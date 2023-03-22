Cactus Al Nedir? Nasıl Kullanılır?

Cactus Al, ortalama 1,1 milyon kullanıcısı olan ChatGPT alternatifi olarak biliniyor. Bu yapay zeka aracı, öğrenci odaklıdır. Yapay zeka içeriği oluşturma noktasında öne çıkıyor. Benzersiz çok sayıda kategoride ek yazı üreticiyle birlikte araçlarda sunuyor.

Cactus Al, 2022 yılının Mayıs ayında Tao Zhang ve Harrison Leonard tarafından kurulmuştur. Birkaç farklı seçenekten oluşan bu içerik oluşturma aracı; kodlama, eğitim ve STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi birçok profesyonel hizmetlerde içerik üretilmesini sağlıyor. Farklı birçok konuda içerik sağlayan bahsettiğimiz araç, “akademik küratörlü arama motoru” şeklinde isimlendiriliyor.

ChatGPT ile çok karşılaştırılıyor. Çünkü yazma araçlarının çalışma prensibi gibi konular birbirine çok benziyor. Cactus Al ile makalelere alıntı kaynaklar eklenebiliyor. Bahsettiğimiz yapay zeka aracındaki ek araçlar, içerik oluşturma hizmetini detaylı hale getiriyor.

Cactus Al Nasıl Kullanılır?

Cactus Al, herhangi bir hizmete metin girilebilmesi için diğer yapay zeka araçları gibi çalışıyor. Özellikle çalışma şekli Jasper Al’a oldukça benziyor.. Yapay zeka aracının özelliklerine erişim sağlayabilmek için öncelikle hesap açılmalıdır. Bu yapay zeka üzerinde hesap açabilmek için manuel kullanıcı adıyla şifre oluşturulmalıdır. Fakat hesap açmadan önce yapay zekanın şirketine ait hizmet şartlarını kontrol etmek kullanıcı açısından büyük avantaj sağlar.

Cactus Al; kodlama gibi birçok işlevden oluşuyor. Aracı kullanarak insanlar kendi senaryolarını geliştirebilir. Farklı bölümlere ayrılan bu araç üzerinden kullanıcılar ihtiyaçları olan içeriklere ulaşmak için bilgi istemlerinde gezinebilir. Araca kayıt olmadan ve giriş yapmadan önce panodaki farklı özel ilgi alanı oluşturucular ön izlenebilir.

Bahsettiğimiz yapay zeka aracında yer alan en iyi kodlama betikleri içerisinde; C#, Python, TypeScript, Javascript vb. yer alıyor. Örnek olarak; bir yarış oyununu ele alabiliriz. Yarış oyunu için öncelikle C reate kodu Javascript yazıcısına girilir.

Uygulamanın oluşturulması adına kullanıcıya özgün kod üretir. Sistem üzerinde kadın çalışma şeklinin açıklandığı seçenekte bulunuyor. Araç aynı zamanda Rusça, İspanyolca, Arapça, İtalyanca, Fransızca ve Japonca dil öğretmenleri sunuyor. Yapay zeka aracının STEM bölümü;

Mevcut değer hesaplama,

Kimyasal analizör,

Genel problem çözme,

Türev hesaplama,

Jeoloji öğretmeni,

İntegral hesaplayıcı gibi farklı iş tabanlı üreteçlerden meydana gelmiştir.

Cactus Al’i oluşturan kullanımlardan en dikkat çeken işlevler;

Aşk mektupları,

Metin yanıtları,

Ders devamsızlık mazeretleri,

Altyazılar,

Şarkılardan oluşmaktadır.

Aynı zamanda bilgi kartları oluşturulabiliyor. Alıntı oluşturucular deneme yazarından ayrı şekilde kullanılabilir.

Cactus Al İçin Ödeme Gerekir mi?

Cactus Al, ödemeli bir yapay zeka aracıdır. Henüz deneme ve ücretsiz sürümü bulunmuyor. Aracın panosu üzerindeki hizmetlerden birine tıklandığında kullanıcı direkt kayıt sayfasına gider. Herhangi bir hesaba kayıt olunduğunda hizmete abone olması için kullanıcı yönlendirilir.

Belirttiğimiz yapay zeka aracının aylık aboneliği 10 ABD dolardır. Kullanıcı hem hizmetleri hem de şartları ele alarak dilerse satın aldığı hizmeti iptal ettirebilir. Aracın ücretsiz 5.000 karakter sunan denemesi bulunuyor. Daha önce Al hizmetinin Premium sürümü iki günlük ücretsiz denemeyle kullanıcıların karşısına çıktı. Şu ansa ücretsiz denemenin ortadan kalktığı belirtiliyor.

Cactus Al ile makaleler üretilebiliyor. Konulara göre ayrılan farklı hizmetler içeriyor. Bilgi istemlerinin basitleştirilmesinde etkin rol oynuyor. ChatGPT’nin tam tersi olarak daha çok anahtar kelime stili bilgi istemiyle birlikte daha çok içerik oluşturulmasını sağlayabiliyor.

Öğrenciler için oluşturulan bir yapay zeka aracı olması sebebiyle “Yaz” düğmesine tıklanarak içerik oluşturulmasını sağlıyor. Ek içerik oluşturulması noktasında kullanıcıya kaynak seçiminde yardımcı oluyor. Yapay zeka kapsamında tasarlanan denemelerde kaynağın alıntılanması için atıf seçiciye ihtiyaç duyar.