited
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Bumble, eski Tinder çalışanlarının kurduğu kapsamlı bir arkadaşlık uygulamasıdır.
Bumble, eski Tinder çalışanlarının kurduğu arkadaşlık sitesi ve mobil platformda ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. Kalite standartlarının yüksek tutulduğu uygulamada sohbeti erkekler değil kadınlar başlatıyor.
Tinder kadar popüler bir arkadaş edinme uygulaması diyebileceğim Bumble’da herkesin özenle hazırladığı bir profili bulunuyor. Beğendiğiniz kişinin profil resmini sağ kaydırarak bir nevi arkadaşlık isteği göndermiş oluyorsunuz.
O da yaptığınız hareketi uygularsa tanışma ortamı doğmuş oluyor. Yalnız bu noktada konuşmayı karşı taraf başlatmak durumunda. Eğer tanışmak istediğiniz kişi sizinle 24 saat içinde konuşmaya başlamazsa aranızdaki bağ kopuyor ve yeni adaylar aramaya başlıyorsunuz.
Bumble İndir
Bumble profilinizi oluşturun, özelleştirin ve hobilerinizi diğer profillerle paylaşın. Konumunuzu aktif ederek, size yakın olan profilleri görüntüleyebilirsiniz. Eşleşmek istediğiniz kriterleri kapsamlı filtreleme seçenekleri sayesinde seçebilir, size uygun olan profilleri ayıklayabilir ve sohbet etmeye başlayabilirsiniz.
Siz de Bumble indirin ve iOS cihazlarınızda kapsamlı bir arkadaşlık uygulaması deneyimi yaşayın!
Bumble Uygulaması Özellikleri
- iOS için arkadaşlık uygulaması
- Kapsamlı profil özelleştirmeleri
- Konum, hobi, yaş ve diğer filtreleme seçenekleri
- Kullanıcı dostu arayüz