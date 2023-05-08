En Kullanışlı ChatGPT Alternatifleri

ChatGPT’yi bilmeyen kaldı mı? Sanmıyoruz. Her geçen gün popülaritesini artırmayı başaran ChatGPT pek çok kişinin eli ayağı oldu resmen. Günlük hayatımızda sık sık kullandığımız ChatGPT’nin pek çok alternatifi olduğunu biliyor muydunuz?

ChatGPT her ne kadar en popüler chatbot olsa da ChatGPT alternatifleri kullanışlılık ve yenilik bakımından hiç fena değiller. Yapay zeka ile vakit geçirmeyi seviyorsanız size en iyi ChatGPT alternatiflerinin bulunduğu bir liste hazırladık.

En İyi ChatGPT Alternatifleri

Dialogflow

Botpress

IBM Watson Assistant

Amazon Lex

Wit.ai

Tars

MobileMonkey

Chatfuel

Flow XO

Landbot

Dialogflow

Teknoloji devi Google’ın chatbotu işine girmemesi mümkün mü? elbette değil. Google tarafından geliştirilen bir chatbot platformu olan Dialogflow, yapay zeka algoritmaları sayesinde doğal dil işleme teknolojisini kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verir. Dialogflow; Facebook Messenger, Telegram ve daha birçok platformda kullanılabilir.

Botpress

Açık kaynak kodlu bir chatbot platformudur. Botpress, kullanıcıların herhangi bir kodlama becerisi olmadan basit bir arayüz üzerinden chatbotlarını oluşturmasına izin verir. Botpress; Facebook Messenger, Slack, Microsoft Teams gibi pek çok platformda kullanılabilir. Botpress’in en önemli özelliği hiç şüphesiz ki açık kaynak kodlu olmasıdır.

IBM Watson Assistant

IBM tarafından geliştirilen bir chatbot platformudur. Watson Assistant, doğal dil işleme teknolojisi kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verir. IBM Watson Assistant, Facebook Messenger, Slack, Skype ve daha birçok platformda kullanılabilir.

Amazon Lex

Amazon tarafından geliştirilen bir chatbot platformudur. Doğal dil işleme teknolojisi kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verir. Amazon Lex, tahmin edebileceğiniz üzere Amazon Echo cihazlarında ve daha pek çok platformda kullanılabilir.

Wit.ai

Facebook tarafından geliştirilen bir chatbot platformudur. Doğal dil işleme teknolojisi kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verir. Wit.ai, Facebook Messenger, Slack ve daha birçok platformda kullanılabilir.

Tars

No-code (kod yazmadan) chatbot oluşturma platformu. Sürükle-bırak arayüzü ile kullanıcılar kolayca chatbotlarını oluşturabilirler. Tars, web sitelerine, Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, ve daha birçok platforma entegre edilebilir. Eğer kod yazmayı bilmiyorsanız ve bir chatbotuna ihtiyacınız varsa Tars’a muhakkak bir göz atmalısınız.

MobileMonkey

Facebook Messenger chatbot platformu. Doğal dil işleme teknolojisi kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verir. MobileMonkey ayrıca kullanıcılara özelleştirilmiş teklifler sunar ve Facebook reklamlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Chatfuel

Bir başka no-code chatbot platformuda Chatfuel’dır. Kullanıcılar Facebook Messenger chatbotları oluşturabilirler. Chatfuel, arayüz üzerinde sürükle-bırak yöntemi ile chatbotlarının yanıt vermesi gereken soruları belirlemelerine olanak tanır.

Flow XO

Çoklu platform desteği olan chatbot platformu. Kullanıcılar Flow XO arayüzü üzerinden chatbotlarını oluşturabilirler ve Slack, Facebook Messenger, SMS, web siteleri, gibi farklı platformlarda kullanabilirler.

Landbot

Web sitelerinde kullanılan chatbot platformu. Kullanıcılar sürükle-bırak arayüzü ile chatbotlarını oluşturabilirler. Sürükle-bırak yöntemi chatbotlar için oldukça efektif bir methot. Landbot, kullanıcılara özelleştirilmiş sorular sorma ve hedef kitleleri belirleme olanağı sunar.

ChatGPT alternatifleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ChatGPT’yi ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Favori ChatGPT alternatifiniz nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.