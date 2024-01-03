Maçkolik APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 340,463
- DOSYA BOYUTU 70 MB
- Üretici Kokteyl
-
Maçkolik APk ile canlı sonuçlar, iddaa programı, gol bildirimleri, spor haberleri ve fazlası Android telefonunuza gelsin.
Maçkolik, canlı maç sonuçları, iddaa canlı skor, iddaa maç skorları, iddaa programı sonuçları, spor haberleri ve fazlasını cebinize getiriyor. Google Play'de Maçkolik Canlı Sonuçlar olarak yerini alan Android uygulaması, spor severlere dünyanın dört bir yanında oynanan maçların heyecanını doyasıya yaşatıyor. Maçları canlı takip etmek için hemen Maçkolik yükleyin. Yukarıdaki Maçkolik İndir butonuna dokunarak spor uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Google Play yüklü değilse, alternatif Maçkolik APK indirme bağlantısını kullanabilirsiniz.
Maçkolik APK İndir
Mackolik Android uygulaması canlı maç sonuçlarından fazlası. Canlı maç sonuçlarının yanı sıra iddaa programı, ayrıntılı istatistikler, takım karşılaştırmaları ve oyuncu bilgileri Mackolik mobil uygulamasında. Mackolik Canlı Sonuçlar uygulamasını Android telefonunuza indirin, dünyanın dört bir yanında oynanan maçların heyecanını dosyasıya yaşayın. Mackolik uygulaması Google Play’den ücretsiz indirilebilir, APK bağlantısına ihtiyacınız yoktur!
İddaa, iddaa sonuçları, iddaa canlı maç sonuçları, puan durumları, iddaa programları, tuttur kuponları, istatistikler, futbol ve diğer spor haberlerini sunan Mackolik’in mobil uygulaması da bulunuyor. Mackolik Canlı Sonuçlar olarak Google Play’de yerini alan Mackolik uygulamasında site içeriği daha modern, basit arayüzle karşınıza çıkıyor. Futbol ve basketbolda 800’den fazla lig ve turnuvadan kadrolara, canlı skorlara, maç sonuçlarına, fikstürlere, sıralamalarına, takım ve oyuncu istatistiklerine ulaşabiliyorsunuz.
Maçkolik Android Özellikleri
- Hızlı canlı skorlar: Maçlarda gol haberlerini top çizgiyi geçer geçmez alın. Maç öncesi, maç başlangıcı, devre arası, maç bitişinde bildirim alın.
- Takım ve oyuncuyu favoriye alma: Seçtiğiniz takımlardan, favoriye eklediğiniz maçlardan haberdar olun. Goller, kırmızı kartlar, devre sonu ve maç sonu skorlarını anında öğrenin. Favoriye eklediğiniz maçlarda ilk yarı ve maç sonunda ne kadar uzatma oynanacağını da takip edin. Oyuncuları da favorilerinize ekleyebilir, ilk onbirde yer almaları, gol atmaları, asist yapmaları, oyuna girmeleri/çıkmalaarı durumlarında anında haberdar olabilirsiniz.
- Detaylı istatistikler, taktik dizilişler ve canlı puan durumu: Opta tarafından sağlanan detaylı istatistiklere maç öncesinde, esnasında ve sonrasında kolayca ulaşın. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi pek çok önemli lig ve turnuvada takımların taktik dizilişlerini de inceleyin. Skor değişir değişmez güncellenen puan cetvelinden takımların sıralamadaki son durumunu takip edin.
- Takım karşılaştırmaları: Takımlar arasındaki maçları, form durumları, iç-dış saha performansları dahil birçok istatistiği kıyaslayın.
- Oyuncu sayfaları: Yenilenen oyuncu sayfalarından oyuncuların kariyerlerine göz atın, beğendiğiniz oyuncuları yakından tanıyın.
- Canlı anlatım: İzleyemediğiniz maçları kaçırmayın. Süper Lig maçlarını canlı anlatım bölümünden anbean takip edin.
- Mackolik forum: Sporun kalbinin attığı Türkiye’nin en büyük stadyumu Mackolik’in forum bölümünde diğer kullanıcılarla tartışın. Facebook veya Google hesabınızla foruma katılabilirsiniz.
- Basketbol: Basketbolda da en hızlı canlı skor Mackolik’te. Maçlardaki tüm detayları kullanıcı dostu arayüzden anbean takip edin. Takımlar ve oyuncuların performansları ve form durumlarını en ince detayına kadar inceleyin.
- Doğru spor haberleri: Başta futbol olmak üzere tüm sporlara dair güncel haberlere, transfer gelişmelerine, özgün içeriklere ve özel röportajlara ulaşın.