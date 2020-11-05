Akıllı Telefonları Gece Şarjda Bırakmamak Güvenli mi?

Akıllı Telefonu Gece Şarjda Bırakmak Güvenli mi? - Hemen hepimiz akıllı telefonlarımızı gece uyumadan önce şarja takıyoruz ve sabah uyandığımızda şarjdan çekiyoruz. Peki akıllı telefonu gece şarjda bırakmak kötü mü ve hatta tehlikeli mi? Sorunun yanıtı bataryalarla ilgili pek çok şey gibi karmaşıktır.

Söz konusu şey bataryalar olduğunda soruların neredeyse sonu yoktur. Telefonunuzu gece boyu şarjda bırakmalı mısınız? Bu telefon için kötü mü? Peki ya güvenli mi? Yapılması gereken doğru şey nedir? Aslında telefonunuzu ne kadar şarj etmelisiniz? Şarj için en uygun zaman hangisi? Her seferinde yüzde sıfıra kadar düşmeli mi? Peki ya yüzde yüze kadar şarj olmalı mı?

Gördüğünüz gibi soruların bir yanıtı yok. Ancak Galaxy Note 7 gibi patlayan bataryalara sahip akıllı telefonların ardından endişeler, ufak zarar verme korkusundan da ileriye gidiyor.

Bu noktada ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse bir akıllı telefonun ciddi üretim kusurları olmadığı sürece cebinizde ya da masada patlaması ya da yanması oldukça düşük bir ihtimaldir.

Ayrıca sorun şu ki bazı araştırmalar ve görüşler taban tabana zıttır. Elinizden gelenin en iyisini yapabilmeniz adına sizler için bu rehberi oluşturduk ve doğru ve yanlış adımları daralttık.

Akıllı Telefonu Gece Şarjda Bırakmak Doğru mu?

Bütün herkesin üzerinde mutabık olduğu bir konu varsa, akıllı telefonların aşırı yüke izin vermeyeceğidir. Yalnızca akıllı telefonlarda değil tabletlerde veya bilgisayarlarda yer alan koruma çipleri buna engel olur. Pil, kapasitesinin tamamına ulaşırsa şarj durur ve bu, genellikle bir veya iki saat içerisinde olur.

Akıllı telefonunuzu gece şarjda bırakırsanız her yüzde 99'a düşüşte biraz enerji sağlanacaktır. Bu da bataryanın ömrünün tüketilmesi anlamına geliyor. Ancak Apple gibi çeşitli şirketler sizin kullanımınızı izleyerek bu sorunun da önüne geçiyor.

Yapılacak en iyi şey bu konuda fazla endişelenmemektir. Uyumadan önce akıllı telefonunuzu şarja takın ve gece bir ara uyanırsanız sürekli şarjın önüne geçmek için fişini çekin. Eğer bu sorunun önüne geçmek istiyorsanız otomatik olarak programlanabilir bir akıllı priz edinin. Bu sayede enerjinin örneğin gece üç gibi kesilmesini sağlayabilirsiniz.

Akıllı telefonun gece şarj edilmesi sırasında karşılaşabileceğiniz olası sorunları şu şekilde özetlememiz mümkün olacaktır:

1- Isınma Sorunu

Cihazın sürekli şarja maruz bırakılması biraz ısınmaya neden olabilir. Pek çok uzman gece boyu şarj için kılıfın çıkartılmasını önerir. Ayrıca akıllı telefonun üstüne herhangi bir yük koymayın ve lütfen yastığınızın altında olmasın.

Eğer bir yangından korkuyorsanız akıllı telefonu bir tabağa ya da bilgisayardaki gibi ısıyı dağıtabilecek metal bir şeyin üzerine / içine koyabilirsiniz. Yine de buna çoğu zaman ihtiyaç duymayacaksınız.

2- Uyumsuzluk Sorunu

Üretici tarafından onaylanmayan lisanslı ya da sertifikalı bir kablo kullanmamak bazı durumlarda sorun olabilir. Örneğin iPhone'daki Lightning kabloları MFi sertifikasına sahip olmalıdır. Kullandığınız kablo ya da konnektör, telefon ya da tablet için gereken teknik özelliklere sahip olmayabilir. Yani ucuz kablolar alarak bir yerlerden kar ettiğinizi düşünmeyin.

3- Soğuma Sorunu

Bataryalar yalnızca aşırı sıcaktan değil, aşırı soğuktan da nefret eder. Aşırı soğuklar pil anodu üzerinde metalik lityum kaplaması oluşturabilir. Bu sorunu çözmenin ise herhangi bir yolu yoktur. Cihazınızı şarj ederken sadece sıcaklardan değil, soğuklardan da koruyun. Ayrıca akıllı telefonu dondurucuya koymayın.

Sizler için hazırladığımız bu rehberin de sonuna geldik. Peki bu rehberde yer alan bilgiler sorularınızı karşılamaya yetti mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.