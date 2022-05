Tinder nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi? Bu ve buna benzer soruların yanıtını merak eden kişiler için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız yazıya göz atarak özellikle son yıllarda çok büyük bir popülerlik elde eden uygulama hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

2022 yılı içerisinde The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) isimli belgeselini gören pek çok kişi, Tinder kelimesinin ne olduğunu merak edebilir. Bu kişilerin kafasında "Tinder ne demek?" şeklinde bir soru işareti oluşabilir. Bu yazıda söz konusu hizmete dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Tinder Nedir?

İlk olarak 2012 yılında bir üniversitenin kampüsünde tanıtılan Tinder, bir arkadaşlık uygulamasıdır. Yeni insanlar ile tanışma fırsatı sunan uygulama, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran hizmet, bu zamana kadar 340 milyondan fazla indirildi. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen uygulama 190 ülkede kullanılıyor.

40’tan fazla dil seçeneğinin yer aldığı hizmetin diğer pek çok arkadaşlık uygulamasından bir farkı bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda kişi tarafından kullanılan Tinder, konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteriyor. Dolayısıyla uygulamaya giriş yaptıktan konum erişimine izin vermeniz gerekiyor.

Tinder Ücretli mi?

Popüler arkadaşlık uygulamasının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden cihazınıza indirebilirsiniz.

Uygulama her ne kadar ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak hizmette "Tinder Plus", "Tinder Gold" ve "Tinder Platinum" olmak üzere üç farklı abonelik seçeneği mevcut. Peki, ücretsiz sürüm ile ücretli abonelik planları arasındaki farklar neler?

Tinder Plus abonelik planında sınırsız beğeni hakkı, sınırsız geri alma hakkı, reklamları gizleme dahil olmak üzere birçok özellik mevcut. Tinder Gold’da bu özelliklere ek olarak haftada 5 Super Like, ayda 1 ücretsiz Boost, kimlerin beğendiğini görme gibi işlevler bulunuyor.

Tinder Platinum’da ise bu abonelik planlarının sunduğu özelliklerin yanı sıra eşleşmeden önce mesaj gönderme, öncelik tanınan beğeniler ve son 7 gün içerisinde gönderilen beğenileri görme işlevleri yer alıyor.

Çoğu kullanıcı tarafından gün içerisinde sık sık kullanılan hizmetin ücretsiz sürümünde ise yalnızca eşleşme, sohbet etme ve tanışma özelliği bulunuyor. Dolayısıyla ücretsiz sürüm kullanıcıları, ücretli abonelik planlarının sunduğu avantajlardan yararlanamıyor.

Tinder İndir İşlemi Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki bağlantıya dokunun.

"İndir" butonuna basın.

"Yükle" seçeneğini seçin.

İndirme işlemi başlayacaktır.

Dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alan Tinder’ı indirebilmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. İndirme işlemi için ilk olarak yukarıda yer alan bağlantıya dokunabilirsiniz. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacak.

Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna basın. Bir sonraki aşamada "Yükle" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu işlemi uygulamanız halinde indirme işlemi başlayacaktır. İndirme süreci, internet bağlantınızın hızına göre farklılık gösterebilir.

Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra hesap oluşturmanız gerekiyor. Tinder hesap oluşturma işlemi için uygulamaya girin ve ardından "Yeni Bir Hesap Oluştur" seçeneğini seçin. Bir sonraki aşamada telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefon numaranızı yazdıktan sonra "Devam Et" butonuna basın.

Akıllı telefonunuza bir kod gönderilecek. Cihazınıza gelen kodu uygulamaya yazın. Kodu yazdıktan sonra "Devam Et" butonuna dokunun. Bir sonraki aşamada e-posta adresinizi yazmanız gerekiyor. E-posta adresinizi yazdıktan sonra tekrar "Devam Et" seçeneğini seçin.

"Anladım" butonuna basın ve hemen ardından adınızı yazın. Adınızı yazdıktan sonra "Devam Et" butonuna basın. Bir sonraki aşamada doğum tarihinizi girin ve yeniden "Devam Et" butonuna dokunun. Cinsiyetinizi seçin. Bu sayfada isterseniz "Profilimde cinsiyetimi göster" seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bunun ardından tekrar "Devam Et" butonuna basın.

Bir sonraki aşamada isterseniz okulunuzun adını girebilirsiniz. Eğer bu bilgiyi girmek istemiyorsanız "Atla" butonuna dokunun. Daha sonra profilinize fotoğraf eklemeniz gerekiyor. Birden fazla fotoğraf ekleyebilme imkânına sahipsiniz.

Hesap oluşturduktan sonra uygulamanın nasıl kullanılacağına dair kafanızda soru işareti oluşabilir. Peki, popüler arkadaşlık uygulaması nasıl kullanılır?

Tinder Nasıl Kullanılır?

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı tarafından tercih edilen arkadaşlık uygulaması eşleşme tabanlı bir hizmettir. Tinder uygulamasına üyelik bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra karşınıza konumunuza yakın olan kullanıcıların profilleri çıkacak. Profilin alt kısmında kalp ve çarpı simgelerini göreceksiniz.

Kalp simgesi beğenme anlamına gelirken çarpı işareti ise beğenmeme anlamına geliyor. Ayrıca parmağınızı sağa ve sola sürükleyerek de beğenme ve beğenmeme işlemlerini gerçekleştirebilmeniz mümkün. İletişim kurulabilmesi için her iki tarafında kalp simgesine basması yani beğenmesi gerekiyor.

Beğenmiş olduğunuz bir kullanıcı ile ilgili fikriniz değiştiyse eşleşmeyi kaldırabilmeniz mümkün. Eşleşmeyi kaldırabilmek için eşleşmenin profilindeki ya da sohbet ekranında bulunan mavi kalkana basabilirsiniz. Bunun yanı sıra güvenlik araçlarından da eşleşmeyi kaldırabilirsiniz.

Popüler arkadaşlık uygulamasında yer alan profillerin üzerinde isim, yaş, il gibi bilgileri görebilirsiniz. Profillerde ayrıca kullanıcının kaç kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi de yer alıyor. Uygulama genel olarak çok basit bir kullanıma sahip. Yukarıda da belirttiğimiz üzere sohbet edebilmek için iki kullanıcının da birbirini beğenmesi lazım.

Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan arkadaşlık uygulaması Tinder ne demek, ücretli mi, nasıl indirilir dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.