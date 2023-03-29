CS 1.6 Crosshair Küçültme ve Sabitleme Nasıl Yapılır?
CS 1.6 crosshair küçültme ve sabitleme işlemi nasıl yapılır? CS 1.6 crosshair renk kodları neler? Bu soruların yanıtını merak edenler için rehber hazırladık.
CS 1.6 crosshair küçültme ve sabitleme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayarak oyuncuların istediği boyutta nişangâhla oynayabilmesini mümkün hâle getiriyor. Böylelikle oyun deneyimi önemli ölçüde iyileştiriliyor.
Bazı oyuncular, Counter Strike 1.6 oyununda daha küçük boyutta bir nişangâh ile oynamak istiyor. Oyunda nişangâhı küçültmek için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlar ilki ayarları kullanmakken diğeri ise konsola bir komut girmektir. Hazırladığımız rehberde her iki yöntemi de açıkladık.
CS 1.6 Crosshair Küçültme Adımları
- Oyunu açın.
- Options'a tıklayın.
- Multiplayer sekmesine girin.
- "Crosshair appearange" kısmındaki ilk kutucuğu "Small" olarak ayarlayın.
- Apply butonuna basın.
- Ok butonuna tıklayın.
Yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ en popüler oyunlar arasında yer alan Counter Strike 1.6 oyununda crosshair'i küçültmek için öncelikle Options'a tıklayarak oyunun ayarlar menüsüne erişmeniz gerekiyor.
Options menüsünde çeşitli sekmeler ile karşılaşacaksınız. Bu sekmeler arasından Multiplayer'ı seçin. "Crosshair appearange" bölümünde bulunan ilk kutucuğu "Small" olarak ayarlayın. İşlemi onaylamak için Apple butonuna basın ve hemen ardından Ok butonuna tıklayın.
CS 1.6 Crosshair Küçültme Kodu Nedir?
Counter Strike 1.6'da crosshair'i küçültmek için oyunu açtıktan sonra klavyeden é tuşuna basarak konsolu açın ve komut satırına cl_crosshair_size "small" kodunu yazın. Kodu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
CS 1.6 Crosshair Sabitleme Kodu Nedir?
FPS türünün en başarılı örneklerinden biri olan Counter Strike 1.6 oyununda crosshair sabitleme işlemi için konsola cl_dynamiccrosshair 0 kodunu yazıp Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Bu kodun nişangâhı tamamen sabitlemediğini belirtmek gerekiyor.
CS 1.6 Crosshair Renk Kodları Listesi
|Renkler
|Kodlar
|
Siyah
|cl_crosshair_color "0 0 0"
|Mavi
|cl_crosshair_color "0 0 255"
|Yeşil
|cl_crosshair_color "0 255 0"
|Sarı
|cl_crosshair_color "255 255 0"
|
Kahverengi
|cl_crosshair_color "165 42 42"
|Turuncu
|cl_crosshair_color "255 165 0"
|Koyu Turuncu
|cl_crosshair_color "255 140 0"
|Kırmızı
|cl_crosshair_color "255 0 0"
|
Mor
|cl_crosshair_color "160 32 240"
|Açık gri
|cl_crosshair_color "211 211 211"
|Gri
|cl_crosshair_color "190 190 190"
|Pembe
|cl_crosshair_color "255 192 203"
|Açık pembe
|cl_crosshair_color "255 182 193"
CS 1.6 crosshair renk kodları sayesinde nişangâhın rengini kolayca değiştirebilmeniz mümkün. Bunun için yukarıda yer alan kodlardan birini konsola yazabilir ve ardından Enter tuşuna basmanız gerekiyor.
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