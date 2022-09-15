Chivalry 2 İncelemesi: Baltalar Savrulacak, Kalkanlar Parçalanacak

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen ve Tripwire Presents tarafından yayınlanan Chivalry 2, 2021 yılının haziran ayında bizlerle buluşmuştu. Oyun ilk olarak Epic Games Store’a özel olarak çıkış yapmıştı. Tam 1 yıl sonra Steam’e geldi ve Chivalry 2 tekrardan popülarite kazandı. Biz de bu yazımızda Chivalry 2’yi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte karşınızda Chivalry 2 incelemesi!

Grafikler

Chivalry 2’nin grafik kalitesi ortalamanın üzerinde diyebileceğimiz bir seviyede. Savaş alanı içerisinde çok kalabalık bir grup ile savaştığımız için grafiklerin en üst düzeyde olmasını beklemek biraz yersiz olurdu zaten. Sistemlerimizi çok zorlamadan, göze hoş gelecek grafikler kullanılmış.

Savaş alanları oldukça gerçekçi gözüküyor. Grafikler sizi gerçekten bulunduğunuz yerde hissettiriyor. Kaplama kalitesi ve ambiyans, oyunun içine dalmanızı kolaylaştırıyor. Oyunun genel tonu sizi gerçekten savaş atmosferinin içerisine sokuyor.

Ses

Chivalry 2’nin belki de en sıra dışı ve hayranlık uyandıracak yönlerinden bir tanesi oyunun genel ses dizaynı. Hasar aldığınızda çıkan sesler, savuşturma yaparken kılıçların birbirine sürtünürken çıkardığı sesler, mancınıkların ve arbaletlerin sesi gerçekten çok iyi bir şekilde kaydedilmiş, oldukça özenli bir işçilikle oyunun içerisine yedirilmiş.

Chivalry 2’deki sesler, aynı zamanda oyunun mizahi yönünü de ortaya çıkarıyor. Oyunun içerisinde “C” tuşuna bastığınız zaman karakteriniz avazı çıktığı kadar uzun uzun bağırıyor. Bu bağırma oldukça kalın ve tok bir sesten gelen bir savaş narası gibi de olabiliyor korkak bir köylünün çıkardığı ince ve cızırdayan bir ses de. Karakterinizin özelleştirme ekranında sesinizi de seçebiliyorsunuz ve karakterinizin sesi hem bağırırken hem de diğer oyuncularla iletişime geçerken oldukça önemli bir role sahip.

Kalabalık alanlarda sürekli birbirine çarpan silahların, kalkanların, okların ve bıçakların gürültüsü sizi gerçekten savaş alanındaymış gibi hissettiriyor. İyi bir kulaklıkla bu oyunu oynamak gerçekten kelimenin tam anlamıyla oyuncuyu gaza getiriyor.

Hikaye

Oyunun odak noktası hikaye değil. Chivalry 2’de henüz bir hikaye modu bulunmuyor. Geliştirici ekibin de ileride böyle bir şey ekleyip eklemeyeceği meçhul. Hikaye namına bulabileceğiniz tek şey bazı haritalarda savaş başlamadan önce yapılan motivasyon konuşmaları olacaktır. Buna da hikaye demek pek mümkün değil açıkçası. Chivalry 2 iyi bir hikaye dinleyeceğiniz bir oyun değil; kılıç, kalkan, ok-yay kullanma becerilerinizi sınayan bir oyun. Chivalry 2’deki en önemli bileşen oynanabilirlik ve oynanış.

Oynanış

Geldik Chivalry 2’yi satın almanıza sebep olacak asıl bileşene. Chivalry 2 oldukça gerçekçi bir orta çağ aksiyon oyunu. Kılıç, kalkan, balta, balyoz, gürz, yay, arbalet gibi silahları kullanarak karşı takımı yenmeye çalıştığınız bir oyun. Belirtmekte fayda var ki Chivalry 2’nin oynanışı gerçekten çok iyi. Oyuncuyu oldukça heyecanlandıran ve gaza getiren bir yapısı var. Eğer oyunu öğrenmek isterseniz ve birazda sabırlı bir oyuncuysanız onlarca belkide yüzlerce saatinizi bu oyuna gömebilirsiniz.

Chivalry 2’de oynanış mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde ele alınmış. Gerçekçiliği biraz daha detaylı anlatmak gerekirse örneğin tek elle tutulan bıçak gibi bir silah ile savunma yaptığınızda eğer karşı tarafta çift elle kullanılan ağır bir silah varsa gelen bu saldırıyı tutamayacağınız malum. Hatta saldırıyı tutamadığınız gibi kolunuz da kopabiliyor. Yere düşen silahları kullanabiliyor, dilediğiniz gibi fırlatabiliyor ve saplanan yerlerden söküp tekrar tekrar fırlatabiliyorsunuz. Oyunun gerçekçi ve fizik bazlı yönleri bazen ağzınızı açık bırakacak cinsten.

Chivalry 2’nin oynanışı göründüğünden çok daha kompleks ve zor. Öyle ki eğer çok tecrübesiz bir oyuncuysanız uzun süre bir düşmanı bile öldüremeyebilirsiniz. Biraz olsun tecrübeli ve iyi oyuncuların bile oyunun mekaniklerini öğrenmek için saatlerini harcaması gerekiyor. Bu zor ve detaylı oyun mekaniği oyunu uzun saatler boyunca oynanabilir hale getiriyor. Belli bir sınıfta uzmanlaşmak ve elinizdeki silahları doğru bir şekilde kullanmak için bol bol pratik yapıp savaş alanında deneyim kazanmanız gerekmekte. Gerçekçi ve kompleks dövüş mekaniklerinden hoşlananlar Chivalry 2’de çok uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirebilecek.

Chivalry 2’de oynanış sadece kendi yeteneklerinizi geliştirmekten ibaret değil. Karşınızdaki kişinin ya da düşman grubunun hareketlerini incelemek ve ona göre oynamak da oldukça önemli. Rakiplerinizin hareketlerini analiz etmek oyunda oldukça kritik bir öneme sahip. Dikkatinizin dağıldığı en ufak bir anda kafanızın gövdenizden ayrılması söz konusu.

Chivalry 2 Kaç Kişilik?

Oyunun iddialı olduğu bir diğer bileşen ise 64 kişiye kadar oyun oynama imkanı sağlamasıdır. 64 ya da 40 kişilik oyun modlarından birine girerek oldukça kalabalık bir savaşın içerisinde yer alabilirsiniz. 64 kişi ile aynı haritada fiziksel bir mücadeleye girmek oldukça etkileyici. 32 kişinin diğer 32 kişiyle kapışmasına şahit olmak oldukça görkemli hissettiriyor. Kalabalık dövüşler ilginizi çekiyorsa Chivalry 2 şu an piyasadaki en iddialı oyunlardan bir tanesi.

Chivalry 2 Kaç GB?

2021 yılında çıkmış ve fena sayılmayacak bir görsel kaliteye sahip olan Chivalry 2 sadece 35 GB’lık bir kullanım alanı talep ediyor. Güncel bir oyun için oldukça kabul edilebilir bir miktar diyebiliriz.

Chivalry 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i3-4370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 2 GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 6700 ya da AMD Ryzen 5 3500x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 ya da AMD RX Vega-56

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Güncel bir oyun için fena sayılmayacak bir sistem isteyen Chivalry 2’yi eğer PC’niz kaldırmıyorsa endişe etmenize gerek yok. Chivalry 2 Geforce Now sistemine dahil edildi. Siz de Geforce Now ile Chivalry 2’yi en yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız Chivalry 2 incelemesi bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.