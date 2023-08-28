ChatGPT'yi Sesinizle Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

En popüler yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT hem yazılı hem de sesli bir sohbet asistanı olma özelliği taşıyor. Birçok kullanıcı yazılı olarak girdiği promptlarla ChatGPT’yi aktif bir biçimde kullanıyor. Sesli komut özelliği ise herkes tarafından bilinmiyor.

Bu yazımızda ChatGPT’nin ses ile kontrol edilmesine ilişkin detayları ele aldık. ChatGPT’ye ses ile komut nasıl verilir? Sesli komut ile ChatGPT’yi kontrol etmenin avantajları neler? Bu soruları sizin için yanıtlıyoruz.

ChatGPT Sesli Kontrol Nasıl Yapılır?

ChatGPT sesli kontrol özelliği şimdilik masaüstü yazılımda kullanılmıyor. Bu özellikten yararlanmak için öncelikle OpenAI tarafından geliştirilmiş ChatGPT uygulamasını cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

şimdilik masaüstü yazılımda kullanılmıyor. Bu özellikten yararlanmak için öncelikle tarafından geliştirilmiş ChatGPT uygulamasını cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı açtığınızda üst kısımda GPT-3.5 ve GPT-4 seçenekleri karşınıza çıkıyor. Bu kısımda pro üyeliğiniz varsa GPT-4 ile ilerleyebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde devam etmek için ise GPT-3.5’i seçmeniz gerekiyor.

ve seçenekleri karşınıza çıkıyor. Bu kısımda pro üyeliğiniz varsa GPT-4 ile ilerleyebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde devam etmek için ise GPT-3.5’i seçmeniz gerekiyor. Mesaj kısmının sağ tarafında yer alan ses dalgası görünümlü butona tıkladığınızda sesli komut özelliği devreye giriyor.

Sesli komutlarınızın uygulama tarafından algılanabilmesi için cihazınızda uygulamanın mikrofon erişimine izin vermiş olmanız gerekiyor.

Gerekli izinleri verip sesli komut tuşuna bastıktan sonra alt kısımda çıkan ‘kaydetmek için dokun’ seçeneğine tıklamalısınız.

Bu aşamadan sonra istediğiniz komutu sesli bir şekilde ChatGPT’ye iletebilirsiniz.

Uygulamada Whisper AI olarak belirtilen bu özellikten yararlanarak, komut yazma zahmetine girmeden hızlı bir şekilde ChatGPT’den istediğiniz konuda destek alabilirsiniz.

ChatGPT Sesli Kontrolün Avantajları

ChatGPT’yi sesli bir şekilde kullanabiliyor olmak uygulama deneyimi açısından büyük avantajlar sağlıyor. Öncelikle sesli komutlar sayesinde gireceğiniz istemler çok daha hızlı bir şekilde karşı tarafa aktarılabiliyor.

Zamandan tasarruf etmenin yanı sıra kendinizi daha iyi bir şekilde ifade ederek daha etkili sonuçlar almanıza yardımcı olan sesli komut özelliği ChatGPT deneyiminizi iyileştiren bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ChatGPT’nin sesli komut desteği farklı dillere ve aksanlara uyum gösteriyor. Aksanınız yeterince iyi olmasa bile çeşitli dillerde girdiğiniz komutları anlama becerisi oldukça gelişmiş durumda. Bu da özellikle ChatGPT’ye yaptıracağınız çeviri işlemlerinde avantaj sağlıyor.

Tıpkı yazılı promptlarda olduğu gibi sesli komutlarla da ChatGPT günlük hayatta birçok işinizi kolaylaştırmaya yarıyor. İş başvurusundan metin çevirilerine, etkinlik planlamasından içerik üretimine birçok alanda ChatGPT’den sesli olarak da destek alabilirsiniz.