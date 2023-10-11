Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Laptop Modelleri
Öğrenciler için 9.500 TL altı laptoplarda vergi indirimi başladı. İşte, öğrencilerin vergi ödemeden sahip olabileceği başlıca laptop markaları ve modelleri!
Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen metriklere göre bu yıl üniversite öğrencilerine sadece bir defaya mahsus olmak kaydıyla vergisiz bilgisayar desteği sunuluyor.
Bu metriklerden ilki ve en önemlisi cihazın piyasa satış fiyatının 9.500 TL altında olması olarak belirtiliyor. Diğer önemli bir konu ise söz konusu bilgisayarın Türkiye'de üretilmiş veya montajlanmış olması gerektiği.
Bu kriterler sağlandığında öğrenciler cihazın %20 oranındaki KDV tutarını ödemek zorunda kalmıyor. Maksimum devlet desteği 5.500 TL olarak belirtiliyor.
Peki, öğrencilerin bu avantajdan yararlanarak satın alabileceği 9.500 TL altı vergisiz laptop modelleri hangileri? Bu yazımızda tek tek sıralıyoruz.
Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Telefonlar
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak vergisiz telefon düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Vergisiz Laptop İçin Tercih Edilebilecek Markalar Hangileri?
Bu kampanyaya dahil olan markalar öğrenciler tarafından büyük bir merakla beklendi. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: 9.500 TL'nin altında laptop seçeneği bulunmayan markalar bu kampanyaya dahil değil.
Özellikle oyun severler Monster gibi markaların laptop modellerinde vergi indirimi olup olmayacağını merak ediyor ancak kampanyaya dahil olan vergisiz bilgisayar markaları şu şekilde sıralanıyor:
- Lenovo
- ASUS
- HP
- Dell
- Technopc
- Ixtech
- Hometech
- Acer
- Casper
Monster notebook vergisiz alınır mı diye bekleyenler için cevap malesef olumsuz. Peki, bu 7 markanın hangi laptop modellerini alanlar devletin sunduğu vergi desteğinden yararlanabilecek?
İşte 9.500 TL altı yerli üretim laptop modellerinde 5.500 TL'ye kadar tanınan %20 vergisiz satış imkânını değerlendirebileceğiniz başlıca laptop modelleri!
9.500 TL'ye Alınabilecek Laptop Modelleri
Vergisiz laptop fiyatları marka ve modele göre değişiklik gösteriyor. Ancak vergi indiriminin geçerli olduğu laptoplar için bir genelleme yapacak olursak tüm modellerin 9.500 TL'den daha düşük bir fiyata satışa sunulduğunu belirtmeliyiz.
Vergisiz bilgisayar modellerinden oluşan listede Lenovo'nun 6 farklı laptop modelinin yer aldığını görüyoruz. Bunlardan 4 tanesi markanın Ideapad serisine ait ürünlerden oluşuyor.
Bunun yanında Lenovo V14 ve Lenovo V15 de vergisiz satın alabileceğiniz alternatifler arasında yer alıyor. Ideapad serisinde ise Ideapad 1, Ideapad 3, Lenovo Ideapad 15ITL6 ve Ideapad 3 12ITL6 modelleri bu listede sıralanıyor.
1. Lenovo V15 82KB0005TX6 Özellikleri
- Intel Core i3 işlemci
- 4 GB RAM 256 GB Sabit Disk
- 15.6 inç Full HD 1920 x 1080 ekran
- 720p kapatılabilir kamera
- 45 Wh batarya
- FreeDOS işletim sistemi
- Ağırlık: 1,7 kg / 3.75 lb
- Entegre Intel UHD Grafikleri
- Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses
- TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikalı
2. Lenovo V14 Özellikleri
- Lenovo'da üretimi devam etmiyor.
