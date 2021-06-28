Chivalry 2, destansı orta çağ film savaşlarından ilham alan çok oyunculu birinci şahıs slasher oyunu.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Chivalry 2, Torn Banner Studios tarafından geliştirilen, Tripwire Interactive tarafından yayınlanan çok oyunculu hack&slash aksiyon oyunu. 2012 yılından çıkış yapan Chivalry: Medieval Warfare’ın devamı olan oyun, Epic Games Mağazası’nda!

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Chivalry 2, birinci şahıs veya üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon oyunu. Oyuncular, balyoz, kılıç ve balta gibi çeşitli orta çağ yakın dövüş silahlarıyla donatılıyor, ok ve yay da kullanabiliyorlar. Haritada gizli yerlerde yeni silahlar bulunabiliyor. Oyuncuların üç temel yakın dövüş saldırı şekli var; yatay kesme, dikey kesme ve birbirine zincirlenebilen bıçak. Oyuncuların düşman saldırılarını da engellemesi gerekiyor, doğru zamanlamayla rakiplerini şaşırtabiliyor ve saldırılarını savuşturabiliyorlar. Oyuncular rakiplerinin kopan parçalarını alıp silah olarak kullanabiliyor. Yakın dövüş silahlarını düşmanlarını atabiliyorlar. Serinin ikinci oyununda oyuncular ata binerek savaş alanını hızla terk edebiliyorlar.

Tüm oyun modları mavi ve beyaz giyen Agatha Şövalyeleri ile kırmızı ve siyah giyen Masonları karşı karşıya getiriyor. Oyun, takım ölüm maçı ve maksimum 64 oyuncuyu destekleyen takım hedefi modu içeriyor. Takım hedefi modunda bir grup karşı takımın kalesine girmeye ve şahlarını ortadan kaldırmaya çalışırken diğer grup kaleyi savunmaya çalışıyor. Savaş çeşitli aşamalara ayrılmış, her aşamanın kendine özgü hedefleri var. Oyuncular kaleyi başarılı bir şekilde ele geçirdiklerinde savunan takımın en iyi oyuncuları kral oluyor ve çeşitli avantajlar elde ediyor. Savaşın her aşaması zamanlı ve işgalciler bu süre içinde hedefleri tamamlayamazlarsa savunmacılar maçı kazanıyor.