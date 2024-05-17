Casper VIA M40 Özellikleri ve Fiyatı
Casper'ın düşük bütçeli, orta segment akıllı telefon modelini yakından tanıyın! İşte, Casper VIA M40'ın özellikleri ve fiyatı!
Casper’ın piyasaya sürdüğü VIA M40 isimli akıllı telefon modeli orta bütçeli kullanıcıların araştırdığı ürünler arasında yer alıyor. Uygun fiyatının yanı sıra yüksek kamera çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleri ile öne çıkan model aynı zamanda verimli bir batarya kapasitesine sahip.
Bu yazımızda Casper’ın uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Casper VIA M40’ın özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, markanın bir süre önce satışa sunduğu, cep yakmayan akıllı telefonuna ilişkin bilmeniz gereken detaylar!
En İyi Casper Telefon Modelleri - 2024
2024 yılında satın alınabilecek en iyi Casper telefonlar hangileri sorusunun cevabını merak eden kişiler için birbirinden başarılı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Casper VIA M40 Özellikleri
- 6.53 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda 720 x 1600 px çözünürlük sunan Casper VIA M40, HD+ ekran çözünürlüğü standardına sahip.
- 5000 mAh batarya kapasitesi ile 8 saat kesintisiz video oynatma imkânı sunan cihaz USB Type-C şarj girişi ile şarj edilebiliyor.
- 50 MP Kamera çözünürlüğü sunan arka kameraya 2 MP makro çekim ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 13 MP.
- 6 GB RAM kapasitesine sahip olan modelde dahili hafıza kapasitesi 512 GB olarak belirtilmiş. Ayrıca ek olarak SSD girişinize izin veriliyor.
- Telefonun diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:
- MediaTek Helio G36 işlemci
- 8 çekirdekli CPU
- PowerVR GE8320 grafik işlemcisi
- 6 GB RAM
- 128 GB Dahili hafıza
- 512 GB Hafıza kartı desteği
- Üçlü kamera seti ( 50 + 2 + 2 MP )
- Android 13 (T) işletim sistemi
- 5000 mAh batarya
- 6.53 inç IPS LCD ekran
- 269 PPI piksel yoğunluğu
- 90 Hz ekran yenileme hızı
Casper VIA M40 Fiyatı
Casper’ın orta segmente hitap eden akıllı telefon modeli şu anda aktif olarak satışta. İnternette çeşitli Pazar yerlerinde kolayca bulabileceğiniz telefonun satış fiyatı 8.500 TL’den başlıyor.
Öğrenciler için vergisiz alınabilecek telefonlar arasına girmeyi başaracak bir fiyat aralığında satışa sunulan modelin bir önceki sürümü olan Casper VIA M30 çeşitli süpermarketlerde de satışa çıkıyor. Yakın bir gelecekte M40 sürümünü de bu marketlerin raflarında görebiliriz.
Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Telefonlar
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak vergisiz telefon düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Kendinize veya yakınlarınıza bu telefonu almalarını önerir misiniz? Daha önce Casper marka akıllı telefon kullandıysanız tecrübeleriniz nasıldı? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
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