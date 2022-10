Clash Royale Oyuncularına Özel İpuçları ve Başlangıç Rehberi

Clash of Clans ile mobil kulvarda çok büyük bir kitle yakalamış olan Supercell, inanılmaz derecede eğlenceli yeni oyunu Clash Royale’i hayatımıza soktu. Stratejik oynanışı kart oyunuyla birleştiren Clash Royale APK, daha önce hiç görülmemiş bir PvP deneyimi sunarak milyonlarca oyuncuyu akıllı telefonlarının başına kitlemeyi başardı bile! Biz de bu yazımızda Clash Royale’e yeni başlayan, veya oyunda kendini geliştirmek isteyen oyuncular için ipuçları sunacak ve en iyi desteyi oluşturmanız adına faydalı bir rehber paylaşacağız.

Bahsedeceğimiz Clash Royale ipuçları ve taktikleri genellikle başlangıç seviyesindeki oyunculara yardımcı olmak amacıyla oluşturuldu, ancak yüksek kupa sahibi oyuncuların da göz atmaları elbette faydalı olacaktır - belki de oyununuzu daha ileriye taşımak amacıyla oyunda fark etmediğiniz noktalar görebilirsiniz.

1- İlk hamle için bekleyin

Eğer açılış için süper bir kart gelmemişse (Cadı gibi!), genellikle ilk hamlenizi yapmadan önce beklemek iyi oluyor. Rakibinizin hangi kartı oynadığını görün, ona göre karşılık verebilecek kartı oynamaya çalışın. Her zaman başlangıç eli konusunda şanslı olamıyorsunuz, ama yine de Clash Royale’in bir strateji oyunu olduğunu unutmamak gerek; rakibinizin harcadığı iksirden daha düşük miktarda harcayarak karşılık verirseniz, oyunda bir adım öne geçmiş olursunuz. Bu gerçekten çok önemli.

2- Savunmaya geçmekten korkmayın

Oyunda savunma yapmak inanılmaz önemli ve daha yüksek arenalara ulaştıkça bunun kıymetini anlayacaksınız. Bu yüzden kazanmak istiyorsanız, genellikle defansif bir oynanışa yönelerek kulelerinizi korumanız gerekiyor. Savaşçılarınızı haritada kontrollü noktalarda çağırmak da bu işin bir parçası. Her zaman kartınızı oynarken iksir miktarını göz önünde bulundurun ki rakibinize karşılık verebilesiniz. Çoğu yeni oyuncu haritanın size en yakın noktasında yüksek iksir harcayan kartları kullanacak, siz de böylece kulelerinize yakın bir pozisyonda daha az iksir kullanarak bu saldırıyı savuşturabilirsiniz. Eğer bu ani saldırıları hızlıca temizleyebilirseniz, o an daha çok iksire sahip olduğunuz için oyunun akıbetini belirleyecek hamleler yapabilirsiniz. Unutmayın, iksir kontrolünü akıllıca yaparsanız sadece savunarak bile rakibinizden bir adım öne geçebilirsiniz. Bu da çoğunlukla o oyunu alacağınız anlamına geliyor.

3- TV Royale bölümündeki oyunları izleyin

Dediğim gibi oyunda çok fazla strateji dönüyor ve bunları çözebilmek için TV Royale üzerindeki maçları izleyerek elit oyuncuların nasıl oynadığını görmenizde fayda var. Bu kısımda göreceğiniz oyuncular, oyunun en iyi kartlarını kullanarak savaşsalar da yaptıkları hamlelerden asıl olayı kapmak mümkün. En iyi oyuncu olmak için rakibi çok iyi değerlendirmek gerektiğini unutmayın. Nasıl karşılık veriyorlar, 8 kartlık destede hangi tip kartlar kullanıyorlar dikkat edin.

