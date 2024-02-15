Canva’da Fotoğraf Kolajı Nasıl Oluşturulur?

Canva kuşkusuz internetteki en kolay ve en işlevsel grafik tasarım platformu. Kullanıcılar bu platformda sosyal medya gönderileri, logolar, afişler, animasyonlar, videolar vb. birçok çalışmaya imza atabilir.

Özellikle sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli yerlerde paylaşılmak üzere profesyonel fotoğraf kolajları da oluşturulabilir. Peki, Canva’da fotoğraf kolajı oluşturma işlemi nasıl yapılır?

PC ile Canva’da Fotoğraf Kolajı Oluşturma

PC ile Canva’da fotoğraf kolajı oluşturmak web tarayıcısı ya da masaüstü uygulamadan yararlanabilirsiniz. Canva’da fotoğraf kolajı hazır şablonlardan veya sıfırdan da oluşturulabilir. Siz dilediğiniz yöntemi seçip sonrasında aşağıdaki adımları takip ederek Canva’da fotoğraf kolajı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

1. Şablonla Fotoğraf Kolajı Oluşturma

Instagram vb. sosyal medya platformlarına gönderi hazırlayanlar fotoğraf kolajı için Canva’da yer alan hazır şablonları kullanabilir. Canva’daki hazır şablonlarla fotoğraf kolajı şu şekilde hazırlanabilir;

İlk olarak Canva’nın ana sayfasına gidilerek arama kısmına “Photo Collage” yazılarak arama yapılır.

“Önerilen Şablonlar” ve “Tümünü Gör” seçeneklerine tıklanır.

Kullanıcı dilediği şablonu seçip diğer adıma geçmelidir. Yalnız burada bazı şablonlar ücretlidir. Ücretli olan şablonların üzerinde taç simgesi yer alıyor.

“Bu şablonu özelleştir” butonuna tıkladıktan sonra resimler şablonda yer alan fotoğrafların üzerine sürüklenip bırakılır. Bu işlemin ardından hazır şablonlarla fotoğraf kolajı oluşturulmuş olacak.

2. Sıfırdan Fotoğraf Kolajı Oluşturma

Canva’da hazır şablonları kullanarak fotoğraf kolajı oluşturmak yerine sıfırdan fotoğraflarla kolajda oluşturabilirsiniz. Bunun içinde takip edilecek adımlar şöyledir;

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Tasarım Oluştur” seçeneğine tıklanır.

Açılır menünün altında yer alan “Özel Boyut” seçilir.

Kullanıcı istediği boyutları girip “Yeni Tasarım Oluştur” seçeneğine tıklamalıdır.

“Bileşenler” alanına tıklayıp sonrasında “Şekiller” alanında ilerlenir. Şekillerin tam listesine ulaşmak için “Tümünü Gör” sekmesine tıklanır.

Tercih edilen kolaj düzeni seçilip resimler kutulara sürüklenip bırakılır. Kullanıcılar kendi görsellerini eklemek için “Yüklemeler” sekmesine tıklamalıdır. Canva’da yer alan görselleri kullanabilmek içinde “Bileşenler > Fotoğraflar” alanına gidilmelidir.

Yukarıdaki adımlardan sonra yaratıcı fotoğraflar ve metinler ekleyerek ortaya dikkat çekici fotoğraf kolajı çıkarabilirsiniz.

Canva’da fotoğraf kolajı oluşturulduktan sonra bilgisayara şöyle kaydedilir;

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Paylaş” seçilir.

“İndir” butonuna tıklanır.

İndirme ayarları özelleştirilerek JPEG, PNG vb. formatlarda kaydedilir.

Tüm kontroller yapıldıktan sonra “İndir” butonuna tıklanır.

Tablet ve Akıllı Telefonlarla Canva’da Fotoğraf Kolajı Oluşturma

PC’de olduğu gibi tablet ve akıllı telefonlarla da Canva’da fotoğraf kolajı oluşturulabilir. Bunun için yukarıdaki gibi hazır şablonlar kullanılabilir ya da kullanıcı sıfırdan kolajda oluşturabilir.

1. Tablet ve Akıllı Telefonlarla Canva’da Sıfırdan Fotoğraf Kolajı Oluşturma

Akıllı telefon ya da tabletlere Canva indirilip sonrasında şu adımlar takip edilmelidir;

Tasarım Oluştur > Özel Boyut alanına tıklanır. Burada kullanıcı kendine göre görselleri boyutlandırmalıdır.

“Yeni Tasarım Oluştur” sekmesine tıklayıp “Birleştir” alanına gidilir.

“Birleştir” alanından “Şekiller’e” gidilerek kolaj tasarımı seçilir.

Resimler ortadaki beyaz alana sürüklenip bırakılır.

PC’nin tam tersine burada resimler direkt film rulosundan seçilebilir. Yalnız bunun için açılır pencere ekrana yansıdığında erişime izin vermek gerekiyor.

2. Tablet ve Akıllı Telefonlarla Canva’da Şablonla Fotoğraf Kolajı Oluşturma

Tablet ve akıllı telefonlarla Canva’da hazır şablonlarla fotoğraf kolajı oluşturabilmek içinde aşağıdaki adımları takip ediniz;

Canva’nın ana sayfasındaki arama çubuğuna istenilen bir şablon türü yazılmalıdır.

“Önerilen Şablonlar” yanında konumlanan “Tümünü Gör” seçilmelidir.

Özelleştirilmek istenen şablon seçilir.

Seçilen şablona kullanılmak istenen görsellerde eklenerek işlem tamamlanır.

Canva’da fotoğraf kolajı oluşturulduktan sonra tablet ve akıllı telefonlara da kaydedilebilir. Bunun için takip edilecek adımlarsa şöyledir;

Fotoğraf kolajı oluşturulduktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki aşağıya doğru bakan ok simgesine tıklanır.

Ekrana yansıyan açılır pencere üzerinden “Görüntüyü Kaydet” butonuna tıklanır. Bu noktada tasarımları başkalarına da gönderebilirsiniz.

Canva’da fotoğraf kolajı oluşturma işleminin ardından kullanıcı dilerse kaydetme seçeneklerini özelleştirebilir. Bu işlem içinde takip edilecek adımlar şöyledir;

Sağ üst köşede konumlanan yukarıya bakan oka tıklanır.

“İndir” butonuna basılır.

Dosya türü, boyutu ve bazı kısımlar özelleştirilir.

Kolajlı fotoğraf kaydedilip ardından cihaza indirilir.

Yazımızda belirttiğimiz Canva’da fotoğraf kolajı oluşturma işlemiyle birçok alanda profesyonel çalışmalara imza atabilirsiniz. Sunum, afiş, sosyal medya gönderileri gibi birçok öge için muhteşem fotoğraflar oluşturulabilir.