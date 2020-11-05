CDMA ve GSM Farkı Nedir? - Cep telefonlarındaki iki temel teknoloji olan CDMA ve GSM, vazgeçemeyeceğiniz bir boşluğu temsil eder. Peki CDMA ve GSM temel bir kullanıcı düzeyine indirgediğimizde ne anlama geliyor ve neden önemi?

CDMA ve GSM Nedir?

Code Division Multiple Access teriminin kısaltılmış hali olan CDMA ve Global System for Mobile Communications teriminin kısaltılmış hali olan GSM, cep telefonlarında kullanılan iki eski radyo sisteminin kısaltmasıdır. Bu rehberde her iki teknoloji arasında gerçekte ne gibi farklılıkların olduğuna daha yakından göz atacağız.

1G, 2G, 3G, 4G, 5G

Eğer servis sağlayıcıları sonunda 'G' olan bir rakamdan konuşuyorsa, o terim kablosuz teknolojinin kaçıncı nesil olduğu anlamına gelir. Hali ile her nesil daha fazla kullanıcıyı destekler ve daha iyi veri aktarımı imkanı sunar. Bu noktada ilk nesil, analog cep telefonlarıydı.

Taşıyıcılar 1990'lı yıllarda 2G sistemine geçtiklerinde, birkaç rakip seçenek arasında seçim yaptılar. Bazıları öldü ancak CDMA ve GSM hayatta kaldı.

GSM, CDMA, LTE ve 5G-NR

CDMA ve GSM arasındaki ayrım teorik olarak 4G standartı olan LTE ile birlikte sona erdi. Ancak aradaki farklar, telefonların hala eski nesil 2G ve 3G ağlarına, özellikle de sesli aramalar sırasında erişmek durumunda oldukları için hala bulunuyor.

LTE ya da daha uzun hali ile Long Term Evolution, dünya çapında kabul edilen 4G standartı olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde tüm taşıyıcılar aynı 5G standartını, ki kendisine 5G-NR diyoruz, kullanacak. Bu kulağa küresel uyumluluk gibi geliyor olabilir ancak hayır, değil.

Küresel bir uyumluluktan bahsedebilmek için üç temel şeye ihtiyacımız var:

- Aynı dili konuşmak gibi, aynı teknolojiyi kullanmak.

- Aynı frekans bantlarını desteklemek.

- Doğru kanalı ayarlayabilmek için ağ üzerinden izinlerin verilmesi.

4G ve 5G dünyasında herkes aynı radyo teknolojisini kullanacak ancak bu, aynı kanallara sahip olacakları anlamına gelmiyor ve diğer taşıyıcıların cihazlarının kullanılmasına izin verileceği anlamına hiç gelmiyor.

Yine de en büyük sorun frekans bandı uyumluluğudur. Taşıyıcılar farklı radyo kanallarında çalışırlar ve bir operatörün kanalı, diğer operatörler tarafından kullanılan kanalları içermeyebilir. Örneğin Galaxy S20'nin uluslararası düzeyde altı farklı varyantı bulunuyor.

Evet, bu eski 2G dünyasından daha karmaşık. GSM'in bir avantajı hem telefon hem de operatör standarda bağlıysa ve telefon doğru kanalları destekliyorsa, şebekenin telefonu kabul etmesi gerektiğiydi.

Artık durum böyle değil.

CDMA genellikle ABD'de yaygın bir teknolojidir. Dünyanın geri kalan büyük çoğunluğu ise GSM kullanır. CDMA büyük ölçüde Qualcomm'a aittir.

CDMA ve GSM Farkları Nelerdir?

CDMA ve GSM, çoklu erişim teknolojileridir. İnsanların birden fazla telefon görüşmesini ya da internet bağlantısını tek bir radyo kanalına sığdırmayı mümkün kılar.

GSM daha önce çıktı. Bu bir zaman bölme sistemidir. Aramalar sırası ile gerçekleşir. Sesiniz, bir kanal ve bir zaman aralığı verilen dijital verilere dönüştürülür. Diğer taraf atanan zaman aralığını dinler ve aramayı geri birleştirir.

Aslında bir hoparlörün yanına koyduğunuz GSM telefonun yarattığı vızıltı, bahsettiğimiz 'zaman bölme' sisteminden kaynaklanır. Bu artık yok çünkü yeni teknolojiler zaman bölme sistemi kullanmaz.

CDMA biraz daha fazla işlem gücü gerektirir. Kendisi bir kod bölme sistemidir. Her çağrının verileri benzersiz bir anahtarla kodlanır. Ardından aramaların tümü bir kerede iletilir. Alıcıların her biri, birleştirilmiş sinyali kendi bireysel aramalarına bölmek için benzersiz bir anahtara sahiptir.

Kod bölümünün daha güçlü ve daha esnek bir teknoloji olması nedeni ile 3G GSM aslında WCDMA veya UMTS olarak adlandırılan bir CMDA teknolojisi üzerine kuruldu. WCDMA, eski sistemlerden daha geniş kanallar gerektiriyordu ancak daha fazla veri kapasitesine sahipti.

GSM aslında 2G sisteminin resmi adıdır. Başlangıcından bu yana GSM, CDMA'dan daha hızlı gelişti. WCDMA, GSM teknolojisinin 3G versiyonu olarak kabul edilir.

İşleri daha da hızlandırmak için 3GPP ve GSM ağlarını en azından teoride 42 Mbps'e kadar hızlandıran HSPA adlı uzantılar yayınlandı. Bu sıra CDMA ağları 3.6 Mbps'te sıkışıp kaldı.

CDMA ve GSM Standart Kullanıcı için Ne İfade Ediyor?

GSM taşıyıcıları, müşterilerin bilgilerini çıkartılabilir bir SIM Kart üzerine koyduğundan GSM şebekelerinde telefon değiştirmek çok daha kolaydır. Kartı çıkartın ve başka br telefona koyun. Ayrıca GSM taşıyıcıları, kullandığınız telefon üzerinde tam kontrole sahip değildir.

CDMA'da durum böyle değil. Abonelerin doğrulanması için ağ tabanlı beyaz listeler kullanılır. Bu, yalnızca operatörün izni ile telefon değiştirebileceğiniz anlamına gelir.

3G CDMA ağları ya da EV-DO genellikle aynı anda sesli arama yapıp veri iletemez. Bunu yapabilen SV-DO standartı vardır ancak genellikle tercih edilmez. Öte taraftan tüm 3G GSM ağları eş zamanlı ses ve veri iletimi yapabilir.