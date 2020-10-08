Chrome Dosya İndirme Hatası ve Çözümü - Günümüzde en çok kullanılan internet tarayıcısı olan Google Chrome zaman zaman çeşitli sorunlarla karşımıza çıkabiliyor. Eğer bir dosya indirmeye çalıştığınızda, dosyanın indirilemediği ile alakalı bir problem alıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Chrome'un dosya indirme sorunu aslında oldukça sık görülen bir problemdir. Bunu göz önünde bulundurarak bu sorunla ilgili yapabileceğiniz işlemleri, basit püf noktaları ve etkili ipuçları ile karşınızdayız. Peki bu sorunla nasıl baş edebilirsiniz? Hadi hızlıca yazıya geçelim!

Chrome Dosya İndirme Hatası Nasıl Çözülür?

Google Chrome'daki dosya indirme hatası için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler şu şekilde:

1- Bağlantıyı Kontrol Edin

Bu sorun en temelde internet bağlantısında yaşanan bir problemden kaynaklanıyor olabilir ve bu nedenle ilk yöntem internet bağlantınızı kontrol etmek olacaktır. Bağlantıyı kontrol ettikten sonra Chrome'u yeniden başlatın ve dosyaları tekrar indirmeye başlayın. Eğer sorun hala devam ediyorsa bir alttaki yönteme geçiş yapın.

2- Temel Temizlik Yapın

Bu noktada temel temizlikleri yapmak bazı olası sorunların önüne geçebilir. Bahsettiğimiz şey Chrome'un ayarlarına girmenizi ve hem geçmişi hem de önbelleği temizlemeyi içeriyor. Bunun ardından Chrome'u yeniden başlatın ve dosyaları tekrar indirmeye çalışın. Eğer sorun hala devam ediyorsa bir alttaki yönteme geçiş yapın.

3- Donanım Hızlandırmayı İptal Edin

Chrome'u açın ve 'Gelişmiş Ayarlar' menüsü altında yer alan 'Kullanılabilir Olduğunda Donanım Hızlandırmayı Kullan' seçeneğindeki işareti kaldırın. Bunun ardından Chrome'u yeniden başlatın ve dosyaları tekrar indirmeye çalışın. Eğer sorun hala devam ediyorsa bir alttaki yönteme geçiş yapın.

4- Chrome'u Yeniden Yükleyin

Eğer sorun hala devam ediyorsa bilgisayarınızdan Chrome'u tamamen kaldırın ve kayıt defterinde yer alan tüm klasörleri silin. Ardından Chrome'u tekrar yükleyerek sade ve temiz bir başlangıç yapın ve dosyaları tekrar indirmeye çalışın. Eğer sorun hala devam ediyorsa bir alttaki yönteme geçiş yapın.

5- Uzantıları Devre Dışı Bırakın

Bazı durumlarda uzantılar, can sıkıcı sorunlara yol açabilirler. Uzantıların herhangi bir soruna neden olup olmadığını anlamak için Chrome'daki eklentilerin tümünü bir süre için devre dışı bırakın ve dosyaları tekrar indirmeye çalışın. Eğer sorun hala devam ediyorsa Chrome'u kullanmayı bırakın ve alternatif bir internet tarayıcısına geçiş yapın.