- 4 çekirdekli AMD Ryzen 5 işlemci
- 14 inç 1920 x 1080 px çözünürlüklü FHD ekran
- 8 GB RAM 256 GB SSD
- FreeDOS işletim sistemi
- AMD Radeon 610 dahili ekran kartı
- HDMI mevcut
- 2 kg'dan daha az ağırlık
- Kamera mevcut
3. Lenovo Ideapad 1 Özellikleri
- 15.6 inç 1366 x 768 px HD ekran
- Intel Celeron N42120 işlemci
- 1.54 kg ağırlık
- 4 GB RAM 128 GB Sabit Disk
- Yansımasız mat ekran
- HDMI 1.4
- 720p kapatılabilir kamera
- 42 Wh batarya
- Hızlı şarj
- Dolby ses
4. Lenovo Ideapad 3 Özellikleri
- 14 inç 1366 x 768 px HD ekran
- FreeDOS işletim sistemi
- AMD Ryzen 3 3250U işlemci
- 4 GB RAM - 256 GB SSD
- 35 Wh batarya
- Yansımasız mat ekran
- Wi-Fi 5
- Bluetooth
Lenovo Ideapad 15ITL6 Özellikleri
- 1.65 kg ağırlık
- 15.6 inç Full HD LED ekran 1920 x 1080 px
- IntelCore i 5 işlemci
- 8 GB RAM
- 512 GB SSD
- 38 Wh batarya
- Hızlı şarj
- HDMI VE USB Girişleri mevcut
Asus'ta da yine 6 farklı laptop modelinin bu kampanyaya dahil olduğunu görüyoruz. Vergisiz alabileceğiniz 9.500 TL altı Asus markalı laptop modelleri ve özellikleri şu şekilde:
Asus X515JA-BR1968WA1 Özellikleri
- 15.6 inç 1366 x 768 px HD ekran
- Intel Core i3 işlemci
- 4 GB RAM 256 GB SSD
- 1.8 kg ağırlık
- Wi-Fi 5
- 37 Wh batarya
Asus X515EA1-BQ945WA1 Özellikleri
- Intel Core i3 işlemci
- 8 GB RAM 256 GB SSD
- Intel UHD Graphics ekran kartı
- 15.6 inç FHD 1920 x 1080 px çözünürlük
- 37 Wh batarya
Asus X515MA-BR423W Özellikleri
- 15.6 inç 1920 x 1080 px FHD Ekran
- Intel Celeron N4020 işlemci
- 4 GB RAM 128 GB SSD
- Yansımasız mat ekran
- Intel UHD Graphics 600 ekran kartı
- 37 Wh batarya
Asus X515EA-BQ868A2 Özellikleri
- Intel Core i5 işlemci
- 15.6 inç 1920 x 1080 px FHD ekran
- Intel Iris Xe Graphics ekran kartı
- 8 GB RAM 256 GB SSD
Asus X515EA4-BQ945WA4 Özellikleri
- Intel Core i3 işlemci
- 12 GB RAM 256 GB SSD
- Windows işletim sistemi
- Intel UHD Graphics ekran kartı
- 25.6 inç 1920 x 1080 px FHD ekran
Asus VivoBook 14 X415MA-EK385W Özellikleri
- 14 inç 1920 x 1080 px FHD ekran
- Intel Celeron N4020 işlemci
- Windows 11 Home işletim sistemi
- 4 GB RAM 128 GB SSD
- 37 Wh batarya
ASUS Zenfone 10 Özellikleri ve Fiyatı
Çok şık bir tasarıma sahip olan ASUS Zenfone 10, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, ASUS tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modeli donanım açısından neler sunuyor? Bu rehberde cihaza dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
HP'ye ait 3 farklı laptop modeli bu listede bulunuyor. HP 250 G7, HP 14-EM0009NT ve HP 15-FC0003NT öğrencilerin göz atabileceği HP markalı laptop modelleri olarak karşımıza çıkıyor.
HP 250 G7 Özellikleri
- 15.6 inç 1366 x 768 px HD Ekran
- Intel Core i5-8265U işlemci
- 4 GB RAM 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce MX100 GPU
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics 620
- 2.18 kg ağırlık
HP 14-EM0009NT Özellikleri
- 14 inç 1920 x 1080 px FHD ekran
- AMD Ryzen 3 7320U işlemci
- 8 GB RAM 256 GB SSD
- 41 Wh batarya
- Hızlı şarj
HP 15-FC0003NT Özellikleri
- AMD Ryzen 3 işlemci
- 8 GB RAM 256 GB SSD
- 15.6 inç 1920 x 1080 px FHD Ekran
- AMD Radeon 610M Ekran kartı
- 41 Wh batarya
- Hızlı şarj
Dell ise Dell Vostro 3400 isimli bir adet laptop modeli ile vergi desteğinden yararlanabileceğiniz laptoplar listesine adını yazdırıyor.
Acer'in Aspire 3 serisinde yer alan A315-34-C4LS, A315-34-C50D ve A315-24P-R2BH modellerine göz atabilirsiniz. Yine aynı markanın Chromebook Spin 511 R752T-C5Y6 modeli de değerlendirebileceğiniz alternatifler arasında yer alıyor.
Acer Aspire 3 Özellikleri ve Fiyatı
Acer Aspire 3; okul, iş ve günlük yaşamda rahat kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Her kullanıma uygun olan bu cihaz, kaliteli ekranı ve pil performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Casper Nirvana C370 serisinde ise C370.4020-4C00B - C370.4020-4C00X modelleri kampanya kapsamındaki fiyat aralığında satışa sunuluyor. Dolayısıyla bu cihazları da değerlendirebilirsiniz.
Technopc'nin T14N3, NB14C34 ve Notebook Aura TI15N33 adlı laptop modelleri inceleyebileceğiniz diğer alternatiflerden bazıları. Dilerseniz Hometech'in Alfa 620C ve 450C modellerine de göz atabilirsiniz.
Son olarak Ixtech ThinBook'un da bu listede yer aldığını ve bu laptop modelini de vergi indirimiyle alabileceğinizi belirtmiş olalım.
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