ChatBot Asistanı: ChattyAI Nedir? Nasıl Kullanılır?

ChatGPT ve OpenAI ortaklığıyla geliştirilmiş bir yapay zeka sohbet robotu olan ChattyAI, hem günlük hem de profesyonel hayatta farklı türlerdeki metin üretimlerinde çeşitli avantajlar sağlıyor.

Şiir, hikaye, masal, deneme, gezi yazısı gibi farklı türlerde metinler oluşturmanıza imkân tanıyan Chatty’den birçok alanda yararlanmanız mümkün. İçerik üretimi, araştırma, dil öğrenme, fikir oluşturma, kodlama gibi amaçlarla kullanabileceğiniz ChattyAI uygulamasını gelin, biraz daha yakından tanıyalım.

ChattyAI Nedir?

ChattyAI bir sohbet robotu olarak tasarlandığı için yazılı olarak diyalog kurabileceğiniz bir asistan görevi görüyor. Google’da araştırma yapmak yerine sormak istediğiniz her şeyi ChattyAI’a sorarak daha verimli ve pratik sonuçlar elde etmeniz mümkün.

Cihazınıza kolayca indirebileceğiniz ChattyAI, kendisine sorduğunuz sorulara bir arama motoru gibi değil kişisel bir asistan veya iş arkadaşı gibi cevap veriyor. Bazı kullanıcılar Chatty’yi araştırmalarını hızlandırmak için tercih ederken bazıları çeviir yapmak, bazıları ise sadee sohbet etmek için kullanıyor.

En popüler yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT tarafından geliştirilmiş bir robot olduğu için Chatty’nin geniş bir veri tabanına ulaşarak istediğiniz konuya ilişkin, olabildiğince güvenilir bilgiler sunduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Chatty, bir insan edasıyla size çeşitli öneriler sunabildiği için günlük hayatta yapacağınız aktiviteler için de Chatty’den destek alabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yerler, yemek istediğiniz yiyecekler ve katılmak istediğiniz etkinlikler hakkında Chatty’nin desteğiyle günlük hayatınızı daha eğlenceli ve planlı bir hale getirebilirsiniz.

ChattyAI Nasıl Kullanılır?

ChattyAI uygulamasını kullanmak için öncelikle cihazınıza uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Hem IOS hem de Android destekli cep telefonlarında kullanılabiliyor.

ChattyAI uygulamasını kullanmak için asistan ile diyalog başlatmanız yeterlidir. Herhangi bir türde yazılı bir metin oluşturmak için Chatty’den yararlanabilirsiniz.

Uygulamayı açtığınızda karşınıza sosyal, eğitim, sağlık, iş, seyahat, kodlama, eğlence, yemek gibi çeşitli sekmeler çıkıyor. Bu sekmelere tıkladığınızda Chatty’nin sunduğu prompt önerileri sıralanıyor.

Dilerseniz uygulamanın size sunduğu promptları kullanabilir veya kendi isteğinize uygun bir prompt girerek diyalog başlatabilirsiniz.

Chatty, çoklu dil desteğine sahip bir asistan olduğu için kendisiyle farklı dillerde diyalog kurmanıza imkân tanıyor. Aynı zamanda sizin için çeviri yapabiliyor. Chatty’nin bu özelliği sayesinde yabancı dillerde kendinizi geliştirebilirsiniz.

Program kullanımı ve kodlar konusunda destek alabileceğiniz Chatty, çeşitli uygulamaların nasıl kullanılacağını sorduğunuzda size rehberlik ediyor. Ayrıca aldığınız hata kodlarının karşılığını ve ne yapmanız gerektiğini de hızlı bir şekilde açıklıyor.

Facebook, Twitter, Instagram gibi çeşitli sosyal medya platformlarında yapacağınız paylaşımlar için göz alıcı fikirler sunan Chatty, ürün satışı ve pazarlama alanında da kreatif fikirler sunarak işinizi geliştirmenize yardımcı oluyor.

ChattyAI ile herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapma şansınız bulunuyor. Bilgi sahibi olmak istediğiniz konuya ilişkin genel bir bilgilendirme yapmasını istediğinizde size konuyu özetleyen bir metin sunuyor. Daha detaylı bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda ise konuya ilişkin farklı başlıkları teker teker detaylandırıyor.

ChattyAI kullanıcıları ihtiyaç duydukları herhangi bir konuda bu uygulamadan öneri ve fikir alma şansına sahip oluyor.

ChattyAI Ücretli Mi?

Uygulamayı açtığınızda size iki farklı PRO alternatifi sunuluyor. Bu iki alternatifin biri yıllık, diğeri ise haftalık plan olarak geçiyor. Yıllık planı tercih ettiğinizde senelik yaklaşık 1.000 TL gibi bir ücret ödeyerek sınırsız soru & cevap hakkına, daha detaylı yanıtlara, konuşma geçmişine ve daha hızlı yanıtlama gibi avantajlara sahip olabilirsiniz.

Haftalık planda ise haftada yaklaşık 180 TL gibi bir ücret ödeyerek aynı haklara sahip olabiliyorsunuz. Yıllık plandan farklı olarak haftalık planı seçerseniz üç gün ücretsiz deneme hakkınız bulunuyor. Dolayısıyla haftalık planda anında ödeme yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Dilerseniz üç günlük deneme süresinin sonunda iptal edebilirsiniz.

PRO paketlerden hiçbirini tercih etmek istemiyorsanız bu ekran karşınıza çıktığında üst kısımda yer alan çarpıya basarak uygulamayı ücretsiz haliyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.