4- Sizin için en uygun kartları kovalayın

Clash Royale’de her zaman bir diğerinden daha üstün ve hatta “OP” sayılacak kartlar olacak ve Supercell de fırsat bulduğu zaman bu kartları dengelemek adına yamalar yayınlayacak (şimdiden oyuna bazı kartları değiştiren bir yama geldi bile). Bu yüzden her oyunu kazanmanızı sağlayacak bir deste veya kart bulmak mümkün değil - bazı desteler diğerlerinden çok daha iyi iş yapıyor kabul; ama karşınıza gelen kartları daha az iksirle karşılamak ve kombolar üretmek her zaman en iyi seçenek. Rakibinizi oyunda dikkatlice izleyin ve hatalarından, güzel hamlelerinden siz de bir şeyler öğrenin. Oyunda 3 farklı deste yeri olduğunu unutmayın ve farklı kart kombolarını deneyerek en çok hoşunuza giden desteyi oluşturmak için yeni şeyler denemekten korkmayın. Eğer Prens sizi yarı yolda bırakmıyorsa kullanın! :)

5- İş yapan/yapacak kartların seviyesini yükseltin

Oyunda iyi kartların yanında bir o kadar da rezil kartlar olduğu bir gerçek. Yakın zamanda oyunun iyi kartları hakkında ayrı bir blog hazırlamayı düşünüyorum, o zamana kadar altın kuralın her zaman belirli bir yola odaklanarak -istediğiniz- kartları yükseltmek olduğunu unutmayın. Kartları yükseltmek için harcayacağınız altının geri dönmeyeceğini unutmamak gerekiyor. Bu yüzden bana kalırsa sadece en çok kullandığınız, bariz bir şekilde diğerlerinden daha iyi olan kartları yükseltin. Özellikle ilk başlarda pek çok zayıf kart kullanacaksınız, onların üzerine yatırım yapmayın. Hem böylece mağazada her gün değişen kartlar için de altın biriktirmiş olursunuz.

6- Son dakikada oyun kazanmak daha kolay

60 saniyelik Ani Ölüm süresi başladığında ilk kuleyi alan oyunu kazanıyor. Yani eğer berabere giden bir oyun varsa planınızı ilk kuleyi almak için yapmakta fayda var. Bu noktada Roket gibi sürpriz olan ve yüksek hasar vuran kartlar avantajlı. Bu düzlükte iksirler de hızlıca dolduğu için tek bir noktaya abanıp ciddi baskı kurmak ilk kuleyi alma şansınızı artıracaktır. Doğru kartları, doğru noktalarda oynamak da bu düzlemde çok önemli.

7- Kusursuz desteyi yapmak için ipuçları

İyi bir deste yapmak, zaman ve istikrar gerektirir. Farklı kartları deneyecek, elinizdekilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Bu noktada bazı stratejilerin diğerlerinden daha iyi işlediğini hatırlıyorsunuz değil mi? Aynı zamanda kimi kartların oyun boyunca “iyi” sayıldığını da tekrar hatırlatalım. Şimdi bunları göze alarak, elinizdekilerle en iyi desteyi oluşturalım:

Farklı kart komboları deneyin; Dev’in ardına Mini P.E.K.K.A. koymak doğru bir zamanda o kulenin gideceği anlamına gelebilir. Her zaman farklı kartları deneyerek birbirleriyle olan sinerjilerini ölçün. Aynı zamanda nadir kartların her zaman daha iyi demek olmadığını da unutmayın.

Şu anlık en iyi başlangıç kartları arasında Oklar (küçük düşmanları indirmek için ideal), Cadı/Silahşör ve Dev/Prens var. Bu üç kombinasyona baktığımızda aslında her zaman bir tank, uzak menzilli savaşçılar ve orduları indirmek için hızlı büyüler kullanmanız gerektiğini görüyoruz. Seviyeniz ilerledikçe havadan saldıranlara karşı savunmayı ve alan kontrolünü de öğreneceksiniz. Bunlar başlangıç/orta seviye için ideal kartlar.

8- Kulenizi kurtarmak için defans binaları koymak

60 saniyelik yoğun tempo içerisinde kulelerinizi savunmak için ilginç bir strateji de defans binaları kullanmak olacak. Defans kuleleri birbirinden farklılık göstererek farklı amaçlarla kullanılıyor, ancak başlangıç için bunların her zaman rakip savaşçıların hedefi olacağı için size zaman kazandıracağı bir gerçek. Diyelim ki oldukça zor bir durumdasınız ve bir kulenizin canı çok az. Sürekli bastıracak rakibinizin savaşçılarını oyalamak için defans binalarını kullanarak kendinizi savunabilirsiniz. Bu size hem zaman kazandırır, hem de birden çok düşmana karşı savunmanızı sağlar. Dua edin ki rakibinize Alev topu veya Roket gelmesin!

Şimdilik Clash Royale için ipuçlarımız bu kadar. Yakın zamanda paylaşacağımız yeni rehberler ve stratejiler için takipte kalmayı unutmayın!