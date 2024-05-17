Casper VIA M40 Özellikleri ve Fiyatı

Casper’ın piyasaya sürdüğü VIA M40 isimli akıllı telefon modeli orta bütçeli kullanıcıların araştırdığı ürünler arasında yer alıyor. Uygun fiyatının yanı sıra yüksek kamera çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleri ile öne çıkan model aynı zamanda verimli bir batarya kapasitesine sahip.

Bu yazımızda Casper’ın uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Casper VIA M40’ın özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, markanın bir süre önce satışa sunduğu, cep yakmayan akıllı telefonuna ilişkin bilmeniz gereken detaylar!

Casper VIA M40 Özellikleri

6.53 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda 720 x 1600 px çözünürlük sunan Casper VIA M40, HD+ ekran çözünürlüğü standardına sahip.

5000 mAh batarya kapasitesi ile 8 saat kesintisiz video oynatma imkânı sunan cihaz USB Type-C şarj girişi ile şarj edilebiliyor.

50 MP Kamera çözünürlüğü sunan arka kameraya 2 MP makro çekim ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 13 MP.

6 GB RAM kapasitesine sahip olan modelde dahili hafıza kapasitesi 512 GB olarak belirtilmiş. Ayrıca ek olarak SSD girişinize izin veriliyor.

Telefonun diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

MediaTek Helio G36 işlemci

8 çekirdekli CPU

PowerVR GE8320 grafik işlemcisi

6 GB RAM

128 GB Dahili hafıza

512 GB Hafıza kartı desteği

Üçlü kamera seti ( 50 + 2 + 2 MP )

Android 13 (T) işletim sistemi

5000 mAh batarya

6.53 inç IPS LCD ekran

269 PPI piksel yoğunluğu

90 Hz ekran yenileme hızı

Casper VIA M40 Fiyatı

Casper’ın orta segmente hitap eden akıllı telefon modeli şu anda aktif olarak satışta. İnternette çeşitli Pazar yerlerinde kolayca bulabileceğiniz telefonun satış fiyatı 8.500 TL’den başlıyor.

Öğrenciler için vergisiz alınabilecek telefonlar arasına girmeyi başaracak bir fiyat aralığında satışa sunulan modelin bir önceki sürümü olan Casper VIA M30 çeşitli süpermarketlerde de satışa çıkıyor. Yakın bir gelecekte M40 sürümünü de bu marketlerin raflarında görebiliriz.

Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Kendinize veya yakınlarınıza bu telefonu almalarını önerir misiniz? Daha önce Casper marka akıllı telefon kullandıysanız tecrübeleriniz nasıldı? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!