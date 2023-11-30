Misli.com APK'da, canlı bahis, maç istatistikleri ve yorumlar gibi birçok imkana erişin ve ekstra oranlardan faydalanın.

Ömer Dursun - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye’nin 12 yıllık bahis sitesi olan Misli.com APK'da, bahis deneyimine dair her şeyi bulabilirsiniz. Canlı bahisler, maç skorları, istatistikler ve yorumlar olmak üzere birçok olanaktan faydalanabilirsiniz. Ayrıca ekstra orandan faydalanarak, piyasadaki diğer bahis uygulamalarından daha fazla orana sahip olabilirsiniz.

Oranlarını bültenden takip edebilir, ilgilendiğiniz oranlarınızı kuponunuza ekleyip oynayabilirsiniz. Misli.com’daki zengin içerikleri inceleyerek iddaa, canlı iddaa kuponunuzu yapabilirsiniz. Tüm bankalardan Misli.com hesabınıza 7/24 para gönderebilir, istediğiniz zaman banka hesabınıza para çekebilirsiniz. İddaa bülteninde yer alan bir çok maçın canlı yayınını izleyebilir canlı skorlarını takip edebilirsiniz.

Misli.com APK İndir

İddaa bülteninde yer alan tüm maçların istatistiklerini inceleyebilir, yazar yorumlarını takip edebilir, Misli.com’un iddialı sosyal bahis platformu olan MisliCafe’de paylaşılan kuponlardan esinlenerek İdda kuponunuzu yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz kuponunuzu sosyal bahis platformu MisliCafe’de paylaşabilir, siz de MisliCafe’de İdda ahibi bir kullanıcı olarak takipçi kazanabilirsiniz.

Siz de resmi bahis sitesi olan Misli.com APK'yı indirerek, birçok kolaylıkla birlikte bahis oynayabilirsiniz.

Misli.com APK Özellikleri