Yapay Zeka Destekli Kameraya Sahip Casper VIA A40 Özellikleri ve Fiyatı

Yapay zeka (AI) desteğine sahip kameraya sahip olan Casper VIA A40 özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, Casper marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Casper VIA A40 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Ekran Parlaklığı : 500 nit

: 500 nit Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek G99

: MediaTek G99 RAM : 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 2 MP + 2 MP

: 64 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Gücünü MediaTek G99 işlemciden alan cihazda 256 GB depolama alanı bulunuyor. Micro SD kart desteği sayesinde depolama 1 TB'a kadar artırılabiliyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise AI ile güçlendirilmiş 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

En iyi Casper telefonlar arasında yerini alan VIA A40 yapay zeka desteğine sahip Ultra Gece Modu mevcut. Bu mod, telefonun karanlık ortamlarda bile parlak ve net fotoğraflar çekilmesine yardım ediyor. Telefon ayrıca NFC teknolojisini de destekliyor.

Android 13 işletim sistemi ile beraber gelen akıllı telefon modelinde 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yüzde 90 oranında ekran gövde oranı ile dikkat çeken telefon çok şık bir görünüme sahip. Cihazda ayrıca 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM yer alıyor. Peki, Casper VIA A40 ne kadar fiyata satılıyor?

Casper VIA A40 Fiyatı

Gümüş gri, VIA mavisi ve gece mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Casper VIA A40 modeli 10 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Casper VIA A40 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.