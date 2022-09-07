Nesine APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,165,386
- DOSYA BOYUTU 16.40 MB
- Üretici Doğan Online
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Nesine, canlı skor takibi, canlı maç izleme, spor toto ve iddaa oynama uygulamasıdır. Nesine APK olarak Android telefonlara yüklenebilir.
Nesine indirerek Spor Toto, İddaa gibi şans oyunlarını telefonunuzdan oynayabilir, sevdiğiniz liglerin maçlarını canlı izleyebilir, canlı maç sonuçlarını takip edebilirsiniz. Nesine, Spor Toto'nun yasal bayisidir. Yukarıdaki Nesine İndir butonuna dokunarak Nesine mobil uygulamasını Android telefonunuza indirip, mobilden iddaa, canlı İddaa oynayabilir, Spor Toto kuponu yapabilir, İddaa bültenindeki maçların canlı yayınlarını izleyebilirsiniz.
Nesine İndir APK
Nesine.com Android uygulaması APK olarak indirilebiliyor. Süper Toto’nun resmi sanal bayisi Nesine.com artık Android akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinden de erişebilir durumda! Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulama sayesinde İddaa, Spor Toto, Milli Piyango, Canlı İddaa gibi şans oyunlarını mobil cihazlarınız üzerinden oynayabilirsiniz.
Uygulama sadece şans oyunlarını oynamaya yaramıyor. Bunun haricinde iddaa oynayanlar için maç sonuçları, tahminler ve oranlar gibi önemli bilgiler de uygulamada sunulan bilgiler arasında yer alıyor. Uygulamanın sunduğu en iyi özelliklerin başında dünya çapındaki 65 ligin maçlarını sadece üye girişi yaparak canlı izlememize imkan veriyor olması geliyor.
Nesine’nin dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de anlık bildirimler servisiyle kullanıcılara daima en son bilgileri sunuyor. Bu sayede takip ettiğiniz alanlara dair en güncel bilgileri zahmetsizce takip edebilirsiniz. Uygulama ile aynı zamanda hesap bilgilerinizi kontrol edebilir ve para çekme taleplerinizi yerine getirebilirsiniz. Eğer siz de şans oyunları oynuyorsanız Nesine uygulaması sayesinde tüm şans oyunlarını takip edebilirsiniz. Kupon paylaşım platformu olan Kupondaş'a da uygulama üzerinden, başka hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabiliyoruz.
Genel olarak problemsiz çalışan ve kolay kullanılan bir uygulama olan Nesine.com, şans oyunlarıyla yakından ilgilenen kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır.
Nesine
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 32,805
- DOSYA BOYUTU 72.40 MB
- Üretici Doğan Online
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Nesine uygulamasını kullanarak şans oyunlarını takip edebilirsiniz.
Nesine tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve aracılığı sayesinde İddaa, Milli Piyango, Spor Toto, ve at yarışı gibi şans oyunlarını takip edebileceğiniz bir uygulamadır. Hem iPhone hem de iPad’leriniz üzerinde kullanabileceğiniz bu uygulamayı kullanabilmek için kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmekte. Sadece üye girişi yaparak dünya çapındaki 65 ligin maçlarını ücretsiz ve şifresiz olarak canlı izleyebilme şansına sahip oluyoruz.
Uygulamada hesabınız üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Hesap bilgilerini kontrol etme, para çekme, şans oyunlarına para yatırma gibi işlemleri örnek verebiliriz. Uygulama sayesinde istatistiklere ulaşabilir, skorları öğrenebilir, tahminlere göz atabilir ve anlık bildirimlerle en son haberleri anında takip edebilirsiniz.
Son derece kolay kullanım özellikleriyle dikkat çeken arayüz her fonksiyonu düzenli bir şekilde sunuyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir sorun yaşamadan çeşitli işlemleri sorunsuzca gerçekleştirebiliyor. Dahası, kupon paylaşım platformu olan Kupondaş'a da yine Nesine uygulaması üzerinden erişim sağlayabiliyoruz.
Şans oyunlarını takip edebileceğiniz pratik ve ücretsiz bir araç arıyorsanız Nesine uygulamasını mutlaka denemelisiniz.