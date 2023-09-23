Canva
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,283
- DOSYA BOYUTU 24.00 MB
- Üretici Canva
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Ödüllü ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması olan Canva, mobil cihazlarınızda birçok işlemi gerçekleştirmeye olanak tanıyor.
Canva, Android platformundaki en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme, grafik tasarım uygulaması. Canva apk ile kullanıcılar CV düzenleyebilir, logo tasarlayabilir, birbirinden farklı post tasarımları yapabilirler. Ücretsiz olarak Android, iOS ve Web platformunda kullanıcılara sunulan Canva apk indir, başarılı bir editör deneyimi sunuyor.
Türkçe dahil pek çok dil seçeneğine sahpi olan başarılı uygulama özellikle post hazırlamak için en kolay ve en hızlı yardımcı platform olma özelliğine sahip. Yıllardır içeriğini güncellemeye devam eden başarılı grafik tasarım aracı, ödüllü bir fotoğraf düzenleme platformu olarak adından söz ettiriyor. Basit arayüzü ile beğenileri toplayan Canva apk yükle, sık sık güncelleme almaya da devam ediyor.
Canva Nedir? Nasıl Kullanılır?
Son dönemlerde sosyal medya platformlarının kullanımının artmasıyla birlikte “Canva nedir?” sorusu çok araştırılmaya başladı.
Canva Apk İndir
Kullanıcılar hem mobil hem de web platformunda uygulama sayesinde CV'ler yapabiliyor, post tasarımları gerçekleştirebiliyor ve binlerce ücretsiz şablondan faydalanabiliyorlar. Harika bir tasarım aracı olarak görülen Canva, ülkemizde ve dünyada çokça kullanılmaktadır. Harika sosyal medya görselleri hazırlamaktan davetiye, afiş, el ilanı, kart, kolaj tasarımlarına her şeyi yapabildiğiniz üstelik Türkçe arayüzle gelen harika bir tasarım aracı.
İş, okul, eğlence için dakikalar içerisinde etkileyici tasarımlar oluşturabileceğiniz eşsiz bir uygulama olan Canva'yı indirerek, siz de kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Profesyonellere yönelik tasarım uygulamalarını kullanmadan, tamamen kendi başınıza güzel görünümlü Facebook kapak fotoğrafı, Twitter başlıkları, YouTube kanal resmi ve küçük resim, fotoğraf kolajları, blog reklam bantları, davetiyeler ve daha fazlasını hazırlayabildiğiniz bir uygulamadan bahsediyorum.
İçerisinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz 60.000’in üzerinde hazır şablon ve fotoğraf ızgaraları mevcut. Şablon seçiminden sonra elbette kendi görsellerinizi, metinlerinizi ekleyebiliyor, farklı yazı tipleri ve renklerle güzelleştirebiliyorsunuz.
Canva
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 636
- DOSYA BOYUTU 94.00 MB
- Üretici Canva
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Canva, kolay kullanımlı pratik ve etkili grafik tasarım uygulaması.
Canva, grafik tasarımla uğraşıyorsanız iPhone ve iPAd’inize kesinlikle indirip göz atmanız gerektiğini düşündüğüm bir uygulama. Sosyal medya, sunum, Facebook kapak fotoğrafı, Twitter gönderisi, blog, kolaj dahil birçok seçenek sunan uygulamanın ücretsiz olarak sunulduğunu ve son derece pratik bir kullanım sunduğunu atlamamak gerek.
Sosyal medya veya e-posta adresinizle ücretsiz kaydınızı oluşturduktan sonra kullanabileceğiniz tasarım uygulamasında öncelikle hangi amaçla tasarım yapacağınıza karar veriyorsunuz. Seçenekler oldukça fazla. Sosyal ağ hesaplarınız için kapak görseli veya gönderi hazırlamaktan kolaj yapmaya, sunumunuz için görsel oluşturmaktan davetiye hazırlamaya kadar onlarca hazır şablon bulunuyor ve bu şablonlarda dilediğiniz düzenlemeyi yapabiliyorsunuz.
Uygulamanın öne çıkan yanlarından birisi de tasarımınızı arkadaşlarınızla birlikte oluşturmanıza izin vermesi. Arkadaşınızı davet edip birlikte oluşturduğunuz tasarım üzerinde düzenleme yapabiliyor, pdf formatında baskı alabiliyor veya png formatında kaydedebiliyorsunuz.
Canva
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 28,309
- Üretici Canva
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Canva tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir web tabanlı tasarım servisidir.
Canva özellikle tasarımla uğraşan kullanıcıların mutlaka denemesi gereken bir web servisi. Canva’yı kullanabilmek için hiçbir ücret ödemeye gerek yok. Sadece Facebook veya mail adresinizi kullanarak kayıt olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra Canva, „Hoşgeldin“ minvalinde bir mail attıktan sonra herhangi bir tacizde bulunmuyor veya rahatsız edici spam postalarla rahatsız etmiyor.
Servisi kullanmak gerçekten çok pratik. Ekranın sol tarafından çok sayıda hazır kalıp mevcut. Bu kalıplardan istediğinizi seçebiliyor ve beklentilerinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Kalıpların üzerine istediğiniz yazıyı yazabiliyor, renkleri ayarlayabiliyorsunuz.
Servisin en iyi tarafı da girişte bize hangi amaçla tasarım yapacağımızı seçme imkanı sunması. Seçenekler arasında Albüm, Sosyal Medya, Sunum, Poster, Facebook Kapak Fotoğrafı, Facebook Gönderisi, Blog, Doküman, Kart, Twitter Kapak Fotoğrafı ve bunlar gibi daha birçok alternatif mevcut.
Canva’nın kolay kullanım özellikleri buna benzer bir program kullanmamış kişiler tarafından bile sorunsuzca kullanılabilmesini sağlıyor. Eğer siz de hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir tasarım programı arıyorsanız Canva’yı mutlaka denemelisiniz.