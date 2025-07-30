Bumble APK, tanışmak, sevgili bulmak, iş ağı genişletmek isteyenler için sosyal ağ uygulamasıdır.

Erkan Calp - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bumble APK, yeni arkadaşlıklar edinmek için kullanabileceğiniz sosyal ağ uygulamaları arasında yer alıyor. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamada, kriterlerinizi belirleyin ve milyonlarca profil arasından size en uygun olanla eşlaşın.

Eski Tinder çalışanlarının kurdukları çöpçatanlık sitesi Bumble mobil uygulaması, an itibariyle en çok indirilen ve kullanılan arkadaşlık uygulamaları arasındadır.

Tinder kadar olmasa da kendi çapında popüler bir arkadaşlık uygulaması diyebiliriz. Benzerlerinin aksine öncelikli olarak bayanlar sohbete katılıyor. Eğer tanışmak istediğiniz kişi 24 saat içerisinde sizinle sohbet etmeye başlamazsa bağlantınız sonlanıyor ve yeni adaylar aramaya başlıyorsunuz.

Bumble APK İndir

İlk olarak profilinizi oluşturmalı ve hobilerinizi özelleştirmelisiniz. Karşınızdaki insana ne kadar bilgi sunarsanız, aynı oranda eşleşme ihtimaliniz de yükselecektir.

Siz de Bumble APK indirin ve yakınınızdaki profillerle eşleşerek yeni ilişkilere adım atın!

Bumble Uygulaması Özellikleri