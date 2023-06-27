Yapay Zeka ile Özgeçmiş Hazırlayabileceğiniz Uygulamalar

Yapay zekanın gücünden pek çok alanda olduğu gibi öz geçmiş oluştururken de yararlanabilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz çok sayıda farklı yapay zeka aracı mevcut.

Siz de bu uygulamalar aracılığıyla birkaç dakika içinde deneyimlerinizi, eğitim bilgilerinizi ve hakkınızdaki diğer detayları içeren, etkileyici bir CV oluşturabilirsiniz.

Yapay zeka desteğiyle iş başvurularınızı daha nitelikli hale getirmek istiyorsanız, öz geçmiş hazırlarken kullanabileceğiniz popüler yapay zeka uygulamaları bu yazımızda sizi bekliyor!

Öz Geçmiş Hazırlarken Kullanabileceğiniz Yapay Zeka Araçları Neler?

Zety Resume Builder

Resume.com

MyPerfectResume

Novoresume

Enhancv

CakeResume

1. Zety Resume Builder

Zety Resume Builder, kendi içinde farklı sektörlere yönelik, özel olarak tasarlanmış şablon ve metin önerilerini barındıran, AI destekli bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Arayüz tasarımı sayesinde kullanımı son derece kolay olan bu uygulama yapay zekayı kullanarak öz geçmişinizde yazan içeriklerin kontrolünü sağlıyor.

Yazım hataları ve dil bilgisi kurallarına ilişkin kontrolleri kendiliğinden gerçekleştiren Zety, öz geçmişinizi görsel açıdan da zenginleştirmenize imkan tanıyor. Hazır şablonlara yeni bölümler ekleyerek, renklendirme ve biçimlendirme yaparak öz geçmişinizi etkileyici bir hale getirmenize yardımcı oluyor.

2. Resume.com

Zengin görsel içeriklere sahip şablonlar ile öz geçmiş hazırlama sürecinizi kolaylaştıran Resume.com’un en önemli özelliği sektörünüze uygun anahtar kelimeleri size öneriyor olması.

Bu özellik sayesinde size uygun pozisyonlara yönelik yapılan aramalarda öz geçmişinizin görünürlüğünün artmasına katkı sağlıyor. Ayrıca hazır şablonlara yeni bölümler ekleyip çıkarma imkânı sunan Resume.cv öz geçmişiniz için size geri bildirimlerde bulunuyor.

Yapay zekâ destekli geliştirici özelliklere sahip olan Resume.com’u kullanarak farklı sektörlere uyumlu, etkileyici öz geçmişler hazırlayabilirsiniz.

3. MyPerfectResume

Profesyonel şablonları ve öz geçmiş içeriklerini oluştururken işinize yarayan ipucu araçları ile öne çıkan MyPerfectResume farklı sektörlere ve pozisyonlara hitap eden öz geçmişler hazırlamanıza olanak sağlıyor.

Yapay zekâ aracılığıyla size sunulan öneriler CV’nizi daha zengin ve ilgi çekici hale getirmenize yardımcı oluyor. Özelleştirilmiş yazma önerileri ile becerilerinizi vurgulamanıza destek olan MyPerfectResume kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz kullanım olanakları sunuyor.

4. Novoresume

Öz geçmişinizi öne çıkarma konusunda AI desteğinden yararlanan Novoresume sektörünüzle ilgili anahtar kelimeleri ve şablonları size sunuyor.

Anahtar kelime optimizasyonu sayesinde çarpıcı bir öz geçmiş hazırlamanıza imkân tanıyan Novoresume’da öz geçmişinize yeni bölümler ekleyebilir, CV’nizi kendi bilgi ve birikimlerinize göre zenginleştirebilirsiniz.

5. Enhancv Resume Builder

İçinde bulunduğunuz sektöre ve iş arayışınıza uygun bir öz geçmiş hazırlamak için çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz Enhancv’de görsel açıdan birbirinden farklı özelliklere sahip, yeniden düzenlenebilir şablonlar yer alıyor.

Enhancv’nin öne çıkan özellikleri arasında ise yapay zekâ desteğinin kullanıldığı özgeçmiş analizi bulunuyor. Öz geçmiş hazırlama konusunda tecrübesiz kişiler için kullanışlılık sağlayan bu uygulama etkileşimli öz geçmişler oluşturmanıza da katkı sağlıyor.

Böylece hazırladığınız CV’ye video, link, resim gibi eklemeler yapma imkânınız oluyor.

6. CakeResume

CakeResume kullanım kolaylığı ile öne çıkan ve istediğiniz özelliklere sahip bir CV hazırlamanıza yardımcı olan yapay zekâ aracı olarak öne çıkıyor. Çeşitli şablon seçenekleri sunan uygulamada şablonlarda değişiklik yapmak için sürükle - bırak gibi basit teknikler kullanmanız yeterli oluyor.

CakeResume’un en avantajlı özelliklerinden biri ise yapay zekâ desteğiyle öz geçmişinizi değerlendirip geri bildirim yapıyor olması. Bu sayede henüz hiç öz geçmiş hazırlamamış kişiler bile birkaç dakika içinde CakeResume’u kullanarak kendi deneyimlerine uygun bir öz geçmişe sahip olabiliyor.

Yapay zekâ desteği ile öz geçmiş hazırlamanıza imkân tanıyan diğer uygulamalar arasında VisualCV, Resume-Now, Jobscan, Resumake.ai gibi araçları saymak mümkün. Bu araçlardan size uygun olanı kullanarak hem kendiniz hem de sevdikleriniz için hızlı bir şekilde etkileyici bir öz geçmiş oluşturabilirsiniz.