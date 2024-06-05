Chivalry 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Chivalry 2 sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi açısından büyük bir öneme sahip çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılayamadığı takdirde donma ve kasma problemleri meydana gelir. Bu da oyun deneyiminin doğrudan olumsuz etkilenmesine yol açar.

Chivalry 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. İşte oynanışı ve atmosferiyle dikkat çeken oyuna dair merak edilen detaylar!

Chivalry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i3-4370

: Intel i3-4370 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 10

En iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan Chivalry 2'nin düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i3-4370 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 78702'e ihtiyaç duyuluyor. Minimum sistem gereksinimlerinde en az 8 GB RAM isteniyor.

Chivalry 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i7 6700 veya AMD Ryzen 5 3500x

: Intel i7 6700 veya AMD Ryzen 5 3500x RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1070 ya da AMD RX Vega-56

: NVIDIA GTX 1070 ya da AMD RX Vega-56 DirectX: Sürüm 10

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GTX 1070 ya da AMD RX Vega-56 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel i7 6700 veya AMD Ryzen 5 3500x gerekiyor. Ayrıca en az 16 GB RAM isteniyor.

Chivalry 2 Kaç GB?

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry 2 isimli oyun en az 35 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde artık oynamadığınız oyunları ve kullanmadığınız programları kapsamlı şekilde silebilirsiniz.

Chivalry 2 Nasıl Bir Oyun?

Orta Çağ filmlerindeki savaşlardan ilham alan Chivalry 2, ilk olarak 2021 yılında piyasaya sürüldü. 82 Metacritic puanına sahip oyunda kılıç, kalkan ve balta gibi silahları kullanarak karşı takımı yenmeye çalışıyoruz.

Atmosferi çok başarılı şekilde yansıtan yapım başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor. Popüler oyunda karakteri özelleştirme imkânı da mevcut.

Bu rehberde Chivalry 2 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.