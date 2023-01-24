Sürmesi En Keyifli Elektrikli Bisiklet Modelleri
Çağın en son teknolojileriyle donatılmış sürmesi en keyifli elektrikli bisiklet modellerini sizler için derledik. İşte detaylar.
En keyif verici aktivitelerden olan ve aynı zamanda çevre dostu olan bisikletler her geçen gün daha da popülerleşiyor. Özellikle insanlar araçlar yerine şehir içi bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Biz de sizler için keyif alabileceğiniz elektirikli bisiklet modellerini derledik.
Elektrikli Bisiklet Modelleri
- Alba Explorer E-Bike 48V G020S 45NM Tork Motor Haki
- Jeep Elektrikli Bisiklet Rx5
- Kuba S15 Elektrikli Bisiklet
- Rks CD15 Elektrikli Bisiklet
- Rks Rsııı - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
Alba Explorer E-Bike 48V G020S 45NM Tork Motor Haki
Gerçek bir bisiklet isteyen ve aynı zamanda elektirikli bisiklet isteyen kişilerin tercih edebilceği markalar arasında yer alan Alba, tam bir başyapıt. Modern bir bisiklet için gerekli olan her şeyi birarada bulundurmakta. Dik yokuşları olabildiğinice hızlı ve kolay bir şekilde çıkmak isteyen kişilerin tercih edebileceği model, çıkarılabilir bir bataryaya sahip.
Alba Explorer E-Bike 48V G020S 45NM Tork Motor Haki Özellikleri
- 48V 12.8AH Reention DS6C batarya
- 250W 45NM G020S Tork motor
- Far
- 7 vites
Jeep Elektrikli Bisiklet Rx5
Listemizde bulunan en iyi elektrikli bisiklet markası Jeep, tam anlamıyla mini bir canavar. Kalın dişli tekerlekleri, çıkarılabilir bataryası, dubleks lastikleriyle karşımıza gelen model, aynı zamanda katlanabilir bir pedala da sahiptir. Gerçek bir sürüş deneyimi isteyen kullanıcıların tercih edebileceği modeller arasında yer almaktadır.
Jeep Elektrikli Bisiklet Rx5 Özellikleri
- 350W batarya
- Saate 25 km hız
- 20 - 25 km sürüş mesefasi
- 7 vites
1000 TL Altı Alınabilecek Akıllı Saatler
Giyilebilir teknolojinin vazgeçilmezi akıllı saatler, klasik saatler gibi birçok modeli bulunmakta, binlerce akıllı saatin arasından hangi akıllı saati almalıyım diyorsanız sizler için fiyat performans akıllı saatleri derledik.
Kuba S15 Elektrikli Bisiklet
Gelgelelim en çok tercih edilen elektrikli bisiklet modeline, kendisinin katlanabilir özelliği bulunması aynı zamanda şık ve konforlu bir yapıya sahip olmasıyla önümüze gelmektedir. Bir elektirikli bisiklette var olabilecek tüm gereksinimleri taşıyan bisiklet aynı zamanda yaklaşık 7000 TL civarındaki fiyatıyla da uygundur.
Kuba S15 Elektrikli Bisiklet Özellikleri
- Saaten 25 km hız
- 25 - 35 km arası sürüş mesefasi
- 124 kg taşıma kapasitesi
- Katlanabilir
Rks CD15 Elektrikli Bisiklet
Elektrikli spor bisikleti olan Rks CD15 şık ve konforlu yapısıyla karşımıza geliyor. Bir bisiklette olması gerekenden fazlasını bulunduran model aynı zamanda gösterge paneliyle de öne çıkmakta. Kullanıcı yorumlarına göre tek şarj ile 60 km yol gidebiliyor.
Rks CD15 Elektrikli Bisiklet Özellikleri
- Saate 25 km hız
- Gösterge paneli
- 7 vites
- 122 kg kapasite
Rks Rsııı - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
Daha kompakt bir yapıya sahip ama aynı zamanda güçlü bir bisiklet isteyenlerin tercihi olan model, gösterge paneli gibi birçok özellikle karşımıza geliyor. Sade ve şık tasarım göz kamaştırırken aynı zamanda sürüş mesafesi 35 - 45 km kadar olabilmesi onu diğer modellerden ayrı yapıyor.
Rks Rsııı - Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Özellikleri
- 35 - 45 km mesefa
- 25 km hız
- Hupo 36V 10Ah batarya
- RKS 36V 250W motor
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Akıllı saat konusunda tavsiye isteyen kişiler için çok başarılı modellerin yer aldığı bir liste hazırladık.
Bu yazımızda en keyifli elektrikli bisiklet modellerini sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi modellerin bulunmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sıfır araba fiyatları ne durumda? meraklıları yazımıza göz atabilir.
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