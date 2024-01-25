ChatGPT Destekli Elektrikli Bisiklet Urtopia Fusion Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılında elektrikli otomobiller ile birlikte elektrikli bisiklet piyasasına da büyük bir hareketlilik geldi. Farklı markalar tarafından üretilen çeşitli modeller geçtiğimiz yıla damgasını vurdu. Şimdi ise çağımızın en gelişmiş teknolojisi yapay zekânın entegre olduğu yeni bisikletler üretiliyor.

Neredeyse herkesin bildiği OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT uygulaması ile desteklenen en yenilikçi bisiklet modeli ‘Fusion’ olarak isimlendiriliyor. Urtopia isimli markanın ürünü CES 2024’te görücüye çıkmış ürünlerden birisi.

Peki yeni nesil elektrikli bisikletin sunduğu özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte, Urtopia Fusion ile ilgili detaylar!

ChatGPT Destekli Elektrikli Bisiklet Urtopia Fusion Özellikleri

Ürünün en dikkat çekici özelliği ChatGPT ile entegre bir sisteme sahip olması. Gelişmiş yapay zekâ desteği sayesinde sesli komutlar kullanarak yapay zeka sohbet botu ile iletişime geçebiliyorsunuz.

Sadece bir tuşa basarak dinlenme moduna aldığınız bisiklette mikrofona sorduğunuz sorulara sesli yanıtlar alabiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde taleplerinize özel yeni rotalar hazırlanabiliyor. Size sunulan farklı rota seçenekleri arasından seçim yapma imkânınız oluyor.

Ayrıca bisiklet üzerinde bulunan ekranda sürüş sırasında göz atabileceğiniz görsel yönlendirmeler yapılıyor. Bu bisiklet için tasarlanmış özel bir akıllı yüzük mevcut. Yüzükte depolanan güncel sağlık verilerinizi referans alarak ChatGPT desteğiyle size özel sağlık bilgileri sunuluyor.

Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Batarya: 540 Wh gücünde çift batarya

Menzil: 120 km

Ek batarya seçeneği: İsteğe bağlı olarak 360kWh’lık batarya eklenebiliyor.

Ek batarya kullanımında menzil 200 km’yi bulabiliyor.

Tork değeri: 95 Nm

Araç ağırlığı: 23 kg

4G ve GPS bağlantı mevcut

Hareket alarmı, parmak izi ile kilit açma, telefonsuz navigasyon, Bluetooth ile müzik dinleme, rota takibi gibi ekstra özelliklere sahip.

Urtopia Fusion Fiyatı

Aracın yurt içi satış fiyatı ile ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Yurt dışında ise başlangıç fiyatının 4.000 euro civarında olduğu ulaşılabilen veriler arasında yer alıyor.

Gelişmiş versiyonu olarak paylaşılan Fusion CVT ise daha yüksek bir satış fiyatına sahip. Bu araç için 4.999 euro gibi bir rakam belirlenmiş.

Dolar olarak baktığımızda standart modelin yaklaşık 4.375 dolara, CVT versiyonun ise yaklaşık 5.470 dolara denk geldiğini görüyoruz.

Siz bu elektrikli bisikleti nasıl buldunuz? ChatGPT destekli bir elektrikli bisiklet almak ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.