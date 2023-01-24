Sürmesi En Keyifli Elektrikli Bisiklet Modelleri

En keyif verici aktivitelerden olan ve aynı zamanda çevre dostu olan bisikletler her geçen gün daha da popülerleşiyor. Özellikle insanlar araçlar yerine şehir içi bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Biz de sizler için keyif alabileceğiniz elektirikli bisiklet modellerini derledik.

Elektrikli Bisiklet Modelleri

Alba Explorer E-Bike 48V G020S 45NM Tork Motor Haki

Jeep Elektrikli Bisiklet Rx5

Kuba S15 Elektrikli Bisiklet

Rks CD15 Elektrikli Bisiklet

Rks Rsııı - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Alba Explorer E-Bike 48V G020S 45NM Tork Motor Haki

Gerçek bir bisiklet isteyen ve aynı zamanda elektirikli bisiklet isteyen kişilerin tercih edebilceği markalar arasında yer alan Alba, tam bir başyapıt. Modern bir bisiklet için gerekli olan her şeyi birarada bulundurmakta. Dik yokuşları olabildiğinice hızlı ve kolay bir şekilde çıkmak isteyen kişilerin tercih edebileceği model, çıkarılabilir bir bataryaya sahip.

Alba Explorer E-Bike 48V G020S 45NM Tork Motor Haki Özellikleri

48V 12.8AH Reention DS6C batarya

250W 45NM G020S Tork motor

Far

7 vites

Jeep Elektrikli Bisiklet Rx5

Listemizde bulunan en iyi elektrikli bisiklet markası Jeep, tam anlamıyla mini bir canavar. Kalın dişli tekerlekleri, çıkarılabilir bataryası, dubleks lastikleriyle karşımıza gelen model, aynı zamanda katlanabilir bir pedala da sahiptir. Gerçek bir sürüş deneyimi isteyen kullanıcıların tercih edebileceği modeller arasında yer almaktadır.

Jeep Elektrikli Bisiklet Rx5 Özellikleri

350W batarya

Saate 25 km hız

20 - 25 km sürüş mesefasi

7 vites

Kuba S15 Elektrikli Bisiklet

Gelgelelim en çok tercih edilen elektrikli bisiklet modeline, kendisinin katlanabilir özelliği bulunması aynı zamanda şık ve konforlu bir yapıya sahip olmasıyla önümüze gelmektedir. Bir elektirikli bisiklette var olabilecek tüm gereksinimleri taşıyan bisiklet aynı zamanda yaklaşık 7000 TL civarındaki fiyatıyla da uygundur.

Kuba S15 Elektrikli Bisiklet Özellikleri

Saaten 25 km hız

25 - 35 km arası sürüş mesefasi

124 kg taşıma kapasitesi

Katlanabilir

Rks CD15 Elektrikli Bisiklet

Elektrikli spor bisikleti olan Rks CD15 şık ve konforlu yapısıyla karşımıza geliyor. Bir bisiklette olması gerekenden fazlasını bulunduran model aynı zamanda gösterge paneliyle de öne çıkmakta. Kullanıcı yorumlarına göre tek şarj ile 60 km yol gidebiliyor.

Rks CD15 Elektrikli Bisiklet Özellikleri

Saate 25 km hız

Gösterge paneli

7 vites

122 kg kapasite

Rks Rsııı - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Daha kompakt bir yapıya sahip ama aynı zamanda güçlü bir bisiklet isteyenlerin tercihi olan model, gösterge paneli gibi birçok özellikle karşımıza geliyor. Sade ve şık tasarım göz kamaştırırken aynı zamanda sürüş mesafesi 35 - 45 km kadar olabilmesi onu diğer modellerden ayrı yapıyor.

Rks Rsııı - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Özellikleri

35 - 45 km mesefa

25 km hız

Hupo 36V 10Ah batarya

RKS 36V 250W motor

Bu yazımızda en keyifli elektrikli bisiklet modellerini sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi modellerin bulunmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sıfır araba fiyatları ne durumda? meraklıları yazımıza göz atabilir.