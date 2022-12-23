Sık Yaşanan Çoklu Monitör Sorunları ve Çözümü

Bir bilgisayarın iki ya da ikiden fazla bilgisayarla bağlantı kurması sonucu çoklu monitör sistemi ortaya çıkar. Çoklu monitörün iki türlü çalışma sistemi vardır. Bu çalışma sistemlerinden bir tanesinde bilgisayardaki görüntü tüm monitörlere aynı şekilde yansıtılır. Diğer çalışma sistemindeyse; monitörlere görüntüler birbirlerinin devamı şeklinde aktarılır.

Çift ekran programıyla çalışma alanınızın verimini artırabilirsiniz. Kendinize göre çoklu monitörleri kişiselleştirerek yaptığınız çalışmalardan daha çok verim alabilirsiniz. Çalışma hayatında çok kullanışlı olan çoklu monitör sisteminde arızalarda ortaya çıkabiliyor. Yazımızda çoklu monitör sorunları ve çözümü hakkında bilgiler vereceğiz.

Çoklu Monitör Sorunları ve Çözümü

Çoklu monitörlerde çeşitli sebeplerden dolayı problemler ortaya çıkabiliyor. Bu problemleri ve çözümlerini şöyle açıklayabiliriz:

Görüntülenecek Birden Çok Monitör Alınamıyor

Tek monitör üzerinde görüntü almada problem yokken diğer monitörlere görüntü yansımayabilir. Böyle bir problemle karşılaştığınızda aşağıda sıraladığımız noktaları dikkate alınız;

İlk olarak görüntü yansıtmayan tüm monitörler teker teker kontrol edilip donanım problemi varsa onlar giderilmelidir.

Monitör bağlantıları değiştirilebilir. Örnek olarak; monitöre VGA kablosunun yerine DVI kablosu bağlanabilir. Problemin asıl çıkış noktasının anlanıp çözülmesi açısından önemli bir adımdır.

Monitör sistem üzerindeki farklı video kartı noktalarına bağlanabilir. Bu da problemin video bağlantılarından kaynaklı olup olmadığını gösterir.

Video kartı ve sistemin birden fazla monitör görüntüsünü oluşturup oluşturmadığını kontrol ediniz. Özellikle sisteminizin ve video kartınızın çoklu monitör yapılandırılmasını kaldırıp kaldırmadığını detaylı kontrol ediniz. Bunun için hem video kartının hem de sistem özellikleri incelenmelidir.

Bilgisayarın işletim sisteminin birden fazla monitörü algılayıp algılamadığını da araştırınız.

Monitörlerin tümü işletim sistemi tarafından algılandığında video kartı üreticisi kontrol paneline girip çoklu monitör sistemini etkin hale getiriniz. Kontrol panelleriyle ilgili bilgiye video kartı üretici panelinden ulaşabilirsiniz.

Video sürücüleri güncel hale getirilerek de çoklu monitör sorunu giderilebilir.

İzlenecek Sinyal Yok

Çoklu monitörlerde izlenecek sinyal yok problemi; LED’in incelenmesiyle ya da ekrana gelen “Sinyal Yok” uyarısıyla fark edilir. Sıraladığımız adımlar sayesinde çoklu monitör kurulumunun doğru yapılıp yapılmadığını kolayca anlayabilirsiniz. İşte o adımlar;

Hem sinyal hem de güç kablolarında arıza olup olmadığı incelenmelidir. Kablo bağlantılarındaki hasar çoklu monitör sisteminin çalışmasını engeller. Arızayı tespit etmek için çalışmayan monitördeki kabloları, çalışan bir monitördeki kablolarla değiştiriniz. Eğer çoklu monitörler değiştirilen kabloda çalışıyorsa arıza kablolardan kaynaklıdır.

Adaptör kullanımını kontrol ediniz. Adaptörlerin kullanım amacı; sinyallerin birbirleri arasında değiştirilmesini ifade eder. Adaptörü çıkararak kabloyu sistem veya monitöre bağlayınız. Adaptör kullanmak gerektiği takdirde sorunsuz çalıştığını bildiğiniz bir adaptörü kullanınız.

Arızalı olduğu düşünülen monitörler birer birer çalışan sistem üzerinde denenmelidir. Monitörler başka sistemlerde problem yaratmadan çalışıyorsa monitörlerde arıza yoktur.

Monitör varsayılanlarında tekrar ayarlama yapılarak sinyal yok sorunu çözüme kavuşturulabilir. Yalnız monitör varsayılarıyla ilgili ayarlar her monitörde farklıdır. Bundan dolayı kendi monitörünüze ait kullanma kılavuzunu incelemeniz daha doğru olur.

Sürücüleri Güncelleme

Sık yaşanan çoklu monitör sorunları ve çözümü için sürücüleri güncelleyebilirsiniz. İşlemci, yonga ve grafik kartının güncel olması çok önemlidir. Teker teker bilgisayarın yongası, grafik kartı ve işlemcinin güncelliği kontrol edilmelidir.

En çok karşılaşılan çoklu monitör sorunları ve onların çözümlerinin yanı sıra dilerseniz iPad İkinci Monitör Olarak Nasıl Kullanılır? yazımıza da göz atabilirsiniz.