Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Laptop Modelleri

Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen metriklere göre bu yıl üniversite öğrencilerine sadece bir defaya mahsus olmak kaydıyla vergisiz bilgisayar desteği sunuluyor.

Bu metriklerden ilki ve en önemlisi cihazın piyasa satış fiyatının 9.500 TL altında olması olarak belirtiliyor. Diğer önemli bir konu ise söz konusu bilgisayarın Türkiye'de üretilmiş veya montajlanmış olması gerektiği.

Bu kriterler sağlandığında öğrenciler cihazın %20 oranındaki KDV tutarını ödemek zorunda kalmıyor. Maksimum devlet desteği 5.500 TL olarak belirtiliyor.

Peki, öğrencilerin bu avantajdan yararlanarak satın alabileceği 9.500 TL altı vergisiz laptop modelleri hangileri? Bu yazımızda tek tek sıralıyoruz.

Vergisiz Laptop İçin Tercih Edilebilecek Markalar Hangileri?

Bu kampanyaya dahil olan markalar öğrenciler tarafından büyük bir merakla beklendi. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: 9.500 TL'nin altında laptop seçeneği bulunmayan markalar bu kampanyaya dahil değil.

Özellikle oyun severler Monster gibi markaların laptop modellerinde vergi indirimi olup olmayacağını merak ediyor ancak kampanyaya dahil olan vergisiz bilgisayar markaları şu şekilde sıralanıyor:

Lenovo

ASUS

HP

Dell

Technopc

Ixtech

Hometech

Acer

Casper

Monster notebook vergisiz alınır mı diye bekleyenler için cevap malesef olumsuz. Peki, bu 7 markanın hangi laptop modellerini alanlar devletin sunduğu vergi desteğinden yararlanabilecek?

İşte 9.500 TL altı yerli üretim laptop modellerinde 5.500 TL'ye kadar tanınan %20 vergisiz satış imkânını değerlendirebileceğiniz başlıca laptop modelleri!

9.500 TL'ye Alınabilecek Laptop Modelleri

Vergisiz laptop fiyatları marka ve modele göre değişiklik gösteriyor. Ancak vergi indiriminin geçerli olduğu laptoplar için bir genelleme yapacak olursak tüm modellerin 9.500 TL'den daha düşük bir fiyata satışa sunulduğunu belirtmeliyiz.

Vergisiz bilgisayar modellerinden oluşan listede Lenovo'nun 6 farklı laptop modelinin yer aldığını görüyoruz. Bunlardan 4 tanesi markanın Ideapad serisine ait ürünlerden oluşuyor.

Bunun yanında Lenovo V14 ve Lenovo V15 de vergisiz satın alabileceğiniz alternatifler arasında yer alıyor. Ideapad serisinde ise Ideapad 1, Ideapad 3, Lenovo Ideapad 15ITL6 ve Ideapad 3 12ITL6 modelleri bu listede sıralanıyor.

1. Lenovo V15 82KB0005TX6 Özellikleri

Intel Core i3 işlemci

4 GB RAM 256 GB Sabit Disk

15.6 inç Full HD 1920 x 1080 ekran

720p kapatılabilir kamera

45 Wh batarya

FreeDOS işletim sistemi

Ağırlık: 1,7 kg / 3.75 lb

Entegre Intel UHD Grafikleri

Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikalı

2. Lenovo V14 Özellikleri

Lenovo'da üretimi devam etmiyor.

4 çekirdekli AMD Ryzen 5 işlemci

14 inç 1920 x 1080 px çözünürlüklü FHD ekran

8 GB RAM 256 GB SSD

FreeDOS işletim sistemi

AMD Radeon 610 dahili ekran kartı

HDMI mevcut

2 kg'dan daha az ağırlık

Kamera mevcut

3. Lenovo Ideapad 1 Özellikleri

15.6 inç 1366 x 768 px HD ekran

Intel Celeron N42120 işlemci

1.54 kg ağırlık

4 GB RAM 128 GB Sabit Disk

Yansımasız mat ekran

HDMI 1.4

720p kapatılabilir kamera

42 Wh batarya

Hızlı şarj

Dolby ses

4. Lenovo Ideapad 3 Özellikleri

14 inç 1366 x 768 px HD ekran

FreeDOS işletim sistemi

AMD Ryzen 3 3250U işlemci

4 GB RAM - 256 GB SSD

35 Wh batarya

Yansımasız mat ekran

Wi-Fi 5

Bluetooth

Lenovo Ideapad 15ITL6 Özellikleri

1.65 kg ağırlık

15.6 inç Full HD LED ekran 1920 x 1080 px

IntelCore i 5 işlemci

8 GB RAM

512 GB SSD

38 Wh batarya

Hızlı şarj

HDMI VE USB Girişleri mevcut

Asus'ta da yine 6 farklı laptop modelinin bu kampanyaya dahil olduğunu görüyoruz. Vergisiz alabileceğiniz 9.500 TL altı Asus markalı laptop modelleri ve özellikleri şu şekilde:

