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Misli.com APK

Misli.com APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 359,810
  • DOSYA BOYUTU 17 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Misli.com
  • İndir

Misli.com APK'da, canlı bahis, maç istatistikleri ve yorumlar gibi birçok imkana erişin ve ekstra oranlardan faydalanın.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Türkiye’nin 12 yıllık bahis sitesi olan Misli.com APK'da, bahis deneyimine dair her şeyi bulabilirsiniz. Canlı bahisler, maç skorları, istatistikler ve yorumlar olmak üzere birçok olanaktan faydalanabilirsiniz. Ayrıca ekstra orandan faydalanarak, piyasadaki diğer bahis uygulamalarından daha fazla orana sahip olabilirsiniz. 

 Oranlarını bültenden takip edebilir, ilgilendiğiniz oranlarınızı kuponunuza ekleyip oynayabilirsiniz. Misli.com’daki zengin içerikleri inceleyerek iddaa, canlı iddaa kuponunuzu yapabilirsiniz. Tüm bankalardan Misli.com hesabınıza 7/24 para gönderebilir, istediğiniz zaman banka hesabınıza para çekebilirsiniz. İddaa bülteninde yer alan bir çok maçın canlı yayınını izleyebilir canlı skorlarını takip edebilirsiniz.

Misli.com APK İndir 

İddaa bülteninde yer alan tüm maçların istatistiklerini inceleyebilir, yazar yorumlarını takip edebilir, Misli.com’un iddialı sosyal bahis platformu olan MisliCafe’de paylaşılan kuponlardan esinlenerek İdda kuponunuzu yapabilirsiniz.  Yapmış olduğunuz kuponunuzu sosyal bahis platformu MisliCafe’de paylaşabilir, siz de MisliCafe’de İdda ahibi bir kullanıcı olarak takipçi kazanabilirsiniz.

Siz de resmi bahis sitesi olan Misli.com APK'yı indirerek, birçok kolaylıkla birlikte bahis oynayabilirsiniz. 

Misli.com APK Özellikleri

  • İddaa, spor toto ve canlı bahis
  • Canlı bahis heyecanını yaşayın
  • Misli meydan müdavimi olun
  • Basgeç'i deneyimleyin
  • Bültendeki maçlara erişin
  • Canlı maç yayınlarını izleyin
  • Canlı skorları takip edin