CS 1.6 Crosshair Küçültme ve Sabitleme Nasıl Yapılır?

CS 1.6 crosshair küçültme ve sabitleme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayarak oyuncuların istediği boyutta nişangâhla oynayabilmesini mümkün hâle getiriyor. Böylelikle oyun deneyimi önemli ölçüde iyileştiriliyor.

Bazı oyuncular, Counter Strike 1.6 oyununda daha küçük boyutta bir nişangâh ile oynamak istiyor. Oyunda nişangâhı küçültmek için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlar ilki ayarları kullanmakken diğeri ise konsola bir komut girmektir. Hazırladığımız rehberde her iki yöntemi de açıkladık.

CS 1.6 Crosshair Küçültme Adımları

Oyunu açın.

Options'a tıklayın.

Multiplayer sekmesine girin.

"Crosshair appearange" kısmındaki ilk kutucuğu "Small" olarak ayarlayın.

Apply butonuna basın.

Ok butonuna tıklayın.

Yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ en popüler oyunlar arasında yer alan Counter Strike 1.6 oyununda crosshair'i küçültmek için öncelikle Options'a tıklayarak oyunun ayarlar menüsüne erişmeniz gerekiyor.

Options menüsünde çeşitli sekmeler ile karşılaşacaksınız. Bu sekmeler arasından Multiplayer'ı seçin. "Crosshair appearange" bölümünde bulunan ilk kutucuğu "Small" olarak ayarlayın. İşlemi onaylamak için Apple butonuna basın ve hemen ardından Ok butonuna tıklayın.

CS 1.6 Crosshair Küçültme Kodu Nedir?

Counter Strike 1.6'da crosshair'i küçültmek için oyunu açtıktan sonra klavyeden é tuşuna basarak konsolu açın ve komut satırına cl_crosshair_size "small" kodunu yazın. Kodu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.

CS 1.6 Crosshair Sabitleme Kodu Nedir?

FPS türünün en başarılı örneklerinden biri olan Counter Strike 1.6 oyununda crosshair sabitleme işlemi için konsola cl_dynamiccrosshair 0 kodunu yazıp Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Bu kodun nişangâhı tamamen sabitlemediğini belirtmek gerekiyor.

CS 1.6 Crosshair Renk Kodları Listesi

Renkler Kodlar Siyah cl_crosshair_color "0 0 0" Mavi cl_crosshair_color "0 0 255" Yeşil cl_crosshair_color "0 255 0" Sarı cl_crosshair_color "255 255 0" Kahverengi cl_crosshair_color "165 42 42" Turuncu cl_crosshair_color "255 165 0" Koyu Turuncu cl_crosshair_color "255 140 0" Kırmızı cl_crosshair_color "255 0 0" Mor cl_crosshair_color "160 32 240" Açık gri cl_crosshair_color "211 211 211" Gri cl_crosshair_color "190 190 190" Pembe cl_crosshair_color "255 192 203" Açık pembe cl_crosshair_color "255 182 193"

CS 1.6 crosshair renk kodları sayesinde nişangâhın rengini kolayca değiştirebilmeniz mümkün. Bunun için yukarıda yer alan kodlardan birini konsola yazabilir ve ardından Enter tuşuna basmanız gerekiyor.