Asus X515JA-BR1968WA1 Özellikleri

15.6 inç 1366 x 768 px HD ekran

Intel Core i3 işlemci

4 GB RAM 256 GB SSD

1.8 kg ağırlık

Wi-Fi 5

37 Wh batarya

Asus X515EA1-BQ945WA1 Özellikleri

Intel Core i3 işlemci

8 GB RAM 256 GB SSD

Intel UHD Graphics ekran kartı

15.6 inç FHD 1920 x 1080 px çözünürlük

37 Wh batarya

Asus X515MA-BR423W Özellikleri

15.6 inç 1920 x 1080 px FHD Ekran

Intel Celeron N4020 işlemci

4 GB RAM 128 GB SSD

Yansımasız mat ekran

Intel UHD Graphics 600 ekran kartı

37 Wh batarya

Asus X515EA-BQ868A2 Özellikleri

Intel Core i5 işlemci

15.6 inç 1920 x 1080 px FHD ekran

Intel Iris Xe Graphics ekran kartı

8 GB RAM 256 GB SSD

Asus X515EA4-BQ945WA4 Özellikleri

Intel Core i3 işlemci

12 GB RAM 256 GB SSD

Windows işletim sistemi

Intel UHD Graphics ekran kartı

25.6 inç 1920 x 1080 px FHD ekran

Asus VivoBook 14 X415MA-EK385W Özellikleri

14 inç 1920 x 1080 px FHD ekran

Intel Celeron N4020 işlemci

Windows 11 Home işletim sistemi

4 GB RAM 128 GB SSD

37 Wh batarya

HP'ye ait 3 farklı laptop modeli bu listede bulunuyor. HP 250 G7, HP 14-EM0009NT ve HP 15-FC0003NT öğrencilerin göz atabileceği HP markalı laptop modelleri olarak karşımıza çıkıyor.

HP 250 G7 Özellikleri

15.6 inç 1366 x 768 px HD Ekran

Intel Core i5-8265U işlemci

4 GB RAM 1 TB SSD

NVIDIA GeForce MX100 GPU

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 620

2.18 kg ağırlık

HP 14-EM0009NT Özellikleri

14 inç 1920 x 1080 px FHD ekran

AMD Ryzen 3 7320U işlemci

8 GB RAM 256 GB SSD

41 Wh batarya

Hızlı şarj

HP 15-FC0003NT Özellikleri

AMD Ryzen 3 işlemci

8 GB RAM 256 GB SSD

15.6 inç 1920 x 1080 px FHD Ekran

AMD Radeon 610M Ekran kartı

41 Wh batarya

Hızlı şarj

Dell ise Dell Vostro 3400 isimli bir adet laptop modeli ile vergi desteğinden yararlanabileceğiniz laptoplar listesine adını yazdırıyor.

Acer'in Aspire 3 serisinde yer alan A315-34-C4LS, A315-34-C50D ve A315-24P-R2BH modellerine göz atabilirsiniz. Yine aynı markanın Chromebook Spin 511 R752T-C5Y6 modeli de değerlendirebileceğiniz alternatifler arasında yer alıyor.

Casper Nirvana C370 serisinde ise C370.4020-4C00B - C370.4020-4C00X modelleri kampanya kapsamındaki fiyat aralığında satışa sunuluyor. Dolayısıyla bu cihazları da değerlendirebilirsiniz.

Technopc'nin T14N3, NB14C34 ve Notebook Aura TI15N33 adlı laptop modelleri inceleyebileceğiniz diğer alternatiflerden bazıları. Dilerseniz Hometech'in Alfa 620C ve 450C modellerine de göz atabilirsiniz.

Son olarak Ixtech ThinBook'un da bu listede yer aldığını ve bu laptop modelini de vergi indirimiyle alabileceğinizi belirtmiş olalım.