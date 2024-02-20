OLED Ekrana Sahip Casper Nirvana Z100 Özellikleri ve Fiyatı

OLED ekranı ile etkileyici bir deneyim sunan Casper Nirvana Z100 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Casper marka yeni dizüstü bilgisayar modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.

Casper Nirvana Z100 Özellikleri

Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1600 piksel

: 2560 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED İşlemci : 13. Nesil Intel Core i7 1355U / 13. Nesil Intel Core i5 1335U

: 13. Nesil Intel Core i7 1355U / 13. Nesil Intel Core i5 1335U Ekran Kartı : Intel ekran kartı

: Intel ekran kartı RAM : 8 GB LPDDR5 / 16 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 / 16 GB LPDDR5 Depolama : 500 GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s - Yazma: 1900MB/s) / 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) / 1 TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 3600MB/s)

: 500 GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s - Yazma: 1900MB/s) / 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) / 1 TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 3600MB/s) Ses Teknolojisi : Dolby ses sistemi

: Dolby ses sistemi Kamera : FHD 2 MP

: FHD 2 MP Yazılım : Windows 11 Pro / Windows 11 Home / FreeDOS

: Windows 11 Pro / Windows 11 Home / FreeDOS Adaptör : 45W Hızlı Şarj Type-C

: 45W Hızlı Şarj Type-C Kalınlık : 14,9 mm

: 14,9 mm Ağırlık: 1,25 kg

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. %100 sRGB desteği sayesinde gerçekçi ve canlı renkler içeren laptop, oldukça ince çerçevelere sahip.

İşlemci tarafında 13. Nesil Intel Core i7 1355U ve 13. Nesil Intel Core i5 1335U olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Dizüstü bilgisayar ayrıca 8 GB LPDDR5 ve 16 GB LPDDR5 RAM seçenekleri sunuyor.

50 WHr batarya kapasitesine sahip olan laptop hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 2 saatte %100 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Bilgisayarın 12 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtiliyor.

Nirvana Z100'ün klavyesinde üç kademeli aydınlatma özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde gözleriniz rahatsız olmadan çalışmaya devam edebilirsiniz. Peki, Casper Nirvana Z100 ne kadar fiyata satılıyor?

Casper Nirvana Z100 Fiyatı

Casper Nirvana Z100 olarak isimlendirilen yeni dizüstü bilgisayar modeli için 25 bin TